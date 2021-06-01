Чтобы ребенок и собака нашли общий язык, родители должны рассказать ему, как правильно себя вести рядом с животным. От этого зависит не только веселое времяпровождение, но и безопасность малыша.
Специально ко Дню защиты детей Российская кинологическая федерация рассказывает, каким правилам поведения с собаками нужно обучить детей:
Всегда спрашивайте разрешения. При первом знакомстве с чужой собакой нужно обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что животное расположено к контакту и хочет с вами поздороваться. Никогда не подходите к чужой собаке без одобрения хозяина, даже если вам кажется, что она настроена дружелюбно. Также не нужно насильно заставлять обниматься или играть свою собаку.
Если владелец разрешил познакомиться с питомцем, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь. Затем, если животное идет на контакт, можно нежно почесать его по подбородку, груди и шее. Не нужно гладить собаку по голове, предупреждают кинологи.
Всегда помните, что собаки, как и люди, нуждаются в личном пространстве. Прежде чем начать игру или дать лакомство, позовите питомца. Животное должно самостоятельно решить, принять ваше приглашение или нет.
Не игнорируйте сигналы, которые подает собака. Не всегда виляние хвостом означает радость — иногда это показывает, что питомец находится в состоянии повышенной возбужденности. Поэтому важно знать язык тела животного.
Кинологи привели примеры критических сигналов, которые нужно знать:
Собака облизывается, зевает или зажмуривается — это признак дискомфорта. В этом случае необходимо оставить животное в покое;
Собака отворачивает голову или поворачивается спиной — это также сигнал, который говорит, что она не готова идти на контакт;
Питомец хочет уйти — ни в коем случае не препятствуйте этому, удерживая его силой можно спровоцировать конфликт;
Собака поджимает хвост, прижимает уши — признак того, что животному не нравятся ваши действия в данный момент. Это вежливая просьба оставить его одного;
Животное ложится на бок или спину — питомцу дискомфортно, он напряжен и находится в стрессе. Не всегда этот сигнал означает желание собаки почесать ей живот;
Собака морщит нос, показывает зубы и смотрит в глаза — это прямая угроза и сигнал, что животное больше не будет терпеть ваше общество;
Собака рычит — это крайняя нервная и агрессивная поведенческая реакция, если не оставить животное в покое, оно может пустить в ход зубы.
Помните, что язык жестов очень важен для животных, каждое ваше действие они могут интерпретировать по-своему, поэтому так важно внимательно следить за своим поведением и поведением ребенка.
Никогда не дразните собаку. Даже если вам или вашему ребенку кажется, что это веселая игра, а животное очень дружелюбно. Не имитируйте лай, не машите руками, не тяните животное за лапы, хвост, не дотрагивайтесь до его носа. Такие действия могут привести к серьезным поведенческим проблемам у собаки, к тому же, она может за это укусить.
Не нужно тревожить собаку, если она спит, ест или занята своими щенками. Именно в такие моменты животное может быть очень опасным, предупреждают кинологи. Собака решит, что ей грозит опасность и может испугаться или даже наброситься на человека.
Если собака бежит вам навстречу, самое главное — не поддаваться панике. В таком случае необходимо встать прямо и не двигаться. «Будь деревом», ноги поставь вместе, говорят эксперты. Не нужно кричать и убегать, размахивая руками, также не следует смотреть на собаку (тревожный взгляд она может расценить как угрозу). Если вы все сделаете правильно, скорее всего, животное просто подойдет вас обнюхать и уйдет.
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