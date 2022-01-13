По словам директора НМИЦ онкологии им. Петрова, главного онколога СЗФО Алексея Беляева, в России среди женщин по количеству заболевших лидирует рак молочной железы. Однако для молодых женщин самым смертельным видом онкологического заболевания остается другой — рак шейки матки. В частности, в Петербурге он стойко занимает первое место среди женщин до 45 лет.
Алексей Беляев
Онкология
Директор НМИЦ онкологии им. Петрова Минздрава России, главный внештатный онколог СЗФО, заведующий кафедрой онкологии СЗГМУ им. Мечникова, д.м.н., профессор
- У молодых женщин работоспособного возраста до 45 лет самая высокая смертность — по раку шейки матки, и этот показатель в отличие от всех онкозаболеваний растет во всей стране, особенно в Петербурге, — сказал Алексей Беляев сегодня, 13 января, на пресс-конференции в ТАСС.
Онкологи напомнили, что залог успеха в борьбе с этим видом рака (как, впрочем, и со всеми остальными) — ранняя диагностика, а она включает прохождение диспансеризации и регулярное посещение гинеколога, который берет так называемый «мазок на онкоцитологию». Но и эти меры не всегда могут дать 100-процентную гарантию того, что все будет хорошо. По словам главы НМИЦ онкологии им. Петрова, скрининг у женщин сейчас проводится «не очень эффективно», и не только в Петербурге.
- Вторичная профилактика (диспансеризация) у нас недостаточно эффективна, — считает Алексей Беляев. — Она часто проводится формально. (…) Влияет еще неэффективность самих технологий, которые применяются при диспансеризации. По раку шейки матки мы смотрим много исследований, но при этом мало выявляемости. Значит, там либо формально проводится забор материала, либо плохо делается исследование. К нам попадают пациентки, которые прошли диспансеризацию, но у которых мы выявляем предраки и онкологические заболевания. Нам нужно двигаться в сторону совершенствования диспансеризации, чтобы она шла на уровне современного скрининга. Мы сейчас как раз проводим пилотную программу по отработке скрининга рака шейки матки.
Нужен другой метод
О том, что для улучшения диагностики рака шейки матки нужен другой метод, петербургские цитологи говорили еще 3 года назад. По их словам, мазок на онкоцитологию для исследования (цитологическое исследование мазка из цервикального канала — Прим. ред.) далеко не всегда информативен и часто выполняется у пациенток неправильно. Так, по словам заведующей крупнейшей в Петербурге централизованной цитологической лабораторией при КВД №11 Нинель Заварзиной, каждая третья женщина с диагнозом «рак шейки матки» регулярно проходила ежегодный цитологический скрининг, и это связано с ложно отрицательными результатами исследований. Так, почти в каждом пятом случае цитологи получали для изучения «неадекватный» материал — то есть гинекологи некачественно выполняли забор материала для мазка. По мнению специалистов, повысить выявляемость предраковых состояний шейки матки может более современный метод — жидкостная цитология. Его чувствительность гораздо выше традиционного — 85-96%, а информативность приготовленного препарата может достигать 100%.
А как у мужчин?
По данным руководителя федерального центра в Песочном, в России среди мужчин по количеству новых случаев лидирует рак легких. Но его уже догоняет рак предстательной железы.
- В Петербурге рак предстательной железы по заболеваемости среди мужчин приближается к 1-ому месту, как и во всех цивилизованных странах — в США, Европе. Это происходит за счет того, что мы диагностируем его лучше. Заболеваемость же раком легких, наоборот, уменьшается, в том числе за счет активной борьбы с курением, — пояснил Алексей Беляев.
Немного цифр
В Петербурге ежегодно диагностируется около 23-24 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. По словам главного внештатного онколога города Дмитрия Гладышева, за последние два года по понятным причинам врачи «недосчитались» 1,5 тысяч новых пациентов по сравнению с допандемийным 2019 годом — приостанавливалась диспансеризация, да и горожане неохотно обращались за помощью из-за страха заразиться коронавирусом. В итоге злокачественные новообразования выявлялись чаще обычного на поздних стадиях, когда лечение уже не так эффективно.
По словам Дмитрия Гладышева, за 11 месяцев 2021 года Петербург не смог добиться целевого показателя по доле онкозаболеваний, выявленных на 1-2 стадиях, — вместо 57,4% он составил 56,7%.
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