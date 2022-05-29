Ученые назвали овощ, который эффективно снижает сахар в крови

Когда в организме не вырабатывается инсулин, уровень сахара в крови довольно существенно подскакивает. Это может спровоцировать различные патологии, самая известная из них — сахарный диабет 2 типа. Это очень опасное заболевание: если его не лечить, дело может дойти до серьезного сбоя в работе организма. Долгое время недуг может протекать без заметных симптомов.

Дело в том, что при диабете второго типа либо человеческий организм не может перерабатывать инсулин, либо вырабатываемый инсулин не усваивается. Основная задача инсулина — регулировать уровень сахара в крови. Без инсулина сахара может стать слишком много.