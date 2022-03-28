Люди-ретрограды, которые предпочитают придерживаться привычного, устоявшегося годами порядка дел и вещей, обычно с трудом признают что-то передовое, революционное и новаторское. Касается это как пищевых привычек, обустройства дома, отношения к одежде, мебели, цифровым устройствам и бытовым приборам, так и пристрастиям к определенным методам и способам лечения. Ретрограды свято верят в пользу синей лампы, горчичников и прогревания носа сваренными вкрутую яйцами, а в их аптечке, скорее всего, есть корвалол и валидол.

И если синяя лампа вряд ли особо навредит здоровью, если пользоваться ей в меру и с умом, то неэффективные лекарственные препараты могут вызвать даже нежелательные побочные эффекты.

«Доктор Питер» узнал у врача семи медицинских специальностей, какие методы лечения перестали быть актуальными в медицинской практике.