- Возможно, еще не все люди сделали выводы после предыдущего локдауна, — говорит доктор психологических наук, профессор Александр Клочков. — Мне тогда говорили: «Я понял, какая на самом деле моя жена», когда муж, побыв с супругой дома, вдруг выяснил, что, оказывается, она очень вкусно готовит. Люди будто в первый раз узнавали тех, с кем жили все это время вместе!

Психолог отмечает, что сейчас вновь неожиданно создались условия, чтобы попробовать наладить отношения в семье и задуматься о том, кто вы, и чем вы сами по себе интересны. Хотя для этого и необязательно ждать локдаунов.

Людям перестало быть интересно вместе. Но этому можно снова научиться. Найти общие интересы, ставить общие цели, не забывая и про свои личные.

- Зачастую у людей вообще нет никаких занятий, кроме работы, дома и «воспитания» детей — сделать с ними уроки, купить им одежду, — считает Александр Клочков. — Но это не про воспитание, это про семейный менеджмент. Возможно, локдаун — это возможность попробовать разобраться в себе, вспомнить, кто вы и чем вы сами по себе интересны, какими вы были молодыми, что вас волновало, интересовало, кто были ваши друзья, как и где они живут сейчас.