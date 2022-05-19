Профессор Балыкова назвала 7 симптомов, которые появляются за неделю до внезапной сердечной смерти

Два-три случая на 100 тысяч человек в возрасте 1 до 40 лет — примерно такую статистику озвучивают врачи, когда речь идет о внезапной сердечной смерти (ВСС). Также ВСС называют аритмической смертью, внезапной необъяснимой смертью. Однако перечисленных диагнозов в справке о смерти вы не обнаружите, чаще всего там будет указана «кардиомиопатия». Хотя, возможно, при посмертном вскрытии судебно-медицинские эксперты не смогли найти морфологических изменений, и кардиомиопатия — это скорее предположение, чем окончательная подтвержденная причина.

В Европе существует практика в таких случаях не только стараться установить истинную причину, но и обследовать кровных родных умершего молодого человека, чтобы исключить наследственные заболевания . Кардиомиопатия, по некоторым данным, может иметь наследственную природу. В России такой практики нет, вероятно, из-за того, что количество умерших по необъяснимым причинам не так уж велико. Однако наследственные болезни — это всегда история с продолжением, которая может передаваться из поколения в поколение.