Ученым университета Пастера впервые удалось расшифровать диалог мозга и кишечника

Ученым уже было известно, что варианты гена, которые кодируют этот рецептор, связаны с расстройствами пищеварения, в том числе с болезнью Крона, а также с неврологическими заболеваниями и депрессией. Однако этих данных было недостаточно, чтобы продемонстрировать прямую связь между активностью нейронов в головном мозге и активностью бактерий в кишечнике.

Тогда ученые начали детально изучать этот механизм. В ходе эксперимента на мышах они использовали метод нейровизуализации — с его помощью можно визуализировать структуру, функции и биохимические характеристики мозга. Исследователям удалось обнаружить, что электрическая активность нейронов подавляется, когда они вступают в контакт с бактериальными муропептидами из кишечника.

Если нейроны в гипоталамусе «общаются» с рецептором NOD2, подавляют его активность, то с контактом все в порядке. Если же рецептор NOD2 отсутствует, эти нейроны больше не подавляются муропептидами. Следовательно, мозг теряет контроль над некоторыми действиями: грызуны начинают бесконтрольно есть, у них скачет температура тела. Так, «бесконтрольные мыши» стали быстро набирать вес, у некоторых развился диабет 2 типа. Особенно пострадали самки.