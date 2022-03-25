Привычка ограничивать соль и сахар

- Когда в кардиологии говорят о необходимости минимизировать потребление соли и сахара, то имеют в виду не только те соль и сахар, которые мы добавляем в продукты при приготовлении и в чай или кофе, но и скрытые соль и сахар , — рассказывает Максим Рыков. — Поэтому надо отдавать себе отчет в том, что, покупая любую готовую еду, или используя что-то, что мы не приготовили сами — например, те же соусы — мы зачастую существенно превышаем норму соли и сахара, которую должны употреблять в день.

Привычка выбирать правильные углеводы

- Второй аспект, на который нужно обратить внимание в ежедневном рационе, — это углеводы, — рекомендует Максим Рыков. — Как уже многие знают, углеводы бывают быстрые и медленные и нужно минимизировать употребление быстрораспадающихся углеводов.

Врач обращает внимание, что с точки зрения диетологии и кардиологии ещё более важным показателем, чем калорийность пищи, является так называемый гликемический индекс — способность продукта вызывать выработку инсулина.

- Для снижения веса нужно употреблять продукты с минимальным гликемическим индексом, в идеале — белковые, — говорит Максим Рыков. — Но увлекаться исключительно белковой пищей тоже не стоит, потому что безуглеводная диета, хотя и является наиболее эффективной с точки зрения снижения веса, вместе с тем имеет и крайне негативные последствия для здоровья. В их числе — потенциальные риски развития подагры и различные нарушения в работе почек. Поскольку происходит закисление крови и повышение кетоновых тел в моче, почкам становится все сложнее и сложнее работать как фильтр.

Стремиться нужно к тому, чтобы в рационе были углеводы, гликемический индекс которых не превышает 50-60 единиц.

Для сравнения, гликемический индекс сахара и белого хлеба — 100 единиц (то есть они обеспечивают максимальный выброс инсулина), а свежего огурца — 15, обезжиренного творога и отварной рыбы — до 10.

- На это нужно обращать пристальное внимание и помнить, что те продукты, которые на первый взгляд кажутся нам очень безвредными и даже полезными, например, сухофрукты , имеют довольно высокий гликемический индекс, близкий к глюкозе и сахару, а финики и вовсе превосходят 100 единиц, — предупреждает эксперт.