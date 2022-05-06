4. Маша, Оля или Наташа?

Проблемы с запоминанием имен коллег, особенно тех, кто не так давно с вами работает, еще один тревожный «звоночек». Если вы всегда страдали плохой памятью на имена — это, возможно, и не проблема. Но если имя и отчество новой сотрудницы или учителя вашего сына вы стали забывать не так давно — нужна консультация невролога.

5. Резкие смены настроения и поведения

Хотя каждый человек, вполне здоровый, может отмечать смену настроения в течение дня, но обычно они не сильно выражены и связаны с конкретными событиями (неприятные новости, горестные известия или, наоборот, радостные события).

Если же перепады настроения возникают от малейших изменений окружающей обстановки и злит даже мимо прошедший человек, стоит подумать о своем мозге.

Иногда проблемы в поведении замечают наши друзья или родные, они могут сказать, что вы стали более болтливым, застенчивым или навязчивым.