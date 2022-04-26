«Все равно что ужинать вверх ногами»: как привычка есть на ходу может угробить ваш кишечник

Когда у нас мало времени, мы можем поесть по пути на работу или встречу, некоторые умудряются даже обедать стоя даже в столовой: в одной руке вилка, а в другой — телефон. Оказывается, эта привычка может быть опасна для ЖКТ, говорят врачи.