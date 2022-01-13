- У молодых женщин работоспособного возраста до 45 лет самая высокая смертность — по раку шейки матки, и этот показатель в отличие от всех онкозаболеваний растет во всей стране, особенно в Петербурге, — сказал Алексей Беляев сегодня, 13 января, на пресс-конференции в ТАСС.

Онкологи напомнили, что залог успеха в борьбе с этим видом рака (как, впрочем, и со всеми остальными) — ранняя диагностика, а она включает прохождение диспансеризации и регулярное посещение гинеколога, который берет так называемый «мазок на онкоцитологию». Но и эти меры не всегда могут дать 100-процентную гарантию того, что все будет хорошо. По словам главы НМИЦ онкологии им. Петрова, скрининг у женщин сейчас проводится «не очень эффективно», и не только в Петербурге.

- Вторичная профилактика (диспансеризация) у нас недостаточно эффективна, — считает Алексей Беляев. — Она часто проводится формально. (…) Влияет еще неэффективность самих технологий, которые применяются при диспансеризации. По раку шейки матки мы смотрим много исследований, но при этом мало выявляемости. Значит, там либо формально проводится забор материала, либо плохо делается исследование. К нам попадают пациентки, которые прошли диспансеризацию, но у которых мы выявляем предраки и онкологические заболевания. Нам нужно двигаться в сторону совершенствования диспансеризации, чтобы она шла на уровне современного скрининга. Мы сейчас как раз проводим пилотную программу по отработке скрининга рака шейки матки.