Вынужденные длинные ноябрьские каникулы снова заставят россиян оказаться один на один с собой и со своими близкими. Подобную ситуацию мы уже пережили в самом начале пандемии, когда всей страной и миром ушли на самоизоляцию.
Психологи рекомендуют не отчаиваться, если ваши планы сорвались, отменились походы в кино и ресторан, детей посадили по домам и вы в ужасе, что теперь домашние будут постоянно мелькать перед глазами — туда-сюда, туда-сюда…
Александр Клочков
психология
доктор психологических наук, профессор
- Возможно, еще не все люди сделали выводы после предыдущего локдауна, — говорит доктор психологических наук, профессор Александр Клочков. — Мне тогда говорили: «Я понял, какая на самом деле моя жена», когда муж, побыв с супругой дома, вдруг выяснил, что, оказывается, она очень вкусно готовит. Люди будто в первый раз узнавали тех, с кем жили все это время вместе!
Психолог отмечает, что сейчас вновь неожиданно создались условия, чтобы попробовать наладить отношения в семье и задуматься о том, кто вы, и чем вы сами по себе интересны. Хотя для этого и необязательно ждать локдаунов.
Людям перестало быть интересно вместе. Но этому можно снова научиться. Найти общие интересы, ставить общие цели, не забывая и про свои личные.
- Зачастую у людей вообще нет никаких занятий, кроме работы, дома и «воспитания» детей — сделать с ними уроки, купить им одежду, — считает Александр Клочков. — Но это не про воспитание, это про семейный менеджмент. Возможно, локдаун — это возможность попробовать разобраться в себе, вспомнить, кто вы и чем вы сами по себе интересны, какими вы были молодыми, что вас волновало, интересовало, кто были ваши друзья, как и где они живут сейчас.
- Семья существует, когда у мужа и жены есть общие интересы, общие дела и общие цели. А если в них вовлечены еще и дети, это очень здорово! — отмечает психолог. — При этом, ездить вместе в отпуск, путешествовать, гулять и ходить в ресторан — это не общее дело. Общее дело — то, что вы делаете на постоянной основе — не реже, чем один раз в неделю.
Семья существует, когда есть пять дел, которые вы делаете вместе, кроме секса и еды.
Эксперт отмечает, что есть множество совместных занятий, которые могут сплотить семью.
- Вы знаете французский язык? Нет? Возможно, ваш муж или жена тоже не знает. А что, если изучать иностранный язык, сесть за одну парту вместе, узнавать новые слова и устраивать один день дома, когда вы говорите только по-французски. Замечательное общее дело! — рекомендует Александр Клочков. — А можете устраивать турниры настольных игр, вместе с друзьями, раз в неделю, например. Или ходите в спортзал вместе, занимайтесь спортом. Нет денег? Есть увлечения, не требующие расходов. Устраивайте квесты! Все просто — к примеру, можно выбрать точку на карте и поставить задачу — добраться до нее каждый своим путем, без такси, машины и навигатора. Можно выбирать пункт назначения со смыслом — место, где вы впервые поцеловались или был первый танец или даже первый секс. Можно начать вместе бегать, на велосипедах кататься, готовить совместно еду, придумывать новые блюда и так далее.
Семья — не общая квартира и не общий доход, не общий кофеек, это про другое, про общие дела, про разговоры, которыми можно эти дела достичь. Поэтому хороши любые дела, которые сплачивают семью.
Психолог дал ответ и на вопрос, что делать, если вторая половинка даже во время локдауна не готова «заново узнавать друг друга», налаживать отношения, устраивать квесты и заниматься французским.
- А тогда надо задуматься, зачем вам этот человек, зачем вы с ним живете и для чего вам эти отношения. Если просто удобно, то это не про семью, не про любовь, а про общежитие, — говорит Александр Клочков. — Попробуйте дать ответ на вопрос — для чего вам этот человек, который не хочет никуда с вами даже выйти. Почему вы с ним живете, кто он вам по социальной роли — не по документам, а по факту. И почему вы с ним живете как с соседом по коммунальной квартире?
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