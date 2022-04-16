Не только причуда беременных, но и вполне научно-обоснованный источник кальция. Но только по рекомендации и с разрешения лечащего врача. В таких вопросах самодеятельность может, скорее, навредить.
Врач клинической лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук, директор медицинского департамента научно-лабораторного комплекса Chromolab.
- Стоит помнить, что мел не является лекарством, это биологически активная добавка, — предупредил кандидат медицинских наук, директор медицинского департамента научно-лабораторного комплекса Chromolab Борис Никулин. — Только лечащий врач вправе решать, необходим пациенту природный компонент или его нужно заменить подходящими для лечения лекарственными препаратами.
В каких же случаях вам могут порекомендовать есть мел?
Недостаток минералов: анемия, гипокальциемия, так как карбонат кальция восстанавливает баланс макро- и микроэлементов.
Повышенная кислотность желудка: натуральный кальций в природной форме может оказаться слишком тяжелым для больного организма.
Нарушения костной системы, проблемы с зубами.
Мелоедение укрепляет кости и мышцы, насыщая их полезными минералами.
При заболеваниях щитовидной железы.
- Очень важно, что наиболее полное усваивание продукта происходит только в том случае, если его употреблять вместе с витамином С и витамином Д, — объяснил «Доктору Питеру» Борис Никулин.
Помимо показаний для того, чтобы есть мел, существует и ряд жестких противопоказаний:
хронические заболевания ЖКТ — язва, болезнь Крона, желчекаменная болезнь;
острые и воспалительные болезни полости рта — периодонтит, пульпит, периостит, так как существует риск травмировать зубы, повредить эмаль.
- Карбоната кальция, который является основной составляющей частью мела, содержит 40 процентов элементарного кальция — это гораздо больше, чем в других солях минерала (цитрате, глюконате, лактате и прочих), — объяснил пользу мела Борис Никулин. — Однако усваиваемость такой формы кальция довольно-таки низкая — всего 17–22 процентов. И это при условии нормальной или повышенной кислотности желудочного сока.
Существуют предельные нормы ежедневной «порции» мела: для взрослых она составляет максимум 150 граммов, для детей — 100 граммов.
- Если вы превышаете эти нормы, могут возникнуть негативные последствия для организма, — предупредил врач.
Может произойти:
известкование сосудов;
нарушение сердечного ритма;
образование осадка на органах дыхательной системы;
расстройство желудочно-кишечного тракта;
повышение свертываемости крови и снижение мышечного тонуса;
появление песчаных отложений и камней в почках.
- При передозировке у вас может появиться головная боль, слабость, нарушение аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, запор, боли в мышцах и суставах, — перечислил симптомы Борис Никулин.
Если вы испытываете недостаток в кальции, не обязательно есть природный мел, необходимый минерал вы сможете получить с приемом глюконата кальция, Кальцемином, Кальций-Д3 Никомед и так далее, по мнению врача, они даже лучше усваиваются в организме.
Если вы все же твердо решили есть именно мел, выбирайте исключительно пищевой его вариант — пищевой мел не содержит никаких примесей.
- Он практически полностью сформирован из карбоната кальция с небольшой частью карбоната магния, — объяснил Борис Никулин. — Чаще всего он продается кусками неправильной формы, по структуре более мягкий и легче ломается.
Промышленный мел может содержать в своем составе примеси гипса, клея, олифы, а также примеси тяжелых металлов, например, таких как свинец. Что, собственно, делает его несъедобным.
- Если человек случайным образом съест промышленный мел, то может произойти отравление организма примесями, находящимися там, — предупредил врач.