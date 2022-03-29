ЛОР-болезни, которые чаще всего обостряются весной: как их распознать и чем лечить

А в городе уже весна, капель. Бежит, смеется, заглядывает в окна. И только ЛОР-врачам не до весеннего настроения. Вместе с весной пришла пора аллергического ринита, инфекционных заболеваний ЛОР-органов. Но обо всем по порядку.