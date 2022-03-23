Хирурги НМИЦ онкологии им. Петрова успешно удалили 92-летнему пациенту злокачественную опухоль забрюшинного пространства — липосаркому размером в 4 кирпича и весом почти в 20 килограммов. Как рассказали в центре в Песочном, такой гигантской липосаркомы им удалять еще не приходилось. И в целом эту операцию они считают уникальной — по сочетанию возраста пациента, сопутствующих патологий и большой распространенности опухолевого процесса. Сразу скажем, что сейчас, спустя несколько месяцев после вмешательства, пациент чувствует себя хорошо — по словам онкологов, на контрольных обследованиях признаков наличия опухоли не обнаружили.

Новообразование в забрюшинном пространстве у пожилого мужчины выявили в 2019 году. На профосмотре терапевт заметил, что у него сильно увеличен живот. Дальнейшее обследование показало, что причина — гигантская многоузловая липосаркома, которая смещала органы брюшной полости вправо. Тем не менее тогда пациент отказался от хирургического лечения.