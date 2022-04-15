Спите днем? Тогда засекайте время, сколько длится ваш дневной отдых. Если больше часа, то вы оказались в группе риска по болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Продолжительный дневной сон повышает риски на 40 процентов.
Вообще, отдохнуть днем врачи рекомендуют, как способ компенсировать прорехи в ночном сне. Он позволяет набраться сил и дотерпеть до вечера. Но сон днем должен быть «быстрым», то есть не более часа, иногда достаточно 15-20 минут, чтобы восстановить силы.
- Частота дневного сна увеличивается с возрастом, но чрезмерный сон может прогнозировать снижение когнитивных функций, — предупредила эксперт по сну и нейродегенерации в пожилых людей, доцент кафедры психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Юэ Ленг. — Нарушение сна и дневной сон могут быть симптомами болезни Альцгеймера легкой и средней степени тяжести и других форм деменции.
Чем больше заболевание прогрессирует, тем меньше пожилые люди спят ночью и отдыхают днем. Исследование провели на группе из 1401 человек. Средний возраст участников эксперимента был 81 год. Всем им выдали устройство, похожее на часы, которые отслеживали их двигательную активность на протяжении 14 лет. Если днем возникал долгий период бездействия, то его причисляли к дневному сну.
- В начале исследования у большинства участников не было когнитивных нарушений, таких оказалось 75 процентов, еще 4 процента страдали от болезни Альцгеймера, у 21 процента были легкие когнитивные нарушения, которые могли свидетельствовать, что они на грани деменции, — объяснила Юэ Ленг.
Количество дневного сна практически у всех участников эксперимента с годами увеличивалось. Но те, кто в среднем спал на 11 дополнительных минут больше, когнитивные нарушения не развились. 25 минут сна приводили к легким расстройствам, с диагнозом «болезнь Альцгеймера» дополнительный сон составлял до 68 минут.
- Мы обнаружили, что у пожилых людей, которые спали хотя бы один раз в день более часа, вероятность болезни Альцгеймера увеличивалась на 40 процентов и выше, — поделилась выводами Юэ Ленг. — По сравнению с теми, кто не спал ежедневно или спал меньше часа.
Ученые учитывали в своих наблюдениях и болезни, и лекарства, которые принимали участники исследования.
Удалось установить и механизм этого влияния. Оказалось, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера меньше нейронов, которые способствуют бодрствованию.
- Эти нейронные изменения, вероятно, связаны с клубками тау, это отличительная черта болезни Альцгеймера, при ней белок, который должен стабилизировать здоровые нейроны, напротив, образует скопления, которые препятствуют связи между нейронами, — объяснила Юэ Ленг в журнале
Исследователи подчеркивают, что дневной сон не снижает когнитивные функции, но сам по себе служит потенциальным сигналом.