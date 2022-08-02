Что делает с организмом стакан теплой воды, выпитый утром натощак

Вода — это, пожалуй, самый главный элемент, который необходим нашему организму для выживания. Без еды человек может обойтись около трех недель — да, организм будет истощен, однако не погибнет. Без воды мы можем продержаться гораздо меньше.
Вода участвует во всех биохимических процессах в организме — без достаточного количества жидкости он буквально начинает страдать, а мы — испытывать чувство жажды. А еще вода может помогать нам чувствовать себя лучше и даже уберегать от некоторых патологий, говорят врачи.
Дипломированный врач, эксперт по китайской народной медицинеt.me/chanmedicine
- Знаете ли вы, что регулярное употребление теплой воды по утрам значительно улучшает здоровье, а также считается отличной профилактикой многих заболеваний ЖКТ? — говорит Алексей Воротников.
Что происходит с организмом, пока мы спим
Итак, когда мы ложимся спать, кровь частично собирается в печени для очистки, поэтому количество циркулирующей по телу жидкой ткани во время сна меньше, чем в период бодрствования. Все процессы внутри организма замедляются, наши внутренние органы перестают получать то количество крови и питательных веществ, которое необходимо для полноценного функционирования и переходят в «спящий режим», запуская восстановительные процессы.
Вот тут-то и прослеживается важность стакана воды по утрам: когда мы только проснулись, нашему организму требуется время для «запуска».
- Особую роль тут играют органы желудочно-кишечного тракта (в особенности поджелудочная железа и кишечник). Именно от их работы зависит, насколько вы будете энергичны в течение дня. По этой же причине завтрак — главный прием пищи, организм следует хорошенько покормить, — объясняет эксперт.
Температура очень важна
Что правильно «запустить» организм и обеспечить себе хорошее самочувствие, с утра на голодный желудок надо выпивать стакан теплой воды. Ее температура должна быть от 40 до 50 градусов — тут уже кому как больше нравится. Если вы обзаведетесь этой привычкой, то вскоре заметите, что пищеварение, работа поджелудочной, кишечника и всего ЖКТ значительно улучшилась.
Почему именно 40-50 градусов? Такая температура необходима, что организм не тратил энергию на согревание воды до температуры тела. Если вы с утра пьете холодную воду или воду комнатной температуры, ваш желудок, еще не проснувшись и не начав полноценно работать, вынужден тратить силы на подогрев воды.
- Это очень важный момент! Холодная вода не только сведет на нет полезность процедуры, но и может причинить вред, если есть проблемы с желудком, — акцентирует Алексей Воротников.
Вам точно стоит пить с утра теплую воду, если вы страдаете от заболеваний ЖКТ. Такая привычка также необходима, если:
необходимо восстановить функции поджелудочной железы и кишечника,
у вас есть сахарный диабет,
вам диагностировали гастрит.
Нужен ли лимон?
В Сети сейчас можно найти множество советов, как сделать воду более полезной. И самый частый из них — это положить туда лимон. Так вот: этот совет вы точно должны пропустить мимо, если речь идет о стакане воды сразу после пробуждения.
- С утра в вашем стакане должна быть просто вода! Никакого добавления лимона и уж тем более замены на кофе! Даже простой сок лимона — это продукт, требующий переваривания, а соответственно, выделения соответствующих ферментов. Чистая вода сразу проходит через желудок в двенадцатиперстную кишку и далее, запуская работу всех органов, — заключил эксперт.
Вообще, теплая вода готова принести пользу организму не только утром, но и в течение дня. Положенные в сутки литры можно пить чуть подогретыми, чтобы помогать желчи двигаться правильно, говорит Зухра Павлова.
- Наш сидячий образ жизни и неправильное питание добавляют проблем с желчным пузырем. А стакан теплой воды натощак реально помогает улучшить ситуацию. В этом вопросе главное — не переусердствовать, не пить воду горячее 60 градусов.Это опасно с точки зрения онкологии, у народов, которые предпочитают очень горячий чай, заметно больше случаев рака пищевода, — поясняет эксперт.
Чтобы стакан теплой воды стал вашей хорошей ежеутренней привычкой, врач рекомендует купить красивый маленький термос. И глаз будет радоваться, и организм точно скажет вам «спасибо».