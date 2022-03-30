Клетки, которые помогают поддерживать здоровье мозга и предотвращают болезнь Альцгеймера, тоже следуют циркадному ритму, который у людей регулирует цикл бодрствования и сна. Доказательства этого обнаружила группа исследователей из США, проводившая эксперимент с мышами.

Циркадный ритм — естественный внутренний процесс, который следует 24-часовому циклу. Он контролирует в организме все — сон, пищеварение, аппетит и даже иммунитет. Есть вещи, которые работают на синхронизацию циркадного ритма — например, внешний свет. В то же время некоторые, казалось бы, мелочи могут, наоборот, выводить наши внутренние «часы» из строя. Например, отход ко сну чуть позднее обычного или прием пищи в непривычное время.

Специалисты уверены: важно, чтобы циркадный ритм работал правильно, поскольку его нарушение связано с рядом проблем со здоровьем, включая психические расстройства, рак и болезнь Альцгеймера. Так, у пациентов с болезнью Альцгеймера нарушения циркадных ритмов обычно связывают с изменениями привычек сна, которые происходят задолго до того, как расстройство полностью проявится.