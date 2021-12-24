Фото №1 - Щенок лабрадора помог обнаружить у 10-летней девочки две раковые опухоли
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В английском городе Ливерпуль шестимесячный щенок лабрадора помог вовремя выявить у 10-летней Эвелин Томсен опасное заболевание. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Маленькая хозяйка играла со своим питомцем. В какой-то момент четвероногая Хейзел решила запрыгнуть девочке на колени. Через несколько часов после этого у Эвелин на икре появилась большая болезненная шишка. Родители решили показать ребенка врачу. Сначала медики не обнаружили ничего серьезного и просто посоветовали прикладывать к ноге малышки пакет со льдом.

Однако никаких изменений не произошло, шишка никуда не делась. К тому же девочка рассказала, что как только щенок приземлился на ее колени, она почувствовала сильную боль в ногах. Все это насторожило родителей, и они решили повторно показать медикам Эвелин.

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На этот раз другой врач обнаружил, что у девочки две раковые опухоли: одна в ноге, где и появилась шишка, а другая в легком. Опасные патологии выявили после того, как Эвелин сделали рентген, КТ и МРТ. На ноге у девочки оказалась не гематома, а саркома Юинга.

Саркома Юинга — злокачественное новообразование, развивающееся из костной ткани. Чаще возникает в подростковом или юношеском возрасте. Поражает плоские и длинные трубчатые кости. Считается одной из самых агрессивных форм рака.

«Честно говоря, мне трудно вспомнить те первые несколько недель. Мы долго плакали, прежде чем сказали правду дочери. Мне казалось, что я просто плыву — мы жили на автопилоте», — рассказала мама девочки.

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Эвелин начала сражаться за свою жизнь. Времени было мало, однако шансы еще оставались. Девочке пришлось пройти 14 курсов химиотерапии всего за семь месяцев. Эта история закончилась хеппи-эндом: щенок Хейзел и эффективное лечение помогли Эвелин победить болезнь. Обе опухоли отступили.

Сейчас девочка проходит курс реабилитации, медленно, но верно возвращаясь к привычной жизни. Четвероногая Хейзел уже успела стать большой и умной собакой, которая помогает хозяйке приходить в себя.

Кстати, борьба с онкологией в детстве может подтолкнуть к выбору профессии во взрослом возрасте. Когда 12-летняя девочка узнала о том, что у нее сложная злокачественная опухоль мозга, отказывалась лечиться. Потом два года практически жила в больнице. А сейчас учится в медицинском колледже. «Наши дети вырастают и становятся нашими коллегами», говорит о ней врач-онколог. Как это происходит, Аня рассказала «Доктору Питеру».

Софья Хромова