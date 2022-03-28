лекарства устаревшие
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Люди-ретрограды, которые предпочитают придерживаться привычного, устоявшегося годами порядка дел и вещей, обычно с трудом признают что-то передовое, революционное и новаторское. Касается это как пищевых привычек, обустройства дома, отношения к одежде, мебели, цифровым устройствам и бытовым приборам, так и пристрастиям к определенным методам и способам лечения. Ретрограды свято верят в пользу синей лампы, горчичников и прогревания носа сваренными вкрутую яйцами, а в их аптечке, скорее всего, есть корвалол и валидол.

И если синяя лампа вряд ли особо навредит здоровью, если пользоваться ей в меру и с умом, то неэффективные лекарственные препараты могут вызвать даже нежелательные побочные эффекты.

«Доктор Питер» узнал у врача семи медицинских специальностей, какие методы лечения перестали быть актуальными в медицинской практике.

Валентин Шишкин
Валентин Шишкин
медицина

семейный врач, пульмонолог, аллерголог, терапевт, педиатр, лимфолог, отоларинголог, иммунолог, клинический психолог

- Тема о неэффективности тех или иных лекарственных средств очень сложна, потому что иногда даже «устаревшие» препараты имеют точку приложения при определенных состояниях пациента, — говорит врач Валентин Шишкин. — Абсолютно плохих или устаревших препаратов не существует. Есть области медицины, для которых они перестали применяться широко. Но остаются либо как резервные, либо как альтернативные лекарственные средства.

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Препарат, который ушел и снова вернулся

Классический пример лекарства, которое считалось устаревшим, но потом вновь появилось в рекомендациях для лечения — это гидроксихлорохин, который обладает противомалярийными свойствами, и также оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действие.

- Гидроксихлорохин потерял свою актуальность в медицинской практике, — поясняет Валентин Шишкин. — Из-за большого количества побочных эффектов препарат был убран из рекомендаций. Но в пандемию коронавируса гидроксихлорохин вновь получил вторую жизнь, и даже активно применялся. Правда, после появления более эффективных средств для борьбы с COVID-19 он все же был снят с рекомендаций для лечения этого заболевания.

Анальгин

- Препарат анальгин запрещен во многих странах Европы и Америки для лечения хронической боли, — признает врач. — Но для снижения температуры или для разового обезболивания он продолжает активно применяться. В повседневной практике при постоянном приеме — например, для лечения хронической боли у пациентов с онкологией, с корешковым синдромом этот препарат не рекомендуется к применению. Он просто морально устарел, поскольку есть новые и более безопасные лекарственные средства, имеющий такой же механизм действия — и так же обезболивают.

Антибиотики тетрациклин и левомицетин

- Эти лекарства не применяются для стандартного лечения, — говорит Валентин Шишкин. — Например, левомицетин — для кишечных инфекций не используется, так как есть более безопасные невсасывающиеся препараты (типа энтерофурила), а для более системного применения — уже другие антибиотики, более мягкие, чем левомицетин.

Препараты тетрациклинового ряда, особенно системные антибиотики, также ушли из повседневной практики, но могут применяться, например, при лечении остеомиелитов или при поливалентной устойчивости к антибиотикам.

Так что часто речь идет об относительном переделе сфер применения того или иного препарата, а не полном исключении их из арсенала врачей.

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Корвалол (валокордин, валосердин, валидол)

- Эти лекарственные средства не имеют в своем составе действующих веществ, которые влияют на метаболизм миокарда, поэтому не могут быть эффективными для лечения сердечных болей, — говорит эксперт. — Они имеют рефлекторное воздействие и больше работают как плацебо или как отвлекающая терапия. При развитии истинных кардиологических болей, связанных с ишемией миокарда, эффективность этих препаратов нулевая. Они потеряли свою актуальность в купировании сердечных болей у пациентов с коронарным синдромом, при повышении артериального давления и так далее. Но они не потеряли свою актуальность при лечении тревожных расстройств, различных ажитаций, для купирования панических состояний — но при условии отсутствия других рецептурных препаратов у доктора или у пациента.

Ранее врач-психотерапевт рассказала «Доктору Питеру» о последствиях длительного приема корвалола.

Глазные мази и капли

- Тетрациклиновая мазь также потеряла свою актуальность, так как сейчас есть капли, более мягкие, антибиотики, которые применяются местно, — говорит врач. — Также значительно снижается применение таких препаратов, которые в местных формах содержат дексаметазон — софрадекс и полидекса — для лечения хронических аллергических заболеваний носа и аденоидов (это комбинированные медикаменты, которые проявляют противомикробную активность, купируют воспалительный процесс). Появились новые, более современные препараты, которые их вытеснили. Но речь идет о применении в длительном режиме. А в остром периоде они врачами назначаются и имеют клинический успех.

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Ртутью от запоров лечили древние

Древние врачи использовали ртуть как слабительное средство. Считалось, что она безопасна при попадании в организм в виде металла и не причиняет вреда.

- Опасны именно пары ртути — больше для того, кто проводит медицинские манипуляции, и, соответственно, уже давно этот метод был исключен для лечения запоров, — поясняет Валентин Шишкин.

Слабительные

- Сейчас уходит активное применение в качестве слабительных средств препаратов крушины и сенны для длительного лечения запоров, — отмечает врач Валентин Шишкин. — Они вызывают очень серьезные повреждения кишечника, которые иногда приводят даже к необходимости хирургического лечения из-за развития, например, гемосидероза и атонии кишечника, кишечной непроходимости. Они уступили свое место более современным безопасным растительным препаратам, содержащим органические кислоты фруктов или клетчатки.

Анна Майская