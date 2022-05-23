Глюкоза — необходимый простой углевод, который поступает в организм с пищей или вырабатывается в процессе распада более сложных углеводов.

Глюкоза принимает непосредственное участие в метаболизме, обеспечивает организм энергией, запасается в печени и мышцах в виде гликогена, который расходуется в период физической активности или голода.

Анализ крови на глюкозу — самый распространенный и простой вид диагностики сахарного диабета и других патологий, связанных с нарушением углеводного обмена.

Но бывает ли так, что результат этого анализа оказывается ошибочным? Объясняет врач-эндокринолог.