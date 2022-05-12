Повышенный уровень сахара в анализах крови — это тревожный сигнал. Если цифры отклонились от нормы ненамного, стоит не откладывая, проанализировать свой образ жизни и пересмотреть его при необходимости.
эндокринолог центра семейной медицины «Здравица» в Новосибирске
Какой сахар в крови опасен для человека
- В норме уровень сахара (глюкозы) крови из вены натощак — до 6,1 ммоль/л, через 2 часа после еды — до 7,8 ммоль/л, — пояснила «Доктору Питеру» врач-эндокринолог Гульнара Белоусова. — При сахарном диабете уровень глюкозы равен или выше 7,0 ммоль/л, через 2 часа после еды- 11,1 ммоль/л и выше. Повышение же уровня глюкозы крови больше 8,0 ммоль/л оказывает токсическое воздействие на поджелудочную железу, повреждая клетки, которые вырабатывают инсулин.
Особенно опасно для сосудов сердца и головного мозга повышение сахара в крови после еды. Так, при очень высоких цифрах уровня глюкозы крови (более 13,0 ммоль/л) в моче могут появиться кетоны (маркеры нарушений углеводного обмена), и это состояние может потребовать госпитализации в стационар, отмечает врач.
При выявлении сахарного диабета сразу назначаются сахароснижающие препараты.
Может ли быть сахарный диабет у людей, которые не едят сладкое
- Да, может, — уверяет эндокринолог. — При этом заболевании происходит нарушение выработки инсулина и/или нарушение чувствительности клеток организма к нему.
Инсулин нужен для того, чтобы пропускать глюкозу в клетку. Если его мало или клетки организма его не чувствуют, глюкоза остаётся в крови. Причина — в нарушении обменных процессов внутри организма, а неправильное питание лишь усугубляет ситуацию, ускоряет развитие сахарного диабета.
Как снизить уровень сахара в крови
- В первое время при небольшом повышении уровня глюкозы крови на фоне диеты в ряде случаев можно добиться нормализации углеводного обмена, — объясняет Гульнара Белоусова. — Но, как правило, этот эффект не сохраняется на длительный период. За время отсутствия терапии будут развиваться осложнения. Чем раньше начать лечение, тем лучше результат. Современные сахароснижающие препараты не только эффективно и безопасно снижают глюкозу крови, но и предотвращают развитие сердечно-сосудистых осложнений, продлевают жизнь пациентам.
Цель лечения сахарного диабета — не в том, чтобы увидеть правильную цифру в анализе, а в обеспечении хорошего качества жизни без осложнений и увеличения её продолжительности, считает врач.
Что можно есть диабетикам
- Питание — часть лечения сахарного диабета, — объясняет врач-эндокринолог. — Речь не идёт о жёстких ограничениях. Резкое ограничение калорийности и голодание противопоказаны. Для начала нужно максимально ограничить жиры (прежде всего животного происхождения) и сладкие продукты. Умеренно стоит употреблять продукты, состоящие преимущественно из сложных углеводов и белков. Следует выбирать углеводы в составе овощей, цельнозерновых, молочных продуктов.
При диабете не доказана польза приёма витаминов (при отсутствии признаков авитаминоза), микроэлементов, различных БАДов.
нутрициолог
5 правил снижения сахара в крови
- Если сахар в крови повышен незначительно, понизить его без таблеток можно, соблюдая режим питания, — объяснила нутрициолог Александра Лысенкова.
Исключить быстрые углеводы в виде сладкого, выпечки, фастфуда, сладких напитков, газировки, соусов (кетчупа).
Исключить такие гарниры, как картофельное пюре, нецельнозерновые макароны и белый рис.
Сделать в питании упор на термически обработанные, сырые и квашеные овощи (1/2 тарелки), качественный белок — рыба, морепродукты, субпродукты, птица, мясо — кролик, говядина, баранина, бобовые (1/4 тарелки) и медленные углеводы — гречка, дикий рис, пшено, киноа, цельнозерновые крупы (1/4 тарелки).
Важно не есть углеводы отдельно (они усваиваются быстро и вызывают резкие скачки сахара в крови). Лучше сочетать углеводы с белковой пищей. Белок замедляет процесс пищеварения, надолго сохраняя чувство сытости, а также снижает скорость попадания глюкозы в кровоток.
Не забываем про полезные жиры в каждый приём пищи — яйца, жирные сорта рыб, нерафинированные сыродавленные растительные масла, сырые орехи и семечки, авокадо, оливки.
В орехах сбалансировано содержание растительных белков, клетчатки и полезных жиров, которые помогают удерживать в норме уровень сахара.
Для контроля сахара в крови подойдут такие сочетания — яйца и тосты из цельнозернового хлеба, овсяная каша и йогурт, курица с бурым рисом, крекеры и сыр.
Любые физические упражнения снижают уровень сахара в крови.
- При сахарном диабете рекомендуются аэробные физические нагрузки продолжительностью 30-40 минут ежедневно, — рассказала врач-эндокринолог Гульнара Белоусова. — Важна регулярность. Физическая активность улучшает качество жизни, помогает снизить и удержать массу тела.