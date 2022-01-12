По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), к видам рака с наименее благоприятным исходом относятся рак лёгких, печени, головного мозга, пищевода, поджелудочной железы и желудка. Но именно их гораздо чаще выявляют на поздней стадии, когда шансов на излечение практически не остается. В результате средняя 5-летняя выживаемость таких пациентов составляет всего 16 процентов, пишет издание The Sun.

Последние данные NHS показывают, что 53% случаев рака поджелудочной железы диагностируются уже в отделениях неотложной помощи, в то время как опухоли головного мозга — 52,7%, печени — 44,9%, легких — 35,3%, желудка — 30,2% и пищевода — 20,5%. Ежегодно эти шесть видов рака выявляют более чем у 90 тысяч британцев, из них 67 тысяч — умирают.

«Эти тревожные цифры подтверждают, что ранняя диагностика в случае видов рака с наименьшей выживаемостью, включая рак головного мозга, все еще представляет серьезную проблему», — считает доктор Дэвид Дженкинсон, исполняющий обязанности гендиректора благотворительной организации The Brain Tumour Charity.

Чтобы вовремя поймать болезнь, медики призывают обращать внимание даже на такие общие симптомы, как головная боль, резкая потеря веса, рвота и потеря аппетита.