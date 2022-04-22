Что надо есть, если хочется выпить

- У человека, злоупотребляющего спиртным, нет такого органа или системы, которые бы не подверглись поражающему воздействию алкоголя, — объясняет врач Евгений Рысин. — Но есть и органы-мишени — те, что первыми встают на пути алкоголя, стараясь защитить организм. Они и страдают первыми — например, печень. И тут важно не только принимать таблетки, но и придерживаться диетического питания.

Печень, страдающая от алкоголя, не способна вырабатывать достаточное для организма количество белка.

У наркологов есть суточный норматив по питанию для тех пациентов, кто находится в «остром периоде» отказа от употребления спиртного — в среднем 120 г белка в сутки. Для тех, кто в ремиссии — 1 г белка на 1 кг массы тела.

- До определенного момента жировая инфильтрация печени может претерпеть полное обратное развитие — вот какие прекрасные репаративные возможности имеет печень человека! От 4-х до 6-и месяцев соответствующего лечения и диеты — и можно ожидать неплохого результата, — обращает внимание врач-нарколог.