- Стоит помнить, что мел не является лекарством, это биологически активная добавка , — предупредил кандидат медицинских наук, директор медицинского департамента научно-лабораторного комплекса Chromolab Борис Никулин. — Только лечащий врач вправе решать, необходим пациенту природный компонент или его нужно заменить подходящими для лечения лекарственными препаратами.

В каких же случаях вам могут порекомендовать есть мел?