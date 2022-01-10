Онкологическое заболевание — всегда серьезное испытание и огромный стресс как для самого человека, так и для его близких. Но не всегда достаточно победить рак один раз — кого-то болезнь испытывает на прочность дважды, трижды и даже больше. И речь не о рецидиве или метастазах, а о совершенно самостоятельных и независимых друг от друга видах опухолей. В онкологии это называется первично-множественный рак — он бывает синхронным, когда очаги развиваются одновременно, или метахронным — когда их выявляют поочередно на протяжении нескольких лет или десятилетий.
Медики говорят, в последнее время количество таких злокачественных новообразований выросло. В НМИЦ онкологии им. Петрова «Доктору Питеру» подтвердили, что нередко видят пациентов с первично-множественным раком.
5 историй из практики
Врачи отделения краткосрочной химиотерапии центра в Песочном, лечение на котором за год проходят около 500 человек (с учетом повторяющихся циклов терапии), вспомнили не менее десятка недавних случаев независимых злокачественных новообразований. Вот лишь 5 из них:
У 72-летнего мужчины в 2013 году впервые диагностировали рак предстательной железы, он пролечился, но в 2020-м болезнь дала рецидив — снова курс лучевой терапии. А уже в 2021-м выявляют другую опухоль — в прямой кишке.
49-летний мужчина слышал от врачей неутешительный диагноз уже дважды. В 2018 году у него выявили хондросаркому (опухоль кости) в ноге. Лечение ограничилось только операцией — ни химио-, ни лучевую терапию не проводили. По словам врачей, признаков метастазов не появилось, но теперь новое испытание — в этом году после жалоб обнаружена опухоль прямой кишки. Биопсия показала, что это две разные опухоли, не связанные друг с другом.
У 66-летнего мужчины две разные опухоли выявили почти одновременно — в течение года: рак предстательной железы (ранняя стадия) и рак легких (3 стадия). Онкологи выполнили операцию, провели химио- и лучевую терапию.
Женщина 74 лет впервые заболела в 1994 году — рак щитовидной железы. Тогда врачи выполнили операцию, и до сих пор пациентка получает заместительную гормональную терапию. Спустя 12 лет диагностировано второе заболевание — рак молочной железы. Позади также полноценное лечение с операцией, химио- и гормонотерапией. Еще через 9 лет развивается третья опухоль — в яичниках. Снова хирургическое лечение, «химия», но болезнь не отступает — дает рецидив. Выполненное генетическое исследование на наследственные формы рака (молочной железы и яичников) показало: у пациентки нет мутаций в генах BRCA-1/2, повышающих риск этих заболеваний.
У 68-летней женщины в течение 30 лет развились 4 независимых очага злокачественного роста — рак левой молочной железы, через 13 лет — рак правой молочной железы, потом по опухоли в каждом легком. Сейчас пациентка продолжает лечение.
Не зависит от пола и возраста
Что может повлиять на образование нескольких опухолей, кто в группе риска и насколько частое это явление, «Доктор Питер» спросил у профессора Евгения Имянитова, заведующего отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Петрова.
Евгений Имянитов
Генетика, онкология
Врач-генетик, руководитель референс-центра, заведующий отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Петрова, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.
- Евгений Наумович, говорят, в последние годы случаев первично-множественного рака стало больше. Заболеваемость действительно растет?
- На самом деле не думаю, что как-то принципиально изменилась структура заболеваемости. Просто диагностика стала намного лучше. То, что раньше вообще не замечали или расценивали, как единый процесс, сейчас за счет сверхточной аппаратуры стали выявлять в большем количестве.
- Так все-таки это редкое или ординарное явление для онкологов?
- Скорее редкое. Хотя такие случаи встречаются в нашей практике и их нельзя назвать единичными. Если не брать в расчет совсем экзотические, как правило, одновременно у человека может развиваться не более двух независимых опухолей, а последовательно — 3, 4 и даже более.
- С каким временным промежутком — спустя год-два или все-таки речь о десятках лет?
- У всех по-разному, здесь нет единого сценария. Как нет зависимости ни от пола, ни от возраста человека.
- От локализации первой опухоли этот процесс тоже не зависит?
- Тут как раз есть зависимость. К примеру, у женщин при наследственном синдроме рака молочной железы и яичников — когда есть мутации в определенных генах — могут возникать две отдельные друг от друга опухоли в груди или в сочетании с опухолью яичника. Или есть так называемый синдром Линча, когда у пациента могут развиться несколько опухолей толстой кишки, а у женщин также опухоль эндометрия (внутренняя слизистая оболочка тела матки — Прим. ред.).
- Есть такое мнение: если организм уже допустил один раз развитие злокачественной опухоли, то заработать вторую легче — вроде как первоначальная защита уже «пробита».
- Это глупость, абсолютное мракобесие.
- Хорошо, немного успокоили. Но есть какое-то научное объяснение, почему возможен первично-множественный рак?
- С одной стороны, он связан с наследственной предрасположенностью, когда от родителей достается определенная генетическая мутация. С другой, влияют некие факторы риска — внешние канцерогены, которые продолжают воздействовать на организм. Допустим, если человек слишком активно загорает, у него может развиться несколько меланом (агрессивное злокачественное новообразование кожи — Прим. ред.). Если он заядлый курильщик и никак не хочет бросить вредную привычку, повышается риск получить одновременно или со временем несколько разных опухолей легких.
- Химио- и лучевая терапия, которые применяли при лечении первой опухоли, могут повлиять на развитие другой впоследствии?
- К сожалению, могут. Это палка о двух концах. Без той же химиотерапии невозможно полностью вылечить рак. В то же время все стандартные химиопрепараты и лучевые методы лечения слишком агрессивны, иначе они бы не давали такого мощного эффекта. А это значит, что они могут вызывать мутации ДНК и в итоге спровоцировать развитие нового онкологического заболевания.
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