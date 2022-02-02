По данным руководителя НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Алексея Беляева, в России среди мужчин по количеству новых случаев лидирует рак легких. Но его уже догоняет рак предстательной железы.

- В Петербурге рак предстательной железы по заболеваемости среди мужчин приближается к 1-ому месту, как и во всех цивилизованных странах — в США, Европе. Это происходит за счет того, что мы диагностируем его лучше. Заболеваемость же раком легких, наоборот, уменьшается, в том числе за счет активной борьбы с курением, — пояснил профессор Алексей Беляев.