Основные симптомы сезонного обострения гастрита

Ноющие боли в животе

- Причем, они не обязательно должны быть резкими, — поясняет врач. — Чаще всего боль ощущается в верхней части желудка и возникает либо сразу после еды, либо натощак.

Обострение изжоги

- Обычно она «догоняет» пациента после приема пищи и по ночам, — говорит Андрей Констанденков. — Иногда отрыжка сопровождается изжогой с кислым или горьким привкусом. О приближающемся приступе гастрита также свидетельствует тяжесть вверху живота после приема пищи вплоть до тошноты и даже рвоты.

Внезапное снижение аппетита и сбой в работе кишечника

- Это один из тревожных признаков, — предупреждает врач-гастроэнтеролог. — В частности, одним из проявлений заболевания может стать послабление стула. Если у вас есть эти симптомы — обращайтесь к врачу и проходите полноценное лечение. Иначе, есть риски, что осенью или следующей весной вы снова почувствуете ухудшение состояния.