Один из самых популярных запросов, с которым приходят к психологу звучит так: «Я никак не могу достучаться до партнера. Он меня не понимает. Сил больше нет». Обычно специалист сразу видит проблему, название которой — неглект.
Это особый вид психологического насилия, который сложно распознать. Неглект — это уже не конфликт, а одно сплошное издевательство одного человека над другим, говорит психолог Михаил Лабковский.
Михаил Лабковский
Психология
Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.www.instagram.com/labkovskiyofficial/
«Почему он или она так поступают? Возможно, из-за низкой эмпатии, собственных психотравм, тяжелого детства и дальше по списку. Но вы должны понимать, что это вовсе не нормальная ситуация и позволять так поступать с собой точно не стоит», —
Психологическое насилие — штука очень вредная. Она расшатывает психику жертвы и может закончиться самыми неприятными последствиями. Если вы сами заметили за собой такое поведение — завязывайте. А в идеале — обратитесь за помощью к профессионалам.⠀
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Справка:
Неглект — один из самых опасных видов психологического насилия, потому что его очень сложно распознать. Со стороны кажется, что агрессор ничего «такого» не делал, а по факту жертва сильно страдает.
Как распознать неглект
Агрессор часто использует беспомощность своей жертвы. Часто этими жертвами становятся только что родившие мамы. Представьте: женщину выписали из роддома, а отец ребенка никак не участвует в заботе о малыше, объясняя это, например, работой. «Все женщины как-то справляются», «а моя бабка вообще семерых воспитала», «ты же не работаешь, декрет — это отпуск», говорит агрессор. Так неглектор использует свою власть: он приносит деньги, а мама с малышом никуда не денутся;
Игнорирование уязвимости. Например, ребенок говорит родителям, что в школе над ним издеваются, ему нужна помощь. В ответ же он слышит: «не выдумывай» или «ты сам справишься». Неглекту подвергаются и взрослые люди, которые остаются без заботы близких в сложный период, например, когда они заболели. У вас высокая температура, вы и пошевелиться-то не в состоянии, а муж требует ужина;
Невидимый контроль. Партнер или партнерша не включают вас в свои планы и не уведомляют заранее о том, что уезжают в командировку. Неглектор сразу ставит перед фактом. Забота о доме, детях, животных полностью ложится на ваши плечи, вы отменяете все свои дела;
Медицинский неглект. После операции врачи запретили вам поднимать тяжести, но неглектор никак на это не реагирует. Он не помогает донести продукты, не сделает за вас уборку. Или же вам поставили диагноз «депрессия», а вам говорят: «да ты просто ленишься», «встань с дивана и просто начни что-то делать»;
Молчаливое насилие. Типичный пример: «Я обиделась, но ты сам угадай, на что». Разновидности пассивной агрессии, когда жертва не понимает, чего от нее хотят, что она сделала не так. Или же неглектор может поступить так: когда во время конфликта партнер хочет объяснить, что ему не нравится, то он слышит: «Ты такая милая, когда сердишься, пойдем чайку попьем», вместо того, чтобы разобраться в ситуации.
Любой конфликт всегда нужно доводить до конца, говорит Михаил Лабковский. Это значит, что вы должны обсудить проблему, прийти к логическому завершению ссоры, чтобы уверенно поставить в ней точку. Иначе это будет бомба замедленного действия, которая рано или поздно взорвется.
«И помните: любой конфликт в семье, на работе или в дружбе — это всего лишь отражение вашего внутреннего конфликта. Чтобы не наступать на одни и те же грабли, разбираться надо не с окружающими — разбираться надо с самим собой», — добавляет специалист.
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