Ученые назвали овощ, который эффективно снижает сахар в крови

Когда в организме не вырабатывается инсулин, уровень сахара в крови довольно существенно подскакивает. Это может спровоцировать различные патологии, самая известная из них — сахарный диабет 2 типа. Это очень опасное заболевание: если его не лечить, дело может дойти до серьезного сбоя в работе организма. Долгое время недуг может протекать без заметных симптомов.
Дело в том, что при диабете второго типа либо человеческий организм не может перерабатывать инсулин, либо вырабатываемый инсулин не усваивается. Основная задача инсулина — регулировать уровень сахара в крови. Без инсулина сахара может стать слишком много.
Что выяснили ученые
Чтобы не пришлось бегать по врачам, думая, поставят ли вам сахарный диабет или же все обойдется, нужно стараться придерживаться здорового рациона. Правильное питание — одно из главных условий слаженной работы организма. В рационе обязательно должны быть фрукты и овощи, особое внимание ученые из Университетом Гезиры в Судане просят уделить репчатому луку. Исследователи выяснили, что именно он может стать вашим верным союзником в борьбе с высоким уровнем сахара в крови.
«Лук вызвал значительное снижение уровня быстрой глюкозы в крови у пациентов с диабетом второго типа. Этот овощ стоит добавлять в рацион людям с диабетом как первого, так и второго типа. Также он может помочь в профилактике заболевания», — говорят эксперты. Исследование было опубликовано в издании
Что еще важно знать про лук
В любом виде лука — множество витаминов групп B, C, A, а также калий, магний, железо и протеин. Поэтому овощ известен как прекрасное общеукрепляющее, противогриппозное и антивоспалительное средство.
Однако у лука и свои серьезные недостатки. Так, этот овощ провоцирует изжогу и газообразование. А еще сырой лук может оказывать слабительное действие. Если переборщить с употреблением этого продукта, можно пострадать от диареи.
Как можно заподозрить сахарный диабет
На развитие патологии могут указать следующие признаки:
Частые походы в туалет;
Постоянная усталость;
Повышенный аппетит;
Жажда;
Туман перед глазами;
Раздражительность;
Зуд в ногах.
Важная деталь: в некоторых случаях сахар в крови может повышаться, даже если у человека нет сахарного диабета. Однако это вовсе не значит, что повышенная глюкоза должна оставаться без внимания. О том, почему сахар может расти и к каким болезням может привести этот рост, можно прочитать ЗДЕСЬ.