Профессор Кутушов объяснил, как сбой в пищеварении может разрушить организм

- Наш кишечник окутывает очень богатая лимфатическая сеть. При неправильной работе этого органа может нарастать интоксикация организма. Вследствие этого лимфатические узлы могут не справляться с нагрузкой и выходить из строя, что чревато различными проблемами со здоровьем, — говорит профессор.

У нашего кишечника очень много самых различных функций: