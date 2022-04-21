Назван ранний признак деменции, который может выдать тяга к определенной пище

Болезни, которые раньше большинству казались далекими и маловероятными, с каждым годом становятся все моложе и моложе, поражая людей, которым нет и 40 лет. Так, все больше молодых мужчин и женщин страдают от инфарктов и инсультов, а также от нейродегенеративных заболеваний. Например, болезнь Альцгеймера стали диагностировать даже у тридцатитрехлетних, и это серьезная проблема, говорят медики.

Когда у человека только начинает развиваться деменция, то его привычное поведение никак не выдает болезнь. Заподозрить ее смогут только самые внимательные. Однако потом это обернется трагедией как и для самого заболевшего, так и для членов его семьи. Пострадавший больше не сможет самостоятельно ухаживать за собой, он не контролирует свои мысли, действия, может даже навредить окружающим. Его, как и маленького ребенка, очень опасно оставлять одного.

Нетипичный признак

Ученые и врачи из разных стран на протяжении многих лет внимательно изучают образ жизни, привычки, хронические болезни людей с деменцией. Главная цель исследователей — выявить как можно больше ранних тревожных звоночков и триггеров, чтобы научиться предупреждать болезнь. Так, в одном из исследований, которое опубликовано в научном журнале JAMA Neurology, ученые заявляют: выдать опасное заболевание может тяга к сладкому, пишет британское издание Express. Вернее, внезапная сильная тяга к шоколаду, тортам и пирожным.

«Большинство людей с лобно-височной деменцией начинают страдать от первых симптомов в возрасте от 45 до 65 лет. За несколько лет до постановки диагноза у них проявлялась сильная тяга к быстрым углеводам», — комментирует директор Бостонского университета, доктор Эндрю Бадсон.

Еще один признак, который добавлялся или же был самостоятельным — это желание совершать повторяющиеся движения. Например, включать и выключать свет всякий раз, когда проходишь мимо выключателя.