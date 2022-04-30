5 признаков, что в организме началось поражение нервов из-за избытка алкоголя

Безопасных доз алкоголя не бывает, в один голос твердят наркологи. Любое спиртное — это удар по нашему организму, от которого страдают пищеварительная, нервная, эндокринная и другие системы. Конечно, в некоторых случаях соблазн очень велик: вас пригласили на праздник, где много веселых людей, вкусной еды, увлекательных бесед и, конечно же, алкоголя. Вечеринки — часть нашей жизни, главное, чтобы человек знал меру и понимал, что если есть возможность отказаться от спиртного или выпить меньше, то нужно обязательно ее использовать.
Однако некоторые люди используют спиртное как доступный антидепрессант. Любая неудача на работе, проблемы в личной жизни, ссора в семье, и вот рука уже сама потянулась к бокалу. Спиртные напитки действительно способны усиливать выработку так называемых гормонов счастья — они высвобождают дофамин, стимулируют выработку эндорфинов, воздействуют на серотониновые рецепторы в желудке. Но радость может легко смениться тревогой и депрессией, так как психика начинает сильно страдать.
Первые тревожные звоночки
Одно из опасных осложнений, которые поджидает любителей выпить — это поражение нервной системы или алкогольная полиневропатия,
«Этанол, спирт в алкогольных напитках в первую очередь воспринимается организмом как токсин, около 80 процентов которого метаболизируется в печени. Остальные 20 процентов влияют на нервную систему. Страдает мозг, который становится зависимым от алкоголя и уже не может применить „торможение“, сказав организму стоп», — поясняет невролог Шаррукх Маллик.
Первые симптомы поражения нервной системы можно не воспринять всерьез. К ним относятся:
изменения в голосе: он становится чуть грубее, как будто у человека першит в горле или он простудился;
появляется онемение и покалывание в пальцах рук и/или ног;
мышцы становятся слабее;
пораженный участок может болеть, будет казаться, что вы где-то сильно ударились, скоро должен появиться синяк;
Такое состояние чаще всего характерно для людей, которые часто пьют спиртное уже много лет. При этом дозы могут быть совсем «безопасными», считают они.
«Также стоит отметить, что злоупотребление алкоголем приводит к повреждению мозжечка, а ведь он — координационным центром в мозге. Это может привести к невнятной речи, а также к потере равновесия», — добавил доктор Маллик.
Если вы заметили, что руки или ноги стали неметь, голос — меняться, а на коже появились отеки, то запишитесь на прием к неврологу. Конечно, эти симптомы могут указывать и на другие патологии, которые никак не связаны с алкоголем. В любом случае, врач соберет анамнез, поставит правильный диагноз и назначит необходимое лечение.
Как понять, что развивается зависимость
Иногда «раннего» алкоголика довольно сложно обнаружить — такой человек может продолжать вести привычный образ жизни, исправно ходить на работу, общаться с семьей и друзьями. Еще сложнее, если он живет один. Никто не знает, что происходит с ним вечерами. Специалист по здоровью, нарколог Мартин Престон рассказал, по каким признакам можно распознать начинающуюся алкогольную зависимость.