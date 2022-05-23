Глюкоза — необходимый простой углевод, который поступает в организм с пищей или вырабатывается в процессе распада более сложных углеводов.
Глюкоза принимает непосредственное участие в метаболизме, обеспечивает организм энергией, запасается в печени и мышцах в виде гликогена, который расходуется в период физической активности или голода.
Анализ крови на глюкозу — самый распространенный и простой вид диагностики сахарного диабета и других патологий, связанных с нарушением углеводного обмена.
Но бывает ли так, что результат этого анализа оказывается ошибочным? Объясняет врач-эндокринолог.
Врач-эндокринолог Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)
Кому надо сдавать анализ на сахар
- Уровень глюкозы в организме непостоянен, — разъяснила «Доктору Питеру» врач-эндокринолог ФКНЦ ФМБА Вероника Очирова. — Нормальный уровень сахара крови поддерживается благодаря инсулину и глюкагону — гормонам поджелудочной железы.
Концентрация глюкозы в крови изменяется в этих случаях:
после приема пищи,
во время занятий спортом,
при голодании,
во время беременности,
при инфекционных заболеваниях,
при стрессе.
- Плановые анализы на глюкозу здоровому человеку необходимо сдавать каждый год, — уточняет врач-эндокринолог. — Пройти обследование внепланово следует при появлении тревожных симптомов, например, чувства постоянной жажды, частых позывов к мочеиспусканию, при стремительном снижении веса или наоборот — наборе, повышенной потливости, ухудшении зрения, тахикардии, медленном заживлении ран, повышенной утомляемости.
Неверный результат
- Сдавать анализ на сахар необходимо строго натощак, — объясняет Вероника Очирова. — После крайнего приема пищи должно пройти не менее 8 часов, но и не более 14. Накануне анализа обязателен легкий ужин, пропуск приемов пищи или преднамеренное изменение питания — резкое сокращение углеводов — не допускается. Иначе в некоторых случаях анализ может показать некорректный результат.
Также уровень глюкозы в крови будет повышенным, если накануне сдачи крови вы
выпьете алкоголь,
переработаете на дачном участке,
перетренируетесь в спортзале,
испытаете сильные эмоциональные нагрузки.
- Результаты анализа могут быть ложными в случае, если пациент сдаст кровь после физиотерапии или массажа, а также если в момент сдачи крови болеет любым инфекционным заболеванием, — говорит эндокринолог.
Для определения концентрации глюкозы в крови зачастую недостаточно простого биохимического анализа. Если врач подозревает наличие патологии в организме, то пациенту чаще всего назначат дополнительные исследования — например, глюкозотолерантный тест, исследование на определение уровня гликированного гемоглобина, анализ уровня глюкозы в случайно выбранное время.