Что делает с организмом стакан теплой воды, выпитый утром натощак

- Знаете ли вы, что регулярное употребление теплой воды по утрам значительно улучшает здоровье, а также считается отличной профилактикой многих заболеваний ЖКТ? — говорит Алексей Воротников.

Что происходит с организмом, пока мы спим

Итак, когда мы ложимся спать, кровь частично собирается в печени для очистки, поэтому количество циркулирующей по телу жидкой ткани во время сна меньше, чем в период бодрствования. Все процессы внутри организма замедляются, наши внутренние органы перестают получать то количество крови и питательных веществ, которое необходимо для полноценного функционирования и переходят в «спящий режим», запуская восстановительные процессы.

Вот тут-то и прослеживается важность стакана воды по утрам: когда мы только проснулись, нашему организму требуется время для «запуска».

- Особую роль тут играют органы желудочно-кишечного тракта (в особенности поджелудочная железа и кишечник). Именно от их работы зависит, насколько вы будете энергичны в течение дня. По этой же причине завтрак — главный прием пищи, организм следует хорошенько покормить, — объясняет эксперт.