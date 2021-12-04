Может ли собака, которая живет в квартире, заразить своего хозяина опасным заболеванием? Стоит ли пускать собаку в кровать, целоваться и обниматься с ней?
- Собаки положительно влияют на психическое здоровье своих владельцев, но при этом могут передавать вирусные, бактериальные, паразитарные инфекции человеку через слюну, мочу или фекалии и поглаживания, — рассказали эксперты Роспотребнадзора.
Какими болезнями собаки могут заразить человека
Кампиллобактериоз
Опасность инфекции в том, что от домашних собак возбудитель может передаваться владельцу и наоборот. Очень опасна эта бактерия, которая вызывает развитие гастроэнтерита — воспалительного заболевание желудка и тонкой кишки — для женщин, ждущих ребенка. Заражение может привести к выкидышу.
Заражение собаки преимущественно происходит при употреблении инфицированной воды или корма. Возбудитель инфекции способен передаваться через подстилку.
Характерные признаки бактериальной инфекции у собаки — водянистая диарея с примесями слизи и кровью.
Лептоспироз
От этой болезни гибнут животные и она представляет смертельную опасность для человека. Собаки выделяют возбудителя с мочой. Лептоспиры проникают в организм человека через кожные покровы, слизистые оболочки. Если собака выпьет воды из зараженного водоема или поплавает в нем, то возбудитель болезни, попав в организм через микротравмы кожи или слизистую оболочку, уже через 30 — 60 минут окажется в крови.
По частоте летальных исходов, множественности клинических симптомов это заболевание занимает одно из первых мест среди инфекционных заболеваний, передающихся человеку от животных.
Листериоз
Инфекционная патология, протекающая либо в септической форме, либо с поражением головного мозга животного. Особенно подвержены заболеванию молодые и беременные собаки. Листериозом может заразить человека даже абсолютно здоровое животное-носитель.
Возникает чаще всего у пожилых, новорождённых, у людей с иммунодефицитами. Животные выделяют бактерии со слюной, калом, мочой. Заболевание опасно для беременных.
Пастереллез
Острая инфекционная болезнь у человека может протекать с лихорадкой, общей интоксикацией, воспалением кожи, подкожной клетчатки, артритами, остеомиелитами.
С больными животными необходимо ограничить общение.
Инфекции, вызываемые капноцитофагами
Возбудитель обитает во рту у собак. Человек заражается при укусах, царапинах, или если слюна собаки попадет на слизистую.
Может возникнуть сепсис, менингит, инфекционный эндокардит, флегмона, гнойный артрит и другие угрожающие жизни осложнения.
Бешенство
Заражение человека происходит через укусы, царапины, при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.
Бешенство — это самое опасное из инфекционных заболеваний, которое может передаваться от одного животного другому, а также человеку. Это остро протекающая вирусная болезнь, характеризующаяся тяжелым поражением центральной нервной системы. Практически всегда заканчивается смертью.
При подозрении на бешенство у собаки, необходимо немедленно обратиться на Станцию по борьбе с болезнями животных в вашем городе.
Как не заразиться от собаки
• не забывайте делать все необходимые прививки собакам,
• если вы заметили, что у животного начинается понос, диарея, тут же принимайте меры, узнайте о лечении у ветеринара и ограничьте общение с животным,
• регулярно используйте рекомендованные ветеринаром средства защиты от блох и клещей и не забывайте проверять собак — нет ли у них паразитов,
• хорошо мойте руки после купания собаки, уборки экскрементов (обязательно в перчатках), а также после садовых работ (в почве могут находиться зараженные экскременты животных).
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