5 признаков, что в организме началось поражение нервов из-за избытка алкоголя
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Безопасных доз алкоголя не бывает, в один голос твердят наркологи. Любое спиртное — это удар по нашему организму, от которого страдают пищеварительная, нервная, эндокринная и другие системы. Конечно, в некоторых случаях соблазн очень велик: вас пригласили на праздник, где много веселых людей, вкусной еды, увлекательных бесед и, конечно же, алкоголя. Вечеринки — часть нашей жизни, главное, чтобы человек знал меру и понимал, что если есть возможность отказаться от спиртного или выпить меньше, то нужно обязательно ее использовать.

Однако некоторые люди используют спиртное как доступный антидепрессант. Любая неудача на работе, проблемы в личной жизни, ссора в семье, и вот рука уже сама потянулась к бокалу. Спиртные напитки действительно способны усиливать выработку так называемых гормонов счастья — они высвобождают дофамин, стимулируют выработку эндорфинов, воздействуют на серотониновые рецепторы в желудке. Но радость может легко смениться тревогой и депрессией, так как психика начинает сильно страдать.

Первые тревожные звоночки

Одно из опасных осложнений, которые поджидает любителей выпить — это поражение нервной системы или алкогольная полиневропатия, пишет британское издание Express.

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«Этанол, спирт в алкогольных напитках в первую очередь воспринимается организмом как токсин, около 80 процентов которого метаболизируется в печени. Остальные 20 процентов влияют на нервную систему. Страдает мозг, который становится зависимым от алкоголя и уже не может применить „торможение“, сказав организму стоп», — поясняет невролог Шаррукх Маллик.

Первые симптомы поражения нервной системы можно не воспринять всерьез. К ним относятся:

  • изменения в голосе: он становится чуть грубее, как будто у человека першит в горле или он простудился;

  • появляется онемение и покалывание в пальцах рук и/или ног;

  • мышцы становятся слабее;

  • пораженный участок может болеть, будет казаться, что вы где-то сильно ударились, скоро должен появиться синяк;

  • на теле появляются отеки.

Такое состояние чаще всего характерно для людей, которые часто пьют спиртное уже много лет. При этом дозы могут быть совсем «безопасными», считают они.

«Также стоит отметить, что злоупотребление алкоголем приводит к повреждению мозжечка, а ведь он — координационным центром в мозге. Это может привести к невнятной речи, а также к потере равновесия», — добавил доктор Маллик.

Если вы заметили, что руки или ноги стали неметь, голос — меняться, а на коже появились отеки, то запишитесь на прием к неврологу. Конечно, эти симптомы могут указывать и на другие патологии, которые никак не связаны с алкоголем. В любом случае, врач соберет анамнез, поставит правильный диагноз и назначит необходимое лечение.

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Иногда «раннего» алкоголика довольно сложно обнаружить — такой человек может продолжать вести привычный образ жизни, исправно ходить на работу, общаться с семьей и друзьями. Еще сложнее, если он живет один. Никто не знает, что происходит с ним вечерами. Специалист по здоровью, нарколог Мартин Престон рассказал, по каким признакам можно распознать начинающуюся алкогольную зависимость. 

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5 признаков, что в организме началось поражение нервов из-за избытка алкоголя
Фото
pexels.com
Софья Хромова