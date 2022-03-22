Схватился за грудь, жалуется на давящую боль, отдающую в руку — это точно инфаркт! Такие стереотипы укоренились в нашем сознании благодаря в том числе и фильмам, в которых сердечный приступ, случившийся у главного героя, изображают именно так.

На самом деле, говорить об опасном состоянии и приближении сердечно-сосудистой катастрофы могут совсем другие, казалось бы, далеко не смертельные, симптомы. Но пациенты с такими жалобами, оказываются, умирают чаще, чем те, у кого наблюдаются типичные симптомы инфаркта. Об этом говорится в исследовании ученых из больницы Брага в Португалии.

Ученые изучили симптомы пациентов с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST). Это клинический вариант ишемической болезни сердца, при котором в результате острой ишемии в миокарде появляется зона некроза, повышается уровень маркеров некроза миокарда (тропонина) в крови, но на кардиограмме нет повышения сегмента ST.

В исследование были включены 4726 пациентов старше 18 лет, госпитализированных с ИМбпST в период с октября 2010 года по сентябрь 2019 года.

Пациенты были разделены на три группы в зависимости от основного симптома, на который они жаловались при поступлении в больницу

боль в груди (4313 пациентов, 91%),

одышка/утомляемость (332 пациента, 7%),

обмороки — временная потеря сознания, вызванная падением артериального давления (81 пациент, 2%).

Пациенты с жалобами на одышку и утомляемость чаще были женщинами (42%), а вот боль в груди чаще наблюдалась у мужчин (71%), равно как и обмороки (67%).