«Все равно что ужинать вверх ногами»: как привычка есть на ходу может угробить ваш кишечник
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Некоторые родители в шутку говорят своим детям, ставя перед ними первое, второе и компот: «Ешь стоя, чтобы больше влезло». В детстве мы не воспринимаем эту фразу всерьез. Ну как вообще можно есть стоя? Неудобно, все изо рта валится.

Однако чем старше мы становимся, тем чаще приходится перекусывать на ходу. Забежать в кофейню, взять капучино и сэндвич, а потом дальше отправиться по свои делам с едой и кофе в руках — это практично, экономит время. Но мало кто задумываемся, как такие приемы пищи влияют на наше пищеварение. Ведь не зря же принято есть именно сидя, говорит гастроэнтеролог Пейтон Берооким.

Пейтон Берооким
Пейтон Берооким
Гастроэнтерология

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицины, специалист Института Гастроэнтерологии Южной Калифорнии

Почему нужно перестать перекусывать на ходу

Оказывается, есть стоя — это очень вредно. При чем неважно, находитесь вы в состоянии покоя, идете или же почти бежите. Ваш ЖКТ не устраивает ни один из этих вариантов.

«Есть на ходу — это не физиологично. Такой способ пообедать или поужинать можно сравнить с тем, если бы вы ели вверх ногами. Хорошо, что наша анатомия нам не позволяет хотя бы этого», — говорит врач.

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Во-первых, когда вы едите стоя, то в ногах может застаиваться кровь. Такое положение вредит ЖКТ. Дело в том, что это может привести к уменьшению притока крови к кишечнику. В результате переваривание пройдет не так гладко, а через несколько часов вы можете начать мучиться от вздутия живота и метеоризма. Доктор Берооким также добавил, что аналогичные эффекты проявляются при активном движении сразу после еды. Резкая нагрузка может способствовать более быстрому пищеварению и привести к неадекватному усвоению питательных веществ.

Во-вторых, еще одна опасность перекусов на ходу — это слишком активное поглощение пищи. Чем быстрее вы едите, тем больше вероятность того, что вы заглотите много воздуха. А это может привести к накоплению избыточного газа в желудке. «Привычка быстро есть и плохо пережевывать пищу также может привести к спазмам или дискомфорту в животе, поскольку вашему желудку потребуется больше времени для расщепления и переваривания еды», — поясняет врач.

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Есть сидя необходимо не только для нормальной работы ЖКТ с точки зрения физиологии. Оказывается, тут подключается еще и наша психика. Как уже доказали исследования прошлых лет, когда вы едите во время движения, то организм находится в стрессе. Такое состояние как раз и выводит из строя желудок и кишечник. Это тоже сказывается на процессе пищеварения, пишет портал Wellandgood. Еда хуже усваивается, может пострадать и метаболизм.

Один плюс все-таки есть

Несмотря на все минусы, привычка есть на ходу или стоя все же может быть полезной. Например, она помогает облегчить симптомы изжоги и ГЭРБ - гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

«Рефлюкс вызван повышенным давлением в желудке, которое поднимается вверх по пищеводу, вызывая симптомы жжения в горле, кислый привкус во рту и отрыжку. Поэтому если вы едите стоя, то эти симптомы не будут вас так сильно мучить», — пояснил гастроэнтеролог.

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Однако если вы страдаете от неприятных ощущений в желудке, изжоги, то не стоит отмахиваться от этих симптомов. Они не такие безобидные, как кажутся многим. Кому-то удается быстро избавиться от изжоги, других она мучает всю жизнь и может даже привести к раку пищевода. Как жить с диагнозом «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь», рассказала гастроэнтеролог Виктория Ковалевич.

Софья Хромова