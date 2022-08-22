Разгоняет метаболизм и продлевает молодость: каким должен быть правильный завтрак
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Врачи уже давно пришли к выводу, что завтрак — это самый важный прием пищи. Он задает настроение, контролирует ваше чувство голода, помогает метаболизму работать быстрее и лучше. Конечно, все зависит от того, что именно вы едите сразу после пробуждения. Диетолог Кортни Д'Анджело рассказала, каким должен быть правильный завтрак — его идеальная формула.

Добавляйте больше белка

Белок — это тот самый строительный материал, без которого наш организм не может обойтись. И этот компонент мы получаем именно из пищи — наши клетки белок не синтезируют.

- Белок необходим для наращивания мышечной массы и сжигания жира, это одна из моих главных рекомендаций для всех, кто пытается похудеть, особенно в области талии, — говорит Д'Анджело. — Доказано, что потребление достаточного количества белка помогает вам чувствовать себя сытым дольше, что жизненно важно, если у вас есть привычка перекусывать сладостями или нездоровыми закусками после завтрака.

Белком богаты:

  • творог,

  • яйца,

  • греческий йогурт,

  • курица,

  • бобовые,

  • овсянка,

  • протеиновые батончики.

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Исключите сахар

Не надо демонизировать сахар, особенно шоколад, печенье и другие десерты. Вы можете спокойно их есть в течение дня, главное, помнить о мере. А вот есть сладости на завтрак все-таки не стоит, говорит диетолог.

- Сладкий завтрак — это верный путь к тому, что у вас произойдет резкий скачок инсулина в крови. Вам захочется сладкого еще больше, аппетит усилиться. Сладкие хлопья, овсянка быстрого приготовления — эти продукты содержат много пустых калорий, что может привести к увеличению веса и риску развития диабета 2 типа, — говорит диетолог.

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Не забывайте про цельнозерновые продукты

Их тоже надо включать в свой ежедневный рацион, особенно, если речь идет о завтраке. В таких продуктах содержится много клетчатки, поэтому ваш ЖКТ (особенно кишечник), точно скажут вам спасибо. Плюс ко всему вы заметите, что голод в течение дня стал не таким сильным, а чувство сытости сохраняется дольше.

Цельнозерновые продукты — это:

  • пшеница,

  • ячмень,

  • овес,

  • бурый рис,

  • хлеб из необработанной муки,

  • злаки и отруби.

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После пробуждения выпивайте стакан воды

Это полезная привычка, которой точно должен обзавестись каждый. Чтобы правильно «запустить» организм после пробуждения и обеспечить себе хорошее самочувствие, с утра на голодный желудок надо выпивать стакан теплой воды. Ее температура должна быть от 40 до 50 градусов — тут уже кому как больше нравится. Если вы обзаведетесь этой привычкой, то вскоре заметите, что пищеварение, работа поджелудочной, кишечника и всего ЖКТ значительно улучшилась.

И еще один существенный плюс: вы будете меньше хотеть есть в течение дня, а ваш метаболизм значительно улучшится.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

Любопытная деталь: ученые выяснили, что некоторым людям стоит завтракать дважды. Это поможет сбросить вес и сохранить молодость.

 — После еды кровь от мозга направляется к желудку, которому нужно работать, чтобы переварить поступившую пищу. Поэтому второй завтрак подойдет активным и напряженно работающим физически людям. Чтобы запустить метаболические процессы в организме, в первый раз позавтракать лучше вскоре после пробуждения — перед этим желательно выпить стакан теплой воды. Второй завтрак должен быть не позднее десяти утра, — рассказывал «Доктору Питеру» Михаил Кутушов.

Идеальные варианты второго завтрака:

  • омлет, овощной салат и злаковые,

  • другой вариант — каша (гречневая, рисовая, пшенная, геркулесовая).

А эти рекомендации уже относятся как к первому, так и ко второму завтраку:

  1. Омлет с помидорами, кабачками и шпинатом. Из куриного яйца вы получите белок, необходимые аминокислоты, без которых нормальное функционирование организма невозможно. Овощи дадут необходимую клетчатку, витамины и минералы.

  2. Салат из свежих овощей с куриной грудкой. Для простоты можно положить кусочек куриной грудки в очищенный от семян болгарский перец. Так вы получите и белок, и антиоксиданты.

  3. Не забывайте про специи. Пробуйте добавлять в блюда имбирь, куркуму, корицу, черный перец, перец чили.

Софья Хромова