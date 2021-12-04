Кампиллобактериоз

Опасность инфекции в том, что от домашних собак возбудитель может передаваться владельцу и наоборот. Очень опасна эта бактерия, которая вызывает развитие гастроэнтерита — воспалительного заболевание желудка и тонкой кишки — для женщин, ждущих ребенка. Заражение может привести к выкидышу.

Заражение собаки преимущественно происходит при употреблении инфицированной воды или корма. Возбудитель инфекции способен передаваться через подстилку.

Характерные признаки бактериальной инфекции у собаки — водянистая диарея с примесями слизи и кровью.

Лептоспироз

От этой болезни гибнут животные и она представляет смертельную опасность для человека. Собаки выделяют возбудителя с мочой. Лептоспиры проникают в организм человека через кожные покровы, слизистые оболочки. Если собака выпьет воды из зараженного водоема или поплавает в нем, то возбудитель болезни, попав в организм через микротравмы кожи или слизистую оболочку, уже через 30 — 60 минут окажется в крови.

По частоте летальных исходов, множественности клинических симптомов это заболевание занимает одно из первых мест среди инфекционных заболеваний, передающихся человеку от животных.