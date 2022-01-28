Проблемы с желудком и кишечником

Даже при онкологических заболеваниях, которые не связаны с желудком и кишечником, многие отмечают, что появляются нарушения со стороны ЖКТ.

- Хотя каждый вид рака влияет на «свои» органы и ткани, но стоит обратить внимание, если вы питаетесь правильно и регулярно, ничего не меняете в своем рационе, а со стороны желудка и кишечника есть какие-то нарушения, вам надо к врачу, — советует Расул Ахмедов. — Пройдите назначенные анализы и исследования.

Снижение аппетита

Есть не хочется, даже вредного или вкусного. Очень часто таким образом себя проявляет стресс от чрезмерной перегрузки нервной системы. В краткосрочной перспективе вырабатывается гормон адреналин, ответственный за реакцию «бей или беги» и «отключает» другие процессы. При длительных стрессовых нагрузках уже включается другой гормон — кортизол, который усиливает голод.

- Но, если вы живете своей обычной жизнью, а аппетита нет — стоит задуматься, почему так происходит, — говорит онколог. — То же самое относится и к резкой потере веса без видимых причин. С аппетитом все в порядке, а цифра на весах становится все меньше, это не повод для радости и не возможность «наконец-то влезть в любимые джинсы». Это красный флажок и сигнал организма о помощи.