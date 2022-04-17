Знаете, что объединяет уличных собак, бродячих кошек, лисиц, ежиков и даже хорьков? Все они — переносчики бешенства. И не только они. Потенциально любое животное, которое вас кусает, может быть разносчиком этой смертельной болезни.
Причем, если сразу же не позаботиться о профилактике, проведя цикл антирабической вакцины, то попадание вируса в организм — смертельно в 100% случаев. Кому, когда и зачем нужно прививаться от бешенства, какие схемы сегодня променяют и правда ли, что нужно делать 40 уколов в живот, «Доктору Питеру» рассказал врач-травматолог Самвел Тенежьян.
травматолог, ортопед детского поликлинического отделения №1 Волгоград
Ситуация неблагополучная
Сезон отдых на природе еще не открыт, а ситуацию с бешенством эксперты уже называют неблагополучной. С начала года выявлено уже более 100 случаев бешенства среди животных. С 11 апреля 2022 года введен карантин по бешенству в Самарской области из-за резко возросшего числа зарегистрированных случаев бешенства сразу в нескольких районах.
Данных о заболевании людей на текущий год еще не поступало, но в прошлом году от бешенства погибло восемь человек, из них — один ребенок 9 лет. Причем все эти люди помнили контакт с животным, но не посчитали нужным провести курс вакцинации.
Какие животные чаще заражают бешенством: ТОП-10
Среди животных есть свои лидеры по числу случаев бешенства, выявленных за год. По данным ветеринарных служб и Министерства Здравоохранения в топ 10 самых опасных животных вошли:
Собаки.
Кошки.
Лисицы.
Ежи.
Крупный рогатый скот.
Мелкий рогатый скот.
Енотовидные собаки.
Хорьки.
Куницы.
Песцы.
Но важно помнить, потенциально опасно любое дикое животное, которое выходит к людям из леса. Кроме того, опасны бродячие животные, обитающие в городах и селах.
Какие регионы опаснее всего?
В 2022 году среди самых опасных регионов, где ситуация по бешенству самая напряженная, можно выделить (за первый квартал года):
Приволжский федеральный округ — 35 случаев у животных;
Центральный федеральный округ — 16 случаев;
Уральский округ — 13 случаев;
Южный и Северо-Кавказский округ — по 3 случая;
Сибирский и Северо-Западный — по 2 случая;
Только в Дальневосточном округе в этом году случаев бешенства пока не зарегистрировано.
Если появились симптомы — уже не помочь
Среди всех вирусных заболеваний бешенство выделяется особо. Во-первых, у него очень длинный период инкубации, от момента, когда происходит укус и попадание слюны с опасным вирусом, до развития первых проявлений. Есть данные о длительности периода от 1-2 месяцев до года. То есть, человек может уже и забыть о том, что несколько месяцев назад его укусила кошка, собачка, бешеный ежик или дикая лисичка, вышедшая из леса во время пикника или охоты. Еще сложнее — если это ребенок, который мог вообще скрыть факт укуса или просто не придал этому значения.
Во-вторых, в мире задокументирован только один случай выздоровления, но и в отношении него есть сильные сомнения.
Остальные случаи завершились летальными исходами в муках, после безуспешных реанимационных мероприятий.
Особенности заражения и развития
Дети или взрослые заражаются этим вирусом при контакте с животными — дикими или домашними (если их покусали, обслюнили ранее), которые заражены инфекцией. Максимальная концентрация вирусных частиц содержится в слюне.
На долю детей до 15 лет приходится около 40% от всех покусанных, период инкубации зависит от того места, куда пришелся укус и попадании слюны.
Чем толще кожа и слой подкожного жира, тем больше вирус будет размножаться и распространяться. Лицо, шея и грудь — самые опасные зоны, тут вирус размножаются быстрее всего. Важно и количество слюны с вирусами: чем сильнее обслюнена рана, тем опаснее последствия
Не трогай диких животных!
И еще один факт: не всегда бешеное животное выглядит агрессивным, с пеной у рта и агрессией кидается на людей. Зачастую они, наоборот, ласковые, выходят к людям, идут на контакт, но в какой-то момент кусают и прорывают кожу как бы случайно. Запомните! Такое поведение не свойственно диким животным и бродячим псам и кошкам. Нормальное, здоровое животное не пойдет к людям, у них работают инстинкты.
И помните, милые ежики, мышки и крысы не менее опасны, чем другие.
Среди разносчиков выделяют и летучих мышей, поэтому контакта с ними тоже стоит избегать.
Понять, что это бешенство — сложно
Первые симптомы этой инфекции не имеют специфичности, их порой принимают за что угодно, кроме бешенства. Возникает повышение температуры и боль в месте того места, где был укус, ранка. Возникает жжение покалывания, пощипывания. Постепенно вирус начинает распространяться по нервным стволам, это начало конца — он проникает в спинной и головной мозг, вызывая смертельное их воспаление и разрушение. Человек умирает в мучениях.
Оценка укуса
При контакте с любым животным, о котором неизвестно — привито ли оно от бешенства, нужно всегда обращаться к врачу в травмпункт. Но врачи разделяют все варианты укусов на три категории.
1 категория — это ослюнение неповрежденных кожных покровов человека.
2 категория — это укушенные раны туловища, верхних и нижних конечностей (за исключением кистей и пальцев).
3 категория — это укушенные раны головы, шеи, кистей пальцев и области паха.
При укушенных ранах 1 и 2 категории в условиях поликлиники или травмпункта вводится вакцина КОКАВ внутримышечно по схеме — 0, 3, 7, 14, 30, 90 день. При пропуске любой инъекции (от первой до шестой), курс начинается заново.
При укушенных ранах 3-й категории необходима госпитализация в стационар и введение антирабического иммуноглобулина, а далее КОКАВ по схеме.
Подобная схема подходит как взрослым, так и детям. Отказываться от нее нельзя — это смертельно опасно.