5 признаков, что в организме началось поражение нервов из-за избытка алкоголя

Безопасных доз алкоголя не бывает, в один голос твердят наркологи. Любое спиртное — это удар по нашему организму, от которого страдают пищеварительная, нервная, эндокринная и другие системы. Конечно, в некоторых случаях соблазн очень велик: вас пригласили на праздник, где много веселых людей, вкусной еды, увлекательных бесед и, конечно же, алкоголя. Вечеринки — часть нашей жизни, главное, чтобы человек знал меру и понимал, что если есть возможность отказаться от спиртного или выпить меньше, то нужно обязательно ее использовать.

Однако некоторые люди используют спиртное как доступный антидепрессант. Любая неудача на работе, проблемы в личной жизни, ссора в семье, и вот рука уже сама потянулась к бокалу. Спиртные напитки действительно способны усиливать выработку так называемых гормонов счастья — они высвобождают дофамин, стимулируют выработку эндорфинов, воздействуют на серотониновые рецепторы в желудке. Но радость может легко смениться тревогой и депрессией, так как психика начинает сильно страдать.

Первые тревожные звоночки