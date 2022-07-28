Профессор Кутушов объяснил, как сбой в пищеварении может разрушить организм

Здоровье кишечника — залог здоровья всего организма. Некоторые врачи называют его «самым могущественным и главным органом в организме». И с этим мнением сложно поспорить: именно в кишечнике сосредоточено до 80% нашего иммунитета, а микроорганизмы, которые там обитают, могут вести самые настоящие диалоги с нашим головным мозгом.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Наш кишечник окутывает очень богатая лимфатическая сеть. При неправильной работе этого органа может нарастать интоксикация организма. Вследствие этого лимфатические узлы могут не справляться с нагрузкой и выходить из строя, что чревато различными проблемами со здоровьем, — говорит профессор.
У нашего кишечника очень много самых различных функций:
Через него проходит транспорт всех жиров и жирорастворимых веществ;
Осуществляется выведение токсинов;
Происходит синтез витаминов и других важных микро- и макроэлементов;
Он должен защищать организм от различных патологий — ведь минимум 60% иммунитета находится в этом органе.
Также важно знать, что состояние нашего кишечника напрямую влияет на наше ментальное здоровье.
- Казалось бы, где кишечник, а где мозг. Но между ними есть взаимосвязь. Если знать, как правильно повлиять на микрофлору, то можно в положительном ключе повлиять и на ментальное здоровье. Так, на активность нашего мозга и состояние психики влияют микроорганизмы. Эти бактерии формируют микробиоту, которая обеспечивает нормальный обмен веществ и работу головного мозга. Нормальная микрофлора способствует поддержанию психического здоровья. А вот если человек сталкивается со стрессом, то у него повышается проницаемость кишечника, — рассказывал «Доктору Питеру» Михаил Кутушов.
Какие патологии могут появиться, если с кишечником не все в порядке
Нормализация дисбаланса микрофлоры кишечника помогает справиться с рядом заболеваний:
аутоиммунный тиреодит
псориаз
ревматоидный артрит
аллергия
анемия
эндометриоз
ГЭРБ
панкреатит
тонзиллит
кариес
Все перечисленные проблемы со здоровьем можно решить, если улучшить состояние кишечника, уверен профессор Михаил Кутушов.
Как помочь кишечнику без лекарств
Вы можете помочь кишечнику самостоятельно, говорит эксперт. Для этого надо следовать некоторым простым советам.
Старайтесь есть меньше продуктов, которые провоцируют воспаление
К ним относятся:
молочные продукты;
сладости;
рафинированная обработанная пища (белая мука, белый рис, макароны, хлеб, хлопья, каши быстрого приготовления);
фаст-фуд.
Соблюдайте питьевой режим
У вас могут появиться проблемы с тем, чтобы сходить «по-большому», если вы будете пить мало воды. При дефиците жидкости организм не может нормально выводить кал из кишечника. Приучите себя с утра выпивать стакан теплой воды — это поможет улучшить перистальтику.
Пейте льняной кисель
Готовить его очень просто: столовую ложку семян льна (можно молотых) залить стаканом горячей воды. Дать настояться. Пить 3 раза в день за 30-40 минут до еды. Оптимальный курс — 1-2 недели.
Ешьте продукты, которые помогут кишечнику работать лучше
В этот список попали:
чернослив
яблоки
груши
инжир
киви
листовые овощи
цикорий
артишок
ревень
батат
Будьте физически активным
Больше ходите, занимайтесь каким-либо видом спорта, старайтесь чаще подниматься по лестнице. Любая физическая нагрузка принесет пользу как ЖКТ, так и всему организму в целом.
Кстати
Помочь кишечнику могут и некоторые пищевые привычки. Как правильно «омолодить» кишечник? Про идеальный рацион для этого органа рассказали эксперты — прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.