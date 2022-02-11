Если бы мы могли читать между строк, то смогли бы понять, что скрыто в посланиях, которые оставляла на своей странице красавица актриса Евгения Брик. В сентябре ей исполнилось 40 лет. И актриса призналась: «Я радуюсь своему новому году, как никогда!» Кто бы мог подумать, что этот год Евгения смогла «отвоевать» у болезни, которая уже разрушала ее изнутри.

«Когда ситуация усложняется, и мы чувствуем, что полны страха, важно всегда помнить, что мужество и храбрость усиливаются и укрепляются, как мышцы, от каждой тренировки и использования , — писала спустя несколько недель Брик на своей странице в Инстаграм. — Мы должны постоянно развивать в себе эту способность, чтобы оставаться спокойными и смелыми. С каждой новой тренировкой будет уже гораздо легче преодолевать препятствия».

В это время актрисе требовалось очень много мужества, чтобы принять ситуацию, научиться с ней жить.