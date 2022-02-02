простатит и рак простаты
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По данным руководителя НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Алексея Беляева, в России среди мужчин по количеству новых случаев лидирует рак легких. Но его уже догоняет рак предстательной железы.

- В Петербурге рак предстательной железы по заболеваемости среди мужчин приближается к 1-ому месту, как и во всех цивилизованных странах — в США, Европе. Это происходит за счет того, что мы диагностируем его лучше. Заболеваемость же раком легких, наоборот, уменьшается, в том числе за счет активной борьбы с курением, — пояснил профессор Алексей Беляев.

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- В большинстве случаев рак предстательной железы протекает бессимптомно, этот процесс может растянуться на несколько лет, — рассказывает Олег Заозерский, уролог-онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. — Нет никаких очевидных симптомов. Часто даже уровень ПСА (простат-специфического антигена) в пределах нормы, а онкологический процесс уже развился до 2-3 стадии. Рак предстательной железы коварен тем, что на первоначальном этапе может протекать в скрытой форме. Агрессивные формы рака предстательной железы, наоборот, развиваются очень быстро. Бывает, что всего за полгода опухоль дает метастазы.

Олег Заозерский

Олег Заозерский

Урология, онкология

Уролог-онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, член Российского общества онкоурологов, член Европейской ассоциации урологов

Поэтому даже при небольших проблемах с мочеиспусканием, стоит немедленно обратиться к врачу, предупреждает эксперт «Доктора Питера».

Первые симптомы рака предстательной железы:

  • Слабая («вялая») струя мочи при мочеиспускании

  • Кровь в моче

  • Частые ночные походы в туалет (никтурия)

  • Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря

  • Необходимость тужиться при мочеиспускании

  • Дискомфорт в промежности

Считается, что выраженная слабость, резкое снижение веса и повышенная потливость могут сигнализировать о раке простаты. Но это общие симптомы, характерные для многих других, в том числе не онкологических, заболеваний, подчеркивает онкоуролог Олег Заозерский. К примеру, боль в спине и ощущение, что все кости болят, — уже не ранний симптом рака простаты, а признак того, что начался процесс метастазирования.

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Факторы риска рака простаты

Возраст старше 50 лет

- Самому молодому моему пациенту, у которого диагностировали рак предстательной железы, было 36 лет, — рассказывает уролог-онколог Олег Заозерский. — Но это скорее исключение из правил. Риск повышается с возрастом. Я рекомендую проходить обследование с 40 лет. Достаточно сдать анализ крови на ПСА один раз в год. Заболевание у пожилых людей провоцируют гормональные изменения, скачки уровня тестостерона. У молодых — это больше наследственный фактор.

Наследственность

Наличие рака простаты у близких родственников первой линии. Если у отца или брата пациента была диагностирована раковая патология, то вероятность заболеть раком возрастает вдвое. Примерно у 15 % мужчин с опухолью предстательной железы есть отец или брат с таким же заболеванием.

Курение и алкоголь

Увеличение риска развития более агрессивного заболевания или выявления метастатического рака предстательной железы у курильщиков подтверждены многочисленными наблюдениями.

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Злоупотребление жирной пищей животного происхождения  

Риск развития рака простаты увеличивается при повышенном поступлении с пищей животных жиров:

  • мясо,

  • жирная рыба,

  • жареные блюда,

  • молочная продукция высокой жирности,

  • копчености,

  • фастфуд и прочие рафинированные пищевые продукты.

Полностью отказываться от животного белка не следует, необходимо ограничить его количество в рационе и дополнить его продуктами с содержанием ликопинов — антиоксидантов, содержащихся в арбузах, томатах, грейпфруте.

Вредные условия труда

Это сварочные и типографские работы, производство резины, превышение в воздухе предельно допустимых концентраций вредных химических веществ.

Ирина Фигурина