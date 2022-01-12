По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), к видам рака с наименее благоприятным исходом относятся рак лёгких, печени, головного мозга, пищевода, поджелудочной железы и желудка. Но именно их гораздо чаще выявляют на поздней стадии, когда шансов на излечение практически не остается. В результате средняя 5-летняя выживаемость таких пациентов составляет всего 16 процентов,
Последние данные NHS показывают, что 53% случаев рака поджелудочной железы диагностируются уже в отделениях неотложной помощи, в то время как опухоли головного мозга — 52,7%, печени — 44,9%, легких — 35,3%, желудка — 30,2% и пищевода — 20,5%. Ежегодно эти шесть видов рака выявляют более чем у 90 тысяч британцев, из них 67 тысяч — умирают.
«Эти тревожные цифры подтверждают, что ранняя диагностика в случае видов рака с наименьшей выживаемостью, включая рак головного мозга, все еще представляет серьезную проблему», — считает доктор Дэвид Дженкинсон, исполняющий обязанности гендиректора благотворительной организации The Brain Tumour Charity.
Чтобы вовремя поймать болезнь, медики призывают обращать внимание даже на такие общие симптомы, как головная боль, резкая потеря веса, рвота и потеря аппетита.
10 симптомов, которые точно нельзя игнорировать
Существует более сотни различных видов рака. И хотя есть специфичные симптомы, часто все же встречаются более общие признаки, которые легко списать на другие проблемы со здоровьем. В любом случае, как говорят медики, их нельзя оставлять без внимания.
Необъяснимая потеря веса;
Необычные припухлости и шишки на теле. Например, на шее, подмышками, на животе, в паху, на груди или яичках.
Кашель, который не проходит в течение 3-4 недель;
Любые изменения в размере, форме или цвете имеющихся родинок, а также появление новых новообразований на коже;
Кровь в моче или кале, а также изменения дефекации;
Проблемы с мочеиспусканием, включая недержание и ночные пробуждения из-за позыва сходить в туалет;
Боль без видимых причин или боль, которая мучает дольше 4-х недель;
Изжога, которая не проходит;
Трудности с глотанием;
Сильная ночная потливость.
По словам экспертов, эти симптомы не обязательно говорят о злокачественном новообразовании. Но если вы заметили хотя бы один из них, стоит как можно быстрее проконсультироваться с врачом-специалистом.
Могут ли онкомаркеры «увидеть» рак до появления симптомов
Ранее врачи НМИЦ онкологии им. Петрова рассказали «Доктору Питеру», что среди десятков исследований крови на онкомаркеры, которые предлагают сдать различные лаборатории, только несколько способны предположить наличие рака на ранней стадии — то есть когда еще нет никаких тревожных симптомов. И то только предположить, а не дать однозначный ответ. По словам Татьяны Галуновой, заведующей отделением лабораторной диагностики НМИЦ онкологии в Песочном, исследования крови и мочи на онкомаркеры в основном используются врачами для контроля уже имеющихся злокачественных новообразований, выявления рецидива или метастазов. Для ранней диагностики они тоже применяются, но только в комплексе с другими методами — например, УЗИ или КТ.
Специалист назвала 3 наиболее специфичных и чувствительных онкомаркера, которые могут указать конкретно на рак задолго до появления клинических симптомов:
Простат-специфический антиген (ПСА). Он используется для диагностики рака предстательной железы у мужчин;
Комплекс СА-125 (углеводный антиген 125) и НЕ4 (человеческий эпидидимальный секреторный протеин 4). Эти онкомаркеры применяются для расчета индекса ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) у женщин — он нужен для оценки риска развития рака яичников.
Значительный выход за пределы референсных значений этих онкомаркеров с большой долей вероятности может указать на развитие опухоли, но опять же не дадут 100-процентной гарантии — потребуются консультация врача и дополнительные исследования.
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