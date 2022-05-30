Избавьтесь от стресса

Высокий уровень стресса может негативно сказаться на здоровье вашего кишечника. Типичный пример — синдром раздраженного кишечника. Его основным триггером может стать именно стресс.

Эффективны прогулки, расслабление перед сном, отдых ночью не менее 7-8 часов, внеплановый отпуск. За все это «спасибо» вам скажет как кишечник, так и организм в целом.

Делайте зарядку

Регулярные физические упражнения могут помочь разнообразить количество полезных микробов в кишечнике. Спорт (даже если это прогулка в парке или плавание) увеличивает приток крови к мышцам, отвечающим за перистальтику кишечника и способствует качественному сну.

Достаточно 30 минут любых упражнений в течение дня — и они не должны быть изматывающими. Даже ходьба в умеренном темпе или йога могут принести пользу кишечнику.

Пережевывайте пищу

Звучит просто, но это правда — на здоровье кишечника огромное влияние оказывает то, как именно мы едим во время обеда или ужина. Процесс пищеварения начинается во рту (и в желудке зубов нет), так что, когда вы торопитесь, организму трудно правильно переваривать пищу.

Один из самых простых способов есть правильно — откладывать вилку и ложку после каждого отправленного в рот кусочка пищи.

Ранее эндокринолог рассказала, как правильно пережевывать еду, чтобы похудеть и уменьшить размер желудка.

Разнообразьте свой рацион

Чем разнообразнее продукты в вашем рационе, тем здоровее будет ваш кишечный микробиом, поскольку вы получит различные виды клетчатки и микроэлементов.