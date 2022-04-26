«Все равно что ужинать вверх ногами»: как привычка есть на ходу может угробить ваш кишечник

Некоторые родители в шутку говорят своим детям, ставя перед ними первое, второе и компот: «Ешь стоя, чтобы больше влезло». В детстве мы не воспринимаем эту фразу всерьез. Ну как вообще можно есть стоя? Неудобно, все изо рта валится.
Однако чем старше мы становимся, тем чаще приходится перекусывать на ходу. Забежать в кофейню, взять капучино и сэндвич, а потом дальше отправиться по свои делам с едой и кофе в руках — это практично, экономит время. Но мало кто задумываемся, как такие приемы пищи влияют на наше пищеварение. Ведь не зря же принято есть именно сидя, говорит гастроэнтеролог Пейтон Берооким.
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицины, специалист Института Гастроэнтерологии Южной Калифорнии
Почему нужно перестать перекусывать на ходу
Оказывается, есть стоя — это очень вредно. При чем неважно, находитесь вы в состоянии покоя, идете или же почти бежите. Ваш ЖКТ не устраивает ни один из этих вариантов.
«Есть на ходу — это не физиологично. Такой способ пообедать или поужинать можно сравнить с тем, если бы вы ели вверх ногами. Хорошо, что наша анатомия нам не позволяет хотя бы этого», — говорит врач.
Во-первых, когда вы едите стоя, то в ногах может застаиваться кровь. Такое положение вредит ЖКТ. Дело в том, что это может привести к уменьшению притока крови к кишечнику. В результате переваривание пройдет не так гладко, а через несколько часов вы можете начать мучиться от вздутия живота и метеоризма. Доктор Берооким также добавил, что аналогичные эффекты проявляются при активном движении сразу после еды. Резкая нагрузка может способствовать более быстрому пищеварению и привести к неадекватному усвоению питательных веществ.
Во-вторых, еще одна опасность перекусов на ходу — это слишком активное поглощение пищи. Чем быстрее вы едите, тем больше вероятность того, что вы заглотите много воздуха. А это может привести к накоплению избыточного газа в желудке. «Привычка быстро есть и плохо пережевывать пищу также может привести к спазмам или дискомфорту в животе, поскольку вашему желудку потребуется больше времени для расщепления и переваривания еды», — поясняет врач.
Есть сидя необходимо не только для нормальной работы ЖКТ с точки зрения физиологии. Оказывается, тут подключается еще и наша психика. Как уже доказали исследования прошлых лет, когда вы едите во время движения, то организм находится в стрессе. Такое состояние как раз и выводит из строя желудок и кишечник. Это тоже сказывается на процессе пищеварения,
Один плюс все-таки есть
Несмотря на все минусы, привычка есть на ходу или стоя все же может быть полезной. Например, она помогает облегчить симптомы изжоги и ГЭРБ - гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
«Рефлюкс вызван повышенным давлением в желудке, которое поднимается вверх по пищеводу, вызывая симптомы жжения в горле, кислый привкус во рту и отрыжку. Поэтому если вы едите стоя, то эти симптомы не будут вас так сильно мучить», — пояснил гастроэнтеролог.
Однако если вы страдаете от неприятных ощущений в желудке, изжоги, то не стоит отмахиваться от этих симптомов. Они не такие безобидные, как кажутся многим. Кому-то удается быстро избавиться от изжоги, других она мучает всю жизнь и может даже привести к раку пищевода. Как жить с диагнозом «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь», рассказала гастроэнтеролог Виктория Ковалевич.