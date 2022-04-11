Страдающие гастритом люди хорошо знают о такой особенности этого заболевания, как сезонные обострения. Значительная часть «рецидивов» приходится именно период межсезонья: весну и осень.
В весенние и осенние месяцы количество пациентов с жалобами на проблемы с желудком, как правило, удваивается. Причем за помощью к гастроэнтерологам обращаются как пациенты с хроническим гастритом, так и те, кто впервые столкнулся с этим заболеванием.
гастроэнтеролог «СМ-Клиника»
- Риск рецидива гастрита повышают несоблюдение диеты, злоупотребление алкоголем, нарушение рекомендаций врача и отказ от приема назначенных препаратов, — рассказал «Доктору Питеру» врач-гастроэнтеролог Андрей Констанденков. — А также наличие в организме бактерии Хеликобактер Пилори — возбудителя гастрита. В отдельных случаях «отправной точкой» для обострения гастрита становится стресс.
Основные симптомы сезонного обострения гастрита
Ноющие боли в животе
- Причем, они не обязательно должны быть резкими, — поясняет врач. — Чаще всего боль ощущается в верхней части желудка и возникает либо сразу после еды, либо натощак.
Обострение изжоги
- Обычно она «догоняет» пациента после приема пищи и по ночам, — говорит Андрей Констанденков. — Иногда отрыжка сопровождается изжогой с кислым или горьким привкусом. О приближающемся приступе гастрита также свидетельствует тяжесть вверху живота после приема пищи вплоть до тошноты и даже рвоты.
Внезапное снижение аппетита и сбой в работе кишечника
- Это один из тревожных признаков, — предупреждает врач-гастроэнтеролог. — В частности, одним из проявлений заболевания может стать послабление стула. Если у вас есть эти симптомы — обращайтесь к врачу и проходите полноценное лечение. Иначе, есть риски, что осенью или следующей весной вы снова почувствуете ухудшение состояния.
Ранее врач лабораторной диагностики рассказала, какие заболевания весной наиболее опасны и проявляются чаще других. Например, сбои со здоровьем могут происходить на фоне дефицита витаминов. Их недостаток может привести к проблемам с гормонами, костями и сбоями в работе ферментов. Чтобы избежать этих последствий, неплохо сдать анализы на оценку уровня фосфора, кальция, цинка, магния.
Проявляются в виде обострений весной и заболевания ЛОР-органов — аллергический ринит, риносинусит. Дело в том, что весной иммунные функции организма снижены и любой инфекции к ослабленному организму присоединиться гораздо легче.
Если весной вы мучаетесь от непонятных недомоганий, вас атакуют простуды или вы просто чувствуете снижение иммунитета — стоит сдать анализы и оценить, как с ним обстоят дела. Причем, врачи уверяют, что достаточно пройти всего три исследования.