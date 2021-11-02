Один из самых популярных запросов, с которым приходят к психологу звучит так: «Я никак не могу достучаться до партнера. Он меня не понимает. Сил больше нет». Обычно специалист сразу видит проблему, название которой — неглект.

Это особый вид психологического насилия, который сложно распознать. Неглект — это уже не конфликт, а одно сплошное издевательство одного человека над другим, говорит психолог Михаил Лабковский.