1,9 миллионов человек каждый год умирает от рака — это данные Всемирной организации здравоохранения. Цифры удручающие, однако около 40 процентов случаев онкологии вызваны вредными привычками — употреблением алкоголя и курением, то есть их можно было бы предотвратить, если что-то изменить в образе жизни. 60 процентов же приходится на наследственный фактор, генетические «поломки» и другие факторы.
Расул Ахмаев
Медицина
Врач-онколог, маммолог, хирург онкологического центра
- К сожалению, заболеваемость раком в последние годы растет, конечно, отчасти это связано с тем, что совершенствуется диагностика, появляются новые виды скрининга, — говорит эксперт «Доктора Питера», врач-онколог, маммолог, оперирующий специалист онкологического центра «СМ-Клиника» Расул Ахмаев. — Благодаря скринингу часто удается определить заболевание на ранней стадии, когда шансов на полное выздоровление больше.
Но важно еще и прислушиваться к своему организму. И не оставлять без внимания любые симптомы. Даже те, что традиционно связывают к условно безопасными, привычными нарушениями.
Утомляемость и слабость
- Зимой, когда солнечного света становится меньше, и витамина D в наших широтах остро недостает, многие отмечают повышенную утомляемость и нетипичную слабость, — предупреждает Расул Ахмаев. — К сожалению, эти симптомы могут быть признаком онкологического заболевания. Рак «запускает» множество процессов в организме, и все они, по-своему, уникальны.
Дело в том, что когда опухоль растет, она начинает выделять в кровоток продукты своей жизнедеятельности — токсины. Они и могут стать причиной усталости и слабости.
- Даже если терапевт рекомендует «пропить витаминки» и «как следует отдохнуть», имеет смысл уделить больше внимания своему здоровью и провериться, — рекомендует Ахмаев.
Проблемы с желудком и кишечником
Даже при онкологических заболеваниях, которые не связаны с желудком и кишечником, многие отмечают, что появляются нарушения со стороны ЖКТ.
- Хотя каждый вид рака влияет на «свои» органы и ткани, но стоит обратить внимание, если вы питаетесь правильно и регулярно, ничего не меняете в своем рационе, а со стороны желудка и кишечника есть какие-то нарушения, вам надо к врачу, — советует Расул Ахмедов. — Пройдите назначенные анализы и исследования.
Снижение аппетита
Есть не хочется, даже вредного или вкусного. Очень часто таким образом себя проявляет стресс от чрезмерной перегрузки нервной системы. В краткосрочной перспективе вырабатывается гормон адреналин, ответственный за реакцию «бей или беги» и «отключает» другие процессы. При длительных стрессовых нагрузках уже включается другой гормон — кортизол, который усиливает голод.
- Но, если вы живете своей обычной жизнью, а аппетита нет — стоит задуматься, почему так происходит, — говорит онколог. — То же самое относится и к резкой потере веса без видимых причин. С аппетитом все в порядке, а цифра на весах становится все меньше, это не повод для радости и не возможность «наконец-то влезть в любимые джинсы». Это красный флажок и сигнал организма о помощи.
Потливость
Проснулся в поту, потому что приснился кошмар. Или слишком теплое одеяло. Или дома душно. Ночной потливости многие пытаются найти любые объяснения. И рака в них точно нет. Тем временем такое проявление связывают с лимфомой.
- У многих онкологических заболеваний есть особенности, связанные с заметными изменениями: при раке кожи могут увеличиваться в размерах, обретать неровные края, мокнуть родинки, — рассказал Ахмаев. — В любом случае, если вы понимаете, что с организмом происходит то, чего раньше не было, запишитесь к врачу. Он сориентирует по поводу необходимых анализов и исследований и даст свои рекомендации.
Вообще, врачи рекомендуют не бояться идти на прием. Не обязательно вам там поставят «страшный диагноз». Но в случае с онкологией лучше перестраховаться.
- Даже если ваши опасения подтвердятся, будет гораздо больше шансов справиться с болезнью, обнаруженной на ранней стадии, — говорит Расул Ахмаев. — Сделайте регулярные скрининги привычкой, чтобы ничего не упустить и не пропустить.
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