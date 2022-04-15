Спите днем? Тогда засекайте время, сколько длится ваш дневной отдых. Если больше часа, то вы оказались в группе риска по болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Продолжительный дневной сон повышает риски на 40 процентов.

Вообще, отдохнуть днем врачи рекомендуют, как способ компенсировать прорехи в ночном сне. Он позволяет набраться сил и дотерпеть до вечера. Но сон днем должен быть «быстрым», то есть не более часа, иногда достаточно 15-20 минут, чтобы восстановить силы.

- Частота дневного сна увеличивается с возрастом, но чрезмерный сон может прогнозировать снижение когнитивных функций, — предупредила эксперт по сну и нейродегенерации в пожилых людей, доцент кафедры психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Юэ Ленг. — Нарушение сна и дневной сон могут быть симптомами болезни Альцгеймера легкой и средней степени тяжести и других форм деменции.