Названы продукты, которые способны подорвать здоровье вашего мозга и ускорить его старение

Наверное, один из самых сильных страхов людей после 50-60 лет — это страх потерять память и возможность мыслить. Когда у человека диагностируют деменцию, то это трагедия как для него самого, так и для членов его семьи. От болезни нет лекарства, со временем она только прогрессирует, причиняя все больше вреда. Человек перестает узнавать родных, не помнит о своей жизни, не может за собой ухаживать. В некоторых случаях он даже перестает узнавать себя в зеркале. Таким людям нужен постоянный уход и помощь специалистов.
Одна из причин, которая может усугубить риск развития опасных нейродегенеративных заболеваний — это злоупотребление пищей, богатой насыщенными жирами, считает преподавать Эдинбургского университета, доктор Мишель Лучано.
Справка
Насыщенные жиры — группа триглицеридов, содержащих лишь насыщенные жирные кислоты. При комнатной температуре всегда остаются твердыми.
Большую пользу организму приносят ненасыщенные жиры, которые отличаются от насыщенных тем, что в них меньшее содержание атомов водорода, относящихся к углеродной цепи.
Насыщенные жиры вредны как для сердечно-сосудистой системы, так и для работы мозга, говорит эксперт. Ее
Насыщенные жиры также содержатся в:
маргарине,
животных жирах (сливочное масло, сыр, белый жир на мясе и куриная шкурка),
тропических растительных жирах (пальмовое и кокосовое масло),
жирных мясных продуктах (говядина, баранина, свинина),
фастфуде,
кондитерских изделиях,
шоколаде.
Теорию о том, что обилие пищи с насыщенными жирами может спровоцировать деменцию, подтвердили и некоторые исследования. Например, ученые обнаружили, что люди с более высоким уровнем насыщенных жиров в крови более склонны к развитию слабоумия, включая самую распространенную форму — болезнь Альцгеймера. В ходе эксперимента исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения изучили 45 различных типов жировых частиц, которые циркулировали в крови у пожилых людей. В эксперименте приняло участие 1252 человека. Через пять лет у людей, у которых обнаружили высокий уровень насыщенных жиров в крови развилась деменция. Таких оказалось 498 человек.
Эксперты здравоохранения Великобритании определили, сколько насыщенных жиров человек может съедать в день без вреда для здоровья:
Среднестатистический мужчина в возрасте от 19 до 64 лет должен съедать не более 30 г насыщенных жиров в день;
Среднестатистическая женщина в возрасте от 19 до 64 лет должна съедать не более 20 г насыщенных жиров в день.
Национальная служба здравоохранения также рекомендует тщательно выбирать продукты с низким содержанием насыщенных жиров, внимательно изучая упаковку в магазине.
«Размеры порций тоже могут различаться, поэтому убедитесь, что ваши подсчеты верны. Самый простой способ сделать это — посмотреть на содержание питательных веществ на 100 граммов продукта», — заключили эксперты.
Кстати
В Сети можно часто встретить различные памятки — как распознать деменцию. Но часто это — некорректная информация. Как можно понять, что им стоит верить? Какой признак начинающегося слабоумия — железобетонный, а какие — просто проявления возраста, разъяснила врач-невролог.