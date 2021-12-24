В английском городе Ливерпуль шестимесячный щенок лабрадора помог вовремя выявить у 10-летней Эвелин Томсен опасное заболевание. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Маленькая хозяйка играла со своим питомцем. В какой-то момент четвероногая Хейзел решила запрыгнуть девочке на колени. Через несколько часов после этого у Эвелин на икре появилась большая болезненная шишка. Родители решили показать ребенка врачу. Сначала медики не обнаружили ничего серьезного и просто посоветовали прикладывать к ноге малышки пакет со льдом.

Однако никаких изменений не произошло, шишка никуда не делась. К тому же девочка рассказала, что как только щенок приземлился на ее колени, она почувствовала сильную боль в ногах. Все это насторожило родителей, и они решили повторно показать медикам Эвелин.