«Когда появляются симптомы, человеку уже не помочь»: почему в России до сих пор умирают от бешенства

Проблема бродячих животных весной стала актуальнее: собачьи свадьбы провоцируют образование стай из нескольких животных. А агрессивность собак в брачный период возрастает. Они кидаются на взрослых и детей, кусают…