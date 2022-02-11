Если бы мы могли читать между строк, то смогли бы понять, что скрыто в посланиях, которые оставляла на своей странице красавица актриса Евгения Брик. В сентябре ей исполнилось 40 лет. И актриса призналась: «Я радуюсь своему новому году, как никогда!» Кто бы мог подумать, что этот год Евгения смогла «отвоевать» у болезни, которая уже разрушала ее изнутри.
«Когда ситуация усложняется, и мы чувствуем, что полны страха, важно всегда помнить, что мужество и храбрость усиливаются и укрепляются, как мышцы, от каждой тренировки и использования, — писала спустя несколько недель Брик на своей странице в Инстаграм. — Мы должны постоянно развивать в себе эту способность, чтобы оставаться спокойными и смелыми. С каждой новой тренировкой будет уже гораздо легче преодолевать препятствия».
В это время актрисе требовалось очень много мужества, чтобы принять ситуацию, научиться с ней жить.
- Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет, — рассказала подруга Брик
Перед смертью Евгения Брик мечтала побывать в Петербурге.
«Как обожаю я этот чудесный город… Мечтала бы сейчас оказаться там, прямо телепортироваться», — написала актриса за несколько недель до смерти, причиной которой, как сообщила ее подруга Юлия Ауг, была онкология.
- О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком… Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие, — рассказала Ауг
Рак, к сожалению, может развиться в любом возрасте. И спасение жизни не всегда зависит от возможностей заболевшего — умирают молодые, богатые и знаменитые, те, на чье спасение тратят огромные средства, используют самые совершенные методы лечения.
Жанна Фриске, певица, 40 лет
К концу 2013 года Жанна Фриске практически перестала появляться на публике. Поклонники относились с пониманием, буквально только-только певица стала матерью, предполагали, что она захотела побольше времени проводить со своим сыном Платоном. Но правда оказалась куда печальнее, у Фриске обнаружили рак мозга, глиобластому, сразу после рождения ребенка. Причем уже в 4 стадии.
Певицу пытались лечить в США, в Германии. В какой-то момент показалось, что состояние Жанны Фриске улучшилось, но это было только временное явление. Весной 2015 года она впала в кому, а 15 июня умерла.
Анна Самохина, актриса, 47 лет
Опухоль у Анны Самохиной обнаружили случайно. Она решила пройти гастроскопию из-за внезапно появившихся сильных болей в желудке. Диагноз поверг всех в ужас, оказалось, что у актрисы рак желудка в последней стадии. Онкологи с сожалением констатировали, операция не поможет, только курс химиотерапии. Болезнь развивалась стремительно, Анна Самохина умерла 8 февраля 2010 года. Ей было 47 лет.
Сара Хардинг, певица, 39 лет
О том, что у экс-солистки популярной в двухтысячных группы Girls Aloud, обнаружили рак груди, Сара Хардинг сама рассказала в августе 2020 года. К сожалению, болезнь быстро распространилась на другие органы. В марте стало понятно, что остались считанные месяцы. Певица была уверена, что до Рождества она не доживет.
Сара Хардинг умерла 5 сентября 2021 года. Ей было 39 лет.
Анастасия Хабенская (Смирнова), журналистка, 33 года
Две сложнейшие операции, экспериментальное лечение в клинике в США, ради любимой жены, которая только-только родила сына, Константин Хабенский был готов на все. Но чуда сотворить не удалось, журналистка Анастасия Хабенская умерла в 2008 году, ей было 33 года.
Кассандра Харрис, актриса, 43 года
Первая супруга актера Пирса Броснана. В 1987 году у Кассандры Харис обнаружили рак яичников. Четыре года она пыталась справиться с этой болезнью, Броснан делал все возможное, чтобы найти лучших специалистов. Однако в 1991 году Кассандры не стало, она умерла на руках у мужа.
Анна Герман, певица, 46 лет
Советско-польская певица узнала о страшном диагнозе в 1980 году. У нее обнаружили саркому кости. Возможной причиной рака могла стать серьезная авария, которую Анна Герман пережила в 1967 году. Сдаваться Анна не собиралась, перенесла несколько операций, продолжала выступать, но болезнь брала свое. 26 августа 1982 года певица умерла в военном госпитале в Варшаве.
Эдит Пиаф, певица, 47 лет
К сожалению, образ жизни французской певицы, «воробушка», было далек от здорового: пагубные пристрастия, хронические заболевания. Как удар прозвучал еще один диагноз — рак печени. Вес Эдит Пиаф к концу жизни достиг 30 килограммов. За год до смерти певица вышла замуж за мужчину, младше нее в два раза. Пиаф скончалась на своей вилле во Французской Ривьере 11 декабря 1963 года.
Валентина Блинова, актриса, 30 лет
В столь молодом возрасте ушла из жизни жена актера Леонида Броневого Валентина. Ее убил рак легких, Броневой остался один, с маленькой дочкой на руках.
Татьяна Корунова, актриса, 31 год
Онкологию у молодой актрисы, жены Александра Калягина, обнаружили поздно, когда уже ничего сделать было нельзя. Подкосил еще и уход из театра.
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