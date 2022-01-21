Запросы «как повысить иммунитет» или «средства, препараты для стимуляции иммунитета» — всегда были популярны. А в период пандемии интерес к этому вопросу возрос многократно. Но стоит сразу сказать — повышать иммунитет иногда крайне опасно, особенно, принимая различные препараты, обладающие недоказанной эффективностью.

Более того, чрезмерная активность иммунитета может сыграть злую шутку при борьбе с инфекциями, провоцируя неожиданные и отрицательные реакции (включая и опаснейший цитокиновый шторм при коронавирусе). О том, чем опасно внешние вмешательства в работу иммунной системы и бесконтрольный прием различных стимуляторов, мы уточнили у патофизиолога, иммунолога Елены Парецкой.