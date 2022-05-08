Это знакомо многим: перед каким-то важным или волнительным событием, будь то экзамен, публичное выступление или праздник, живот просто скручивает болью и спазмом. Начинается понос — конечно, не вовремя, вовремя он вообще никогда не бывает. Нередко это явление называют «медвежья болезнь».
Почему так происходит, и в каком случае медвежья болезнь может быть опасной, рассказала гастроэнтеролог Ирина Волкова.
Врач-гастроэнтеролог, сотрудник медицинского центра «Qclinic»
Медвежья болезнь — это народное название стрессовой диареи.
В ЖКТ находится собственная хорошо развитая нервная система — энтеральная, поэтому кишечник даже называют вторым мозгом. Однако этот «маленький нижний мозг» не может полностью работать автономно. Он контролируется центральной нервной системой, то есть головным мозгом. Поэтому наше психоэмоциональное состояние может влиять на работу кишечника.
При стрессе может происходить ускорение моторики кишечника, что и приводит к диарее. Считается, что в этом есть связь с древними инстинктами. Когда человек в опасности, организм не тратит энергию на пищеварение, потому что приоритетом становится бегство или борьба.
Когда нужно беспокоиться
Стрессовая диарея — это неприятное, но совершенно неопасное явление.
Если диарея происходит только под воздействием стресса, это даже можно не считать заболеванием. А вот если стресс носит хронический характер или если есть психическое расстройство, то в этом случае повышается риск синдрома раздраженного кишечника. Он может проявляться через более длительные симптомы: боль в животе, продолжительную диарею или запор. В случае, если жалобы носят длительный характер, лучше обратиться за помощью ко врачу.
Другие симптомы синдрома раздраженного кишечника:
Утомляемость;
Повышенное газообразование;
Слизь в кале;
Тошнота или рвотный рефлекс;
Чувство не до конца опорожненного кишечника.
Как победить стресс и понос
Для того, чтобы не страдать от диареи во время волнительных событий, нужно научится справляться со стрессом. Есть несколько рабочих техник, которые помогут успокоиться в любой ситуации.
Например, психологи советуют использовать метод дыхания: на протяжении минуты нужно глубоко дышать, на четыре счета, медленно вдыхая и выдыхая воздух. Еще можно попробовать «заземлиться»: встать так, чтобы максимально ощутить ногами и стопами опору на земле.
Отлично работают физические упражнения. Причем вовсе необязательно устраивать марафон или тягать гантели: попробуйте просто пройтись пешком или отказаться от лифта в пользу лестницы, это поможет успокоиться.
Еще один рабочий метод — попробовать посчитать до 50 и в обратной последовательности. Эта техника основана на закономерностях функционирования разных полушарий головного мозга.
Оказавшись в стрессовой ситуации, попробуйте переключить внимание на свои ощущения — слуховые, зрительные, тактильные. Это поможет быстро собраться.