- У нас в стране по итогам 2020 года дефицит выявляемости злокачественных опухолей, — объяснил «Доктору Питеру» президент Противоракового общества России, заведующий отделом клинической эпидемиологии «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН Давид Заридзе. — В 2020-м по прогнозу должны были выявить 661 тысячу больных, «дефицит» составил 105 тысяч человек — это «недоучет» в 16 процентов .

Промедление опасно

Есть некоторые формы рака, для которых промедление в год или два может быть фатальным.

- Наиболее опасный в смысле задержки — рак легкого: минус 8780 случаев в 2020 году, — приводит цифры статистики Давид Георгиевич. — С точки зрения того, что быстрее всего прогрессирует: это 2,5 тысячи меланом, 4,5 тысячи рака желудка, 12 тысяч раков ободочной и прямой кишки, 11 тысяч рака молочной железы.