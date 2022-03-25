Считается, что ниацин (никотиновая кислота) полезен, прежде всего, для здоровья пищеварительной и нервной систем. Новое исследование обнаружило еще одно важное свойство этого витамина — способность запускать иммунную реакцию в ответ на образование токсичных бляшек в головном мозге. А это, в свою очередь, может затормозить снижение когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера. Результаты работы были опубликованы в журнале Science Translation Medicine.

Исследователи решили выяснить, как именно ниацин модулирует иммунный ответ. И обнаружили, что внутри мозга витамин В3 напрямую взаимодействовало с рецептором HCAR2 — он присутствует в иммунных клетках, физически связанных с амилоидными бляшками. Сами бляшки состоят из токсичных белков, которые «слипаются» в мозге пациентов с деменцией, мешая связям между клетками. Такое нарушение клеточного взаимодействия в итоге приводит к потере памяти и спутанности сознания — характерным признакам деменции. А когда ниацин активировал рецептор HCAR2, то запускал цепочку полезных реакций иммунных клеток.

«После того, как модели животных с болезнью Альцгеймера получили ниацин, у них стало меньше бляшек, и их когнитивные функции улучшились. Нам удалось продемонстрировать, что эти изменения были связаны с рецептором HCAR2», — цитирует Express одного из руководителей исследования, доктора философии Гэри Ландрета.

Чтобы организм получал нужное количество ниацина, достаточно просто сбалансированного питания. Также витамин есть в некоторых добавках и препаратах для снижения уровня холестерина. Дефицит ниацина медики называют пеллагрой, и это состояние проявляется тремя симптомами: дерматитом, слабоумием и диареей. У людей с этим заболеванием под лучами солнца может появляться чешуйчатая пигментированная сыпь на коже.