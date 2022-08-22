Разгоняет метаболизм и продлевает молодость: каким должен быть правильный завтрак

Врачи уже давно пришли к выводу, что завтрак — это самый важный прием пищи. Он задает настроение, контролирует ваше чувство голода, помогает метаболизму работать быстрее и лучше. Конечно, все зависит от того, что именно вы едите сразу после пробуждения. Диетолог Кортни Д'Анджело рассказала, каким должен быть правильный завтрак — его идеальная формула.

Добавляйте больше белка

Белок — это тот самый строительный материал, без которого наш организм не может обойтись. И этот компонент мы получаем именно из пищи — наши клетки белок не синтезируют.

- Белок необходим для наращивания мышечной массы и сжигания жира, это одна из моих главных рекомендаций для всех, кто пытается похудеть, особенно в области талии, — говорит Д'Анджело. — Доказано, что потребление достаточного количества белка помогает вам чувствовать себя сытым дольше, что жизненно важно, если у вас есть привычка перекусывать сладостями или нездоровыми закусками после завтрака.

Белком богаты: