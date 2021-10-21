Наталья

- Работаю педагогом и на работе требуют прививку. Вакцинируюсь впервые — все время откладывала. Страшно, да к тому же в Питере часто заболеваешь простудой, поэтому пока была возможность, сдавала анализ на антитела. В последний раз он показал титр 125 по одной шкале и 325 по другой, международной. Меня спрашивали, когда я переболела, а я не знаю — перенесла бессимптомно. Сейчас на работе твердо сказали, что нужна прививка.

Альбина

- Пришла, потому что на работе справку требуют. Работаю в сфере обслуживания. Прививаюсь первый раз, COVID-19 не болела.

Елена

- Мы считаем, что вакцинироваться надо. Давно собирались, но болели ОРВИ и выдерживали месяц после выздоровления. Вот, пришли, и не потому, что вводят QR-коды. Мы болели коронавирусной инфекцией 8 месяцев назад. Не тяжело, почувствовала только я. Семья поняла, что мы, скорее всего, заболели, потому что у меня пропали запахи — других симптомов не было.