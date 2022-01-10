- Евгений Наумович, говорят, в последние годы случаев первично-множественного рака стало больше. Заболеваемость действительно растет?

- На самом деле не думаю, что как-то принципиально изменилась структура заболеваемости. Просто диагностика стала намного лучше. То, что раньше вообще не замечали или расценивали, как единый процесс, сейчас за счет сверхточной аппаратуры стали выявлять в большем количестве.

- Так все-таки это редкое или ординарное явление для онкологов?

- Скорее редкое. Хотя такие случаи встречаются в нашей практике и их нельзя назвать единичными. Если не брать в расчет совсем экзотические, как правило, одновременно у человека может развиваться не более двух независимых опухолей, а последовательно — 3, 4 и даже более.

- С каким временным промежутком — спустя год-два или все-таки речь о десятках лет?

- У всех по-разному, здесь нет единого сценария. Как нет зависимости ни от пола, ни от возраста человека.

- От локализации первой опухоли этот процесс тоже не зависит?

- Тут как раз есть зависимость. К примеру, у женщин при наследственном синдроме рака молочной железы и яичников — когда есть мутации в определенных генах — могут возникать две отдельные друг от друга опухоли в груди или в сочетании с опухолью яичника. Или есть так называемый синдром Линча, когда у пациента могут развиться несколько опухолей толстой кишки, а у женщин также опухоль эндометрия (внутренняя слизистая оболочка тела матки — Прим. ред.).

- Есть такое мнение: если организм уже допустил один раз развитие злокачественной опухоли, то заработать вторую легче — вроде как первоначальная защита уже «пробита».

- Это глупость, абсолютное мракобесие.

- Хорошо, немного успокоили. Но есть какое-то научное объяснение, почему возможен первично-множественный рак?

- С одной стороны, он связан с наследственной предрасположенностью, когда от родителей достается определенная генетическая мутация. С другой, влияют некие факторы риска — внешние канцерогены, которые продолжают воздействовать на организм. Допустим, если человек слишком активно загорает, у него может развиться несколько меланом (агрессивное злокачественное новообразование кожи — Прим. ред.). Если он заядлый курильщик и никак не хочет бросить вредную привычку, повышается риск получить одновременно или со временем несколько разных опухолей легких.

- Химио- и лучевая терапия, которые применяли при лечении первой опухоли, могут повлиять на развитие другой впоследствии?

- К сожалению, могут. Это палка о двух концах. Без той же химиотерапии невозможно полностью вылечить рак. В то же время все стандартные химиопрепараты и лучевые методы лечения слишком агрессивны, иначе они бы не давали такого мощного эффекта. А это значит, что они могут вызывать мутации ДНК и в итоге спровоцировать развитие нового онкологического заболевания.