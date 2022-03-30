Клетки, которые помогают поддерживать здоровье мозга и предотвращают болезнь Альцгеймера, тоже следуют циркадному ритму, который у людей регулирует цикл бодрствования и сна. Доказательства этого обнаружила группа исследователей из США, проводившая эксперимент с мышами.
Циркадный ритм — естественный внутренний процесс, который следует 24-часовому циклу. Он контролирует в организме все — сон, пищеварение, аппетит и даже иммунитет. Есть вещи, которые работают на синхронизацию циркадного ритма — например, внешний свет. В то же время некоторые, казалось бы, мелочи могут, наоборот, выводить наши внутренние «часы» из строя. Например, отход ко сну чуть позднее обычного или прием пищи в непривычное время.
Специалисты уверены: важно, чтобы циркадный ритм работал правильно, поскольку его нарушение связано с рядом проблем со здоровьем, включая психические расстройства, рак и болезнь Альцгеймера. Так, у пациентов с болезнью Альцгеймера нарушения циркадных ритмов обычно связывают с изменениями привычек сна, которые происходят задолго до того, как расстройство полностью проявится.
О новом исследовании ученых США, нашедших дополнительные доказательства этой связи,
Последнее исследование показало, что клетки, ответственные за удаление бета-амилоидных бляшек и поддержание здоровья мозга, также следуют 24-часовому циркадному ритму: если циркадный ритм нарушен, этим клеткам труднее удалять вредные бляшки, связанные с болезнью Альцгеймера.
В своем исследовании команда ученых изучила макрофаги — иммунные клетки, которые есть во всем организме, в том числе в головном мозге. По сути, макрофаги, поедают все, что может представлять угрозу для организма — например, бактерии или неправильно сформированные белки. Чтобы понять, следуют ли эти иммунные клетки циркадному ритму, исследователи использовали макрофаги мышей, выращенные в лаборатории.
Когда они накормили клетки бета-амилоидом, то обнаружили, что способность макрофагов устранять бета-амилоид менялась в течение 24 часов. Кроме того, они заметили, что сложные белки на поверхности макрофагов — протеогликаны — тоже имели аналогичный циркадный ритм в течение дня: когда количество протеогликанов было на самом низком уровне, количество белка бета-амилоида тоже снижалось до минимального.
В других исследованиях с участием людей с болезнью Альцгеймера было обнаружено, что дисфункция циркадных ритмов ухудшалась по мере прогрессирования болезни. Однако ученые до сих пор не пришли к единому мнению, происходит ли нарушение ритма (и проблемы, которые оно вызывает) в результате самой болезни или оно становится одной из ее причин.
Как восстановить циркадные ритмы
По словам доктора Петера Хаусшильда, организм четко подчиняется циркадным ритмам — ежедневному изменению освещенности, которые вызваны вращением Земли. Вместе с ними меняется и наше физиологическое состояние: температура тела, уровень гормонов. Когда режим сбит, организм начинает страдать. У кого-то ритмы смещаются более, чем на 2 часа. Это может привести к развитию депрессии, повышенному риску ожирения, снижению когнитивных способностей и более раннему проявлению признаков старения. То есть из-за нехватки сна и сдвига ритмов на самом деле мы быстрее стареем.
Кроме циркадных ритмов, как рассказал эксперт, есть еще ритм активности и восстановления (BRAC) — он длится от получаса до двух часов в течение ночи и вызывает фазу глубокого сна, а также сновидений.
Доктор дал несколько советов, как на ранней стадии восстановить нарушенные циркадные ритмы без лекарств. В этом помогут:
сбалансированный рацион из качественных продуктов, которые включают сливочное и оливковое масло, рыбу, мясо, орехи, авокадо;
осознанность питания — концентрируясь на своих ощущениях от еды, вы сможете понимать потребности организма и не переедать;
спокойная физическая активность — 3-4 раза в неделю по 40-50 минут.