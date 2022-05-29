Диетолог Гинзбург назвал 5 способов снизить вред от употребления алкоголя

Еще одна важная деталь: спиртное нельзя принимать на голодный желудок. Даже если вам кажется, что вы можете спокойно обойтись без ужина, а потом отправиться на вечеринку, поверьте: для организма это будет двойной удар.

Также перед застольем стоит поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя, говорит диетолог. Это мясо, рыба и овощи. Ими же нужно и закусывать.