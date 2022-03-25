Считается, что ниацин (никотиновая кислота) полезен, прежде всего, для здоровья пищеварительной и нервной систем. Новое исследование обнаружило еще одно важное свойство этого витамина — способность запускать иммунную реакцию в ответ на образование токсичных бляшек в головном мозге. А это, в свою очередь, может затормозить снижение когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера. Результаты работы были опубликованы в журнале Science Translation Medicine.
Исследователи решили выяснить, как именно ниацин модулирует иммунный ответ. И обнаружили, что внутри мозга витамин В3 напрямую взаимодействовало с рецептором HCAR2 — он присутствует в иммунных клетках, физически связанных с амилоидными бляшками. Сами бляшки состоят из токсичных белков, которые «слипаются» в мозге пациентов с деменцией, мешая связям между клетками. Такое нарушение клеточного взаимодействия в итоге приводит к потере памяти и спутанности сознания — характерным признакам деменции. А когда ниацин активировал рецептор HCAR2, то запускал цепочку полезных реакций иммунных клеток.
«После того, как модели животных с болезнью Альцгеймера получили ниацин, у них стало меньше бляшек, и их когнитивные функции улучшились. Нам удалось продемонстрировать, что эти изменения были связаны с рецептором HCAR2», —
Чтобы организм получал нужное количество ниацина, достаточно просто сбалансированного питания. Также витамин есть в некоторых добавках и препаратах для снижения уровня холестерина. Дефицит ниацина медики называют пеллагрой, и это состояние проявляется тремя симптомами: дерматитом, слабоумием и диареей. У людей с этим заболеванием под лучами солнца может появляться чешуйчатая пигментированная сыпь на коже.
Где искать витамин В3
Специалисты Роспотребнадзора называли продукты, богатые этим витамином:
овощи семейства пасленовых — чемпионы по содержанию никотиновой кислоты. Лидирует красный помидор (до 42,8 нг/г никотиновой кислоты).
перец;
картофель;
баклажан;
бобовые (горох и фасоль);
орехи;
манго;
ананас.
Дефицит витамина В9 виноват в деменции?
Ранее исследователи из США выяснили, что к развитию деменции может привести дефицит витамина В9 (фолиевая кислота). Они изучили медкарты 27 тысяч человек в возрасте от 60 до 75 лет, а потом наблюдали за участниками в течение 5 лет. И пришли к выводу, что у тех, у кого был дефицит витамина В9, через несколько лет диагностировали нейродегенеративное заболевание.
Как распознать дефицит витаминов группы В
По словам врача-терапевта Екатерины Терентьевой, для любого гиповитаминоза свойственны общие симптомы — к примеру, повышенная утомляемость или слабость, снижение аппетита, нарушения сна. Но у каждого вида дефицита есть все-таки специфические признаки — их выраженность зависит от степени недостатка витамина.
Специалист рассказала, какие признаки говорят, что организму не хватает витаминов группы В.
Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»
Недостаток витамина В1 (тиамин)
повышенная возбудимость,
чувство усталости,
нарушение сна,
нарушение концентрации внимания,
нарушение функций кишечника,
поражение периферических нервов (полиневрит),
поражение сердечно-сосудистой системы.
Недостаток витамина В2 (рибофлавин)
бледность кожи,
болезненные трещины в уголках губ,
покраснение глаз,
нечеткое зрение при ярком свете,
воспаление слизистых ротовой полости, языка.
Недостаток витамина В3 (витамин РР, ниацин)
слабость,
быстрая утомляемость,
нарушение чувствительности рук и ног,
тошнота,
запоры или диарея,
ярко-красный язык,
склонность к инфекционным заболеваниям.
Недостаток витамина В5 (пантотеновая кислота)
повышенная возбудимость,
беспокойство,
нарушение сна,
учащенное сердцебиение при напряжении,
чувство онемения и покалывания в руках и ногах,
мышечная слабость.
у детей в первом полугодии жизни возникают опрелости, сухость кожи, мацерация и гнойничковые заболевания.
у детей старшего возраста бывают головокружения, слабость, головные боли, бессонница, тошнота, рвота, метеоризм.
Недостаток витамина В6
повышенная возбудимость,
мышечная слабость,
вялость,
себорейные изменения на различных участках кожи,
нарушение функции центральной нервной системы,
изредка дефицит вызывает судороги, особенно у младенцев,
у взрослых могут отмечаться также депрессия и спутанность сознания.
Недостаток витамина В9 (фолиевая кислота)
бледность кожи и слизистых оболочек с небольшим желтушным оттенком,
общая слабость,
снижение работоспособности,
быстрая утомляемость,
раздражительность,
одышка,
учащенное сердцебиение,
возможно снижение артериального давления,
плохой аппетит,
шум в ушах,
мелькание «мушек» перед глазами,
для маленьких детей характерны вялость или повышенная возбудимость.
Недостаток витамина В12 (цианокобаламин)
общая слабость,
быстрая утомляемость,
бледность,
одышка,
учащенное сердцебиение,
головокружение,
шум в ушах,
для детей характерно замедление развития,
нарушение аппетита,
потеря массы тела,
снижение желудочной секреции,
развитие атрофического гастрита.