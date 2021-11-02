В американском штате Аризона зарегистрирован первый задокументированный случай, когда человек заразил коронавирусом своих кошку и собаку.

28-летний американец, не делавший прививку от коронавируса, почувствовал недомогание в марте этого года. Он сделал тест на ковид и получил положительный результат. Вместе с ним в квартире жили домашние кот и собака. Спустя десять дней подтвердилось, что и они заразились коронавирусом. Питомцы болели бессимптомно.

Исследователи изучили этот случай. По их мнению, его можно назвать официально задокументированным и первым в США — животные не выходили на улицу и контактировали только со своим хозяином. А поскольку симптомы заболевания сначала проявились у мужчины, ученые определили, что именно он передал вирус домашним животным, а не наоборот, говорится в исследовании, опубликованном в One Health .

Что эпидемиологи не смогли определить точно, так это кто из животных заразил другого первым — кошка или собака. Оба питомца живут как «приятели» и поддерживают тесный контакт друг с другом.

- За последние полтора года было получено много доказательств тому, что животные вполне реально могут заразиться коронавирусом, — заявила эпидемиолог Хейли Ягл. — COVID-19 у собак и кошек не всегда проявляется симптоматически, но риск есть.