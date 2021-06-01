Чтобы ребенок и собака нашли общий язык, родители должны рассказать ему, как правильно себя вести рядом с животным. От этого зависит не только веселое времяпровождение, но и безопасность малыша.

Специально ко Дню защиты детей Российская кинологическая федерация рассказывает, каким правилам поведения с собаками нужно обучить детей:

Всегда спрашивайте разрешения. При первом знакомстве с чужой собакой нужно обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что животное расположено к контакту и хочет с вами поздороваться. Никогда не подходите к чужой собаке без одобрения хозяина, даже если вам кажется, что она настроена дружелюбно. Также не нужно насильно заставлять обниматься или играть свою собаку.

Если владелец разрешил познакомиться с питомцем, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь. Затем, если животное идет на контакт, можно нежно почесать его по подбородку, груди и шее. Не нужно гладить собаку по голове, предупреждают кинологи.

Всегда помните, что собаки, как и люди, нуждаются в личном пространстве. Прежде чем начать игру или дать лакомство, позовите питомца. Животное должно самостоятельно решить, принять ваше приглашение или нет.