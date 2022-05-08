Как победить стресс и понос

Для того, чтобы не страдать от диареи во время волнительных событий, нужно научится справляться со стрессом. Есть несколько рабочих техник, которые помогут успокоиться в любой ситуации.

Например, психологи советуют использовать метод дыхания: на протяжении минуты нужно глубоко дышать, на четыре счета, медленно вдыхая и выдыхая воздух. Еще можно попробовать «заземлиться»: встать так, чтобы максимально ощутить ногами и стопами опору на земле.

Отлично работают физические упражнения. Причем вовсе необязательно устраивать марафон или тягать гантели: попробуйте просто пройтись пешком или отказаться от лифта в пользу лестницы, это поможет успокоиться.

Еще один рабочий метод — попробовать посчитать до 50 и в обратной последовательности. Эта техника основана на закономерностях функционирования разных полушарий головного мозга.

Оказавшись в стрессовой ситуации, попробуйте переключить внимание на свои ощущения — слуховые, зрительные, тактильные. Это поможет быстро собраться.