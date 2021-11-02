В американском штате Аризона
28-летний американец, не делавший прививку от коронавируса, почувствовал недомогание в марте этого года. Он сделал тест на ковид и получил положительный результат. Вместе с ним в квартире жили домашние кот и собака. Спустя десять дней подтвердилось, что и они заразились коронавирусом. Питомцы болели бессимптомно.
Исследователи изучили этот случай. По их мнению, его можно назвать официально задокументированным и первым в США — животные не выходили на улицу и контактировали только со своим хозяином. А поскольку симптомы заболевания сначала проявились у мужчины, ученые определили, что именно он передал вирус домашним животным, а не наоборот, говорится в исследовании, опубликованном в
Что эпидемиологи не смогли определить точно, так это кто из животных заразил другого первым — кошка или собака. Оба питомца живут как «приятели» и поддерживают тесный контакт друг с другом.
- За последние полтора года было получено много доказательств тому, что животные вполне реально могут заразиться коронавирусом, — заявила эпидемиолог Хейли Ягл. — COVID-19 у собак и кошек не всегда проявляется симптоматически, но риск есть.
Исследователи отмечают, что хоть и доказано, что человек может заразить животных коронавирусом, но неизвестно ни об одном противоположном случае — когда домашнее животное передало вирус человеку.
- Маловероятно, что животные, которые живут в доме, заболеют COVID-19 самостоятельно, потому что на регулярной основе они общаются только с членами семьи, — пояснили эпидемиологи. Они заявили, что их команда продолжает исследовать межвидовое распространение COVID-19.
COVID-19 хоть и представляет серьезную опасность для человека, но животные не рискуют заболеть тяжело и умереть, если заразятся коронавирусом, отмечают исследователи.
- В целом не похоже, что собаки и кошки, по крайней мере, домашние животные, имеют такой же высокий риск развития тяжелого ковида или смерти, как и люди, заразившиеся коронавирусом, — сказала Ягл.
Кошки тяжелее переносят COVID1-19, чем собаки, хотя риск развития болезни с симптомами для домашних животных очень низок.
Первый случай подтвержденной передачи коронавируса от человека домашнему животному произошел в Южной Корее. Тогда COVID выявили у
Заболевшие COVID-19 владельцы кошек и собак должны принимать меры предосторожности, чтобы защитить своего питомца, обращают внимание эксперты.
Получив положительный ПЦР, лучше ограничьте все контакты с кошкой и собакой — не спите рядом с ними, не берите на руки, не прижимайте к груди. Особенно, если у вас есть ярко-выраженные симптомы ковида. Также следует часто мыть руки и носить маску — даже дома.
Ну и самый верный способ не заразить домашнего питомца ковидом — сделать прививку и не заболеть самому.
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