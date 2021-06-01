Как научить ребенка правильно общаться с собакой
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Чтобы ребенок и собака нашли общий язык, родители должны рассказать ему, как правильно себя вести рядом с животным. От этого зависит не только веселое времяпровождение, но и безопасность малыша.

Специально ко Дню защиты детей Российская кинологическая федерация рассказывает, каким правилам поведения с собаками нужно обучить детей:

  • Всегда спрашивайте разрешения. При первом знакомстве с чужой собакой нужно обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что животное расположено к контакту и хочет с вами поздороваться. Никогда не подходите к чужой собаке без одобрения хозяина, даже если вам кажется, что она настроена дружелюбно. Также не нужно насильно заставлять обниматься или играть свою собаку.

Если владелец разрешил познакомиться с питомцем, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь. Затем, если животное идет на контакт, можно нежно почесать его по подбородку, груди и шее. Не нужно гладить собаку по голове, предупреждают кинологи.

Всегда помните, что собаки, как и люди, нуждаются в личном пространстве. Прежде чем начать игру или дать лакомство, позовите питомца. Животное должно самостоятельно решить, принять ваше приглашение или нет.

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  • Не игнорируйте сигналы, которые подает собака. Не всегда виляние хвостом означает радость — иногда это показывает, что питомец находится в состоянии повышенной возбужденности. Поэтому важно знать язык тела животного.

Фото №1 - 5 правил общения с собакой, которым нужно научить детей
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pexels.com

Кинологи привели примеры критических сигналов, которые нужно знать:

  1. Собака облизывается, зевает или зажмуривается — это признак дискомфорта. В этом случае необходимо оставить животное в покое;

  2. Собака отворачивает голову или поворачивается спиной — это также сигнал, который говорит, что она не готова идти на контакт;

  3. Питомец хочет уйти — ни в коем случае не препятствуйте этому, удерживая его силой можно спровоцировать конфликт;

  4. Собака поджимает хвост, прижимает уши — признак того, что животному не нравятся ваши действия в данный момент. Это вежливая просьба оставить его одного;

  5. Животное ложится на бок или спину — питомцу дискомфортно, он напряжен и находится в стрессе. Не всегда этот сигнал означает желание собаки почесать ей живот;

  6. Собака морщит нос, показывает зубы и смотрит в глаза — это прямая угроза и сигнал, что животное больше не будет терпеть ваше общество;

  7. Собака рычит — это крайняя нервная и агрессивная поведенческая реакция, если не оставить животное в покое, оно может пустить в ход зубы.

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Помните, что язык жестов очень важен для животных, каждое ваше действие они могут интерпретировать по-своему, поэтому так важно внимательно следить за своим поведением и поведением ребенка.

  • Никогда не дразните собаку. Даже если вам или вашему ребенку кажется, что это веселая игра, а животное очень дружелюбно. Не имитируйте лай, не машите руками, не тяните животное за лапы, хвост, не дотрагивайтесь до его носа. Такие действия могут привести к серьезным поведенческим проблемам у собаки, к тому же, она может за это укусить.

  • Не нужно тревожить собаку, если она спит, ест или занята своими щенками. Именно в такие моменты животное может быть очень опасным, предупреждают кинологи. Собака решит, что ей грозит опасность и может испугаться или даже наброситься на человека.

  • Если собака бежит вам навстречу, самое главное — не поддаваться панике. В таком случае необходимо встать прямо и не двигаться. «Будь деревом», ноги поставь вместе, говорят эксперты. Не нужно кричать и убегать, размахивая руками, также не следует смотреть на собаку (тревожный взгляд она может расценить как угрозу). Если вы все сделаете правильно, скорее всего, животное просто подойдет вас обнюхать и уйдет.

Софья Хромова