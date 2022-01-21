Запросы «как повысить иммунитет» или «средства, препараты для стимуляции иммунитета» — всегда были популярны. А в период пандемии интерес к этому вопросу возрос многократно. Но стоит сразу сказать — повышать иммунитет иногда крайне опасно, особенно, принимая различные препараты, обладающие недоказанной эффективностью.
Более того, чрезмерная активность иммунитета может сыграть злую шутку при борьбе с инфекциями, провоцируя неожиданные и отрицательные реакции (включая и опаснейший цитокиновый шторм при коронавирусе). О том, чем опасно внешние вмешательства в работу иммунной системы и бесконтрольный прием различных стимуляторов, мы уточнили у патофизиолога, иммунолога Елены Парецкой.
Елена Парецкая
патофизиология, педиатрия
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Зачем нам иммунитет
Термином «иммунитет» называется невосприимчивость к определенным инфекциям, внедрению чужеродных организмов, воздействию веществ, формирование механизмов сопротивляемости внешней агрессии. Кроме того, существует и противоопухолевый иммунитет — это способность распознавать клетки, переродившиеся в потенциально раковые, и немедленно их уничтожать.
Функция иммунитета обеспечивается слаженной работой всех звеньев иммунной системы — гуморального и клеточного звена. Но важно понимать, что в работе иммунной системы так или иначе принимают участие практически все органы и ткани. Смысл иммунитета — обеспечить целостность организма, не дать разрушить его различным вирусам, бактериям, паразитам.
Как это работает?
Его можно сравнить с армией, которая находится на страже государства. Мелкие вылазки диверсантов (например, внедрение бактерий с занозой), они устраняют «без шума и пыли», и организм даже не почувствует, что иммунитет активно сработал и нейтрализовал угрозу. Но если речь идет о глобальной агрессии, например, внедрении ранее незнакомого вируса или бактерии, разворачиваются полномасштабные военные действия — возникает инфекционная болезнь. В ней страдают и собственные ткани, клетки, организм ощущает недомогание, повышается температура, возникает воспаление и боль. Но это необходимые «потери», которые преследуют глобальную цель — полностью уничтожить врага. А на войне неизбежны потери.
После первой встречи с неприятелем иммунная система хорошо изучит своего врага, будет знать — каким оружием его бить. Поэтому второй раз глобальной войны уже не будет. Включается тот самый иммунитет: антитела быстро и эффективно уничтожают возбудителя.
Может ли иммунитет быть слабым?
В отношении иммунитета некорректно применять обывательские термины «низкий» или «сильный» иммунитет. Если вы болеете и выздоравливаете, это значит, что ваш иммунитет работает и он эффективен, защищает от агрессии.
Иммунная система — это сложно устроенный комплекс из органов, определенных тканей и клеток, а также выделяемых ими различных веществ — антител, интерферонов, лизоцимов, клеточных и гуморальных факторов. Все они работают целым комплексом, мгновенно реагируя на любые внешние внедрения или изменения во внутренней среде.
В отношении иммунитета можно вести речь о двух состояниях:
Нормальный (или адекватный иммунный ответ).
Патологические состояния — иммунодефициты, аллергии или аутоиммунные состояния.
Все индивидуально
На каждую инфекцию у каждого конкретного человека иммунитет реагирует по-своему. Как нет двух одинаковых лиц, так и нет двух одинаковых реакций даже на банальную простуду. Но если вы болеете и справляетесь с инфекциями — это нормальный иммунитет. Температура, воспаление, нагноение, недомогание и даже понос — это попытка иммунной системы справиться с инфекцией, быстрее вывести токсины и устранить опасность.
Поэтому вмешиваться в иммунитет не нужно, стоит только заботиться о здоровье организма в целом, вести здоровый образ жизни.
Не может быть хорошего иммунитета у организма, страдающего от различных болезней, измученного вредными привычками и стрессами. И никакие «фероны», препараты или БАДы не помогут поднять иммунную активность. Это равно тому, чтобы стегать загнанную лошадь. Более того, необдуманные вмешательства в иммунную систему могут вылиться в серьезные проблемы, например, аллергию или аутоиммунные реакции. А это уже серьезные патологии, которые нужно лечить (уже, увы, пожизненно).
Может ли иммунитет «упасть»?
Если говорить о резком снижении иммунитета — такое возможно, но это серьезная патология, которая бывает редко. Резкое снижение активности одного или нескольких звеньев иммунитета называют иммунодефицитом. В этом случае даже простая простуда смертельно опасна. Иммунная система дефектна, и она просто не может сопротивляться любой агрессии. У таких людей проблемы возникают не только с вирусами и бактериями, но и с раковыми опухолями.
Иммунодефициты — тяжелые, но к счастью, относительно редкие состояния. Они могут быть врожденными, то есть дети появляются на свет без одного или нескольких компонентов иммунной защиты. Возможны и приобретенные иммунодефициты — это повреждение иммунной системы радиацией, химическими препаратами или заражение некоторыми вирусами (например, ВИЧ).
Вот этим людям нужно всеми силами «поднимать» иммунитет, чтобы они могли выжить. Но обычным людям, которые относительно здоровы, но часто блеют простудами, никаких иммуностимуляторов не нужно.
Иммунитет может взбунтоваться!
Если постоянно пытаться «поднять» иммунную защиту, причем, сомнительными методами, препаратами или БАДами, не проходить предварительного обследования у врача (желательно — иммунолога), можно серьезно навредить себе. Иммунная система из-за постоянного раздражения «стимуляторами» можно поднять бунт. Это выльется в аллергические реакции или аутоиммунные болезни, и сегодня мы, к сожалению, видим рост и тех, и других.
Аллергия — это неадекватная, чрезмерная и бурная реакция иммунной системы на вещества, которые не вредят телу. Это, например, пыльца, пища, перхоть домашнего котика или банальная бытовая пыль. Организму они не вредят, но иммунная система решает, что это злейшие враги и борется с ними, повреждая при этом собственный организм. Области, куда попадает аллерген, сильно воспаляются, отекают, зудят, краснеют.
А иногда тело вообще реагирует на аллергены шоком, опасным для жизни.
Второй вариант — аутоиммунные реакции. Это проблема, при которой иммунная система начинает воспринимать свои собственные ткани как чужаков. И естественно, она и борется с ними как с чужаками — запускает процесс разрушения воспаления тканей.
Поэтому не нужно пытаться «поднять» иммунитет, принимая витамины, препараты или БАДы, растительные экстракты. Правильная тактика — это переход на максимально здоровый образ жизни, закаливание, правильное питание и регулярное обследование у врача.
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