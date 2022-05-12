Какой сахар в крови опасен для человека

- В норме уровень сахара (глюкозы) крови из вены натощак — до 6,1 ммоль/л, через 2 часа после еды — до 7,8 ммоль/л, — пояснила «Доктору Питеру» врач-эндокринолог Гульнара Белоусова. — При сахарном диабете уровень глюкозы равен или выше 7,0 ммоль/л, через 2 часа после еды- 11,1 ммоль/л и выше. Повышение же уровня глюкозы крови больше 8,0 ммоль/л оказывает токсическое воздействие на поджелудочную железу, повреждая клетки, которые вырабатывают инсулин.

Особенно опасно для сосудов сердца и головного мозга повышение сахара в крови после еды. Так, при очень высоких цифрах уровня глюкозы крови (более 13,0 ммоль/л) в моче могут появиться кетоны (маркеры нарушений углеводного обмена), и это состояние может потребовать госпитализации в стационар, отмечает врач.