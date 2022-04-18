Названы продукты, которые способны подорвать здоровье вашего мозга и ускорить его старение

Наверное, один из самых сильных страхов людей после 50-60 лет — это страх потерять память и возможность мыслить. Когда у человека диагностируют деменцию, то это трагедия как для него самого, так и для членов его семьи. От болезни нет лекарства, со временем она только прогрессирует, причиняя все больше вреда. Человек перестает узнавать родных, не помнит о своей жизни, не может за собой ухаживать. В некоторых случаях он даже перестает узнавать себя в зеркале. Таким людям нужен постоянный уход и помощь специалистов.

Одна из причин, которая может усугубить риск развития опасных нейродегенеративных заболеваний — это злоупотребление пищей, богатой насыщенными жирами, считает преподавать Эдинбургского университета, доктор Мишель Лучано.