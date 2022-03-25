бабушка и внуки
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Считается, что ниацин (никотиновая кислота) полезен, прежде всего, для здоровья пищеварительной и нервной систем. Новое исследование обнаружило еще одно важное свойство этого витамина — способность запускать иммунную реакцию в ответ на образование токсичных бляшек в головном мозге. А это, в свою очередь, может затормозить снижение когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера. Результаты работы были опубликованы в журнале Science Translation Medicine.

Исследователи решили выяснить, как именно ниацин модулирует иммунный ответ. И обнаружили, что внутри мозга витамин В3 напрямую взаимодействовало с рецептором HCAR2 — он присутствует в иммунных клетках, физически связанных с амилоидными бляшками. Сами бляшки состоят из токсичных белков, которые «слипаются» в мозге пациентов с деменцией, мешая связям между клетками. Такое нарушение клеточного взаимодействия в итоге приводит к потере памяти и спутанности сознания — характерным признакам деменции. А когда ниацин активировал рецептор HCAR2, то запускал цепочку полезных реакций иммунных клеток.

«После того, как модели животных с болезнью Альцгеймера получили ниацин, у них стало меньше бляшек, и их когнитивные функции улучшились. Нам удалось продемонстрировать, что эти изменения были связаны с рецептором HCAR2», — цитирует Express одного из руководителей исследования, доктора философии Гэри Ландрета.

Чтобы организм получал нужное количество ниацина, достаточно просто сбалансированного питания. Также витамин есть в некоторых добавках и препаратах для снижения уровня холестерина. Дефицит ниацина медики называют пеллагрой, и это состояние проявляется тремя симптомами: дерматитом, слабоумием и диареей. У людей с этим заболеванием под лучами солнца может появляться чешуйчатая пигментированная сыпь на коже.

Где искать витамин В3

Специалисты Роспотребнадзора называли продукты, богатые этим витамином:

  1. овощи семейства пасленовых — чемпионы по содержанию никотиновой кислоты. Лидирует красный помидор (до 42,8 нг/г никотиновой кислоты).

  2. перец;

  3. картофель;

  4. баклажан;

  5. бобовые (горох и фасоль);

  6. орехи;

  7. манго;

  8. ананас.

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Дефицит витамина В9 виноват в деменции?

Ранее исследователи из США выяснили, что к развитию деменции может привести дефицит витамина В9 (фолиевая кислота). Они изучили медкарты 27 тысяч человек в возрасте от 60 до 75 лет, а потом наблюдали за участниками в течение 5 лет. И пришли к выводу, что у тех, у кого был дефицит витамина В9, через несколько лет диагностировали нейродегенеративное заболевание.

Как распознать дефицит витаминов группы В

По словам врача-терапевта Екатерины Терентьевой, для любого гиповитаминоза свойственны общие симптомы — к примеру, повышенная утомляемость или слабость, снижение аппетита, нарушения сна. Но у каждого вида дефицита есть все-таки специфические признаки — их выраженность зависит от степени недостатка витамина.

Специалист рассказала, какие признаки говорят, что организму не хватает витаминов группы В.

Екатерина Терентьева
Екатерина Терентьева
Терапия

Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»

Недостаток витамина В1 (тиамин)

  • повышенная возбудимость,

  • чувство усталости,

  • нарушение сна,

  • нарушение концентрации внимания,

  • нарушение функций кишечника,

  • поражение периферических нервов (полиневрит),

  • поражение сердечно-сосудистой системы.

Недостаток витамина В2 (рибофлавин)

  • бледность кожи,

  • болезненные трещины в уголках губ,

  • покраснение глаз,

  • нечеткое зрение при ярком свете,

  • воспаление слизистых ротовой полости, языка.

Недостаток витамина В3 (витамин РР, ниацин)

  • слабость,

  • быстрая утомляемость,

  • нарушение чувствительности рук и ног,

  • тошнота,

  • запоры или диарея,

  • ярко-красный язык,

  • склонность к инфекционным заболеваниям.

Недостаток витамина В5 (пантотеновая кислота)

  • повышенная возбудимость,

  • беспокойство,

  • нарушение сна,

  • учащенное сердцебиение при напряжении,

  • чувство онемения и покалывания в руках и ногах,

  • мышечная слабость.

  • у детей в первом полугодии жизни возникают опрелости, сухость кожи, мацерация и гнойничковые заболевания.

  • у детей старшего возраста бывают головокружения, слабость, головные боли, бессонница, тошнота, рвота, метеоризм. 

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Недостаток витамина В6

  • повышенная возбудимость,

  • мышечная слабость,

  • вялость,

  • себорейные изменения на различных участках кожи,

  • нарушение функции центральной нервной системы,

  • изредка дефицит вызывает судороги, особенно у младенцев,

  • у взрослых могут отмечаться также депрессия и спутанность сознания.

Недостаток витамина В9 (фолиевая кислота)

  • бледность кожи и слизистых оболочек с небольшим желтушным оттенком,

  • общая слабость,

  • снижение работоспособности,

  • быстрая утомляемость,

  • раздражительность,

  • одышка,

  • учащенное сердцебиение,

  • возможно снижение артериального давления,

  • плохой аппетит,

  • шум в ушах,

  • мелькание «мушек» перед глазами,

  • для маленьких детей характерны вялость или повышенная возбудимость.

Недостаток витамина В12 (цианокобаламин)

  • общая слабость,

  • быстрая утомляемость,

  • бледность,

  • одышка,

  • учащенное сердцебиение,

  • головокружение,

  • шум в ушах,

  • для детей характерно замедление развития,

  • нарушение аппетита,

  • потеря массы тела,

  • снижение желудочной секреции,

  • развитие атрофического гастрита.

Анастасия Романова