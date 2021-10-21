К 10 утра перед входом в пункт на третьем этаже центра выстроилась внушительная очередь, а народ продолжал подходить. И это только на получение талончика на прививку — здесь вакцинацию проводят в этот же день, но по электронной очереди.
Женщина впереди по телефону кому-то объясняла, что «это не меньше, чем на час», и решила не ждать — ушла. На самом деле все прошло быстрее. Рядом с аппаратом по выдаче талончиков стоит сотрудница центра, которая помогает посетителям — очередь двигалась достаточно быстро, поэтому талончик удалось получилось уже через полчаса. Выбор времени, к которому надо было подойти на прививку, тоже оказался приличным — через 30 минут были доступны талончики, начиная где-то с 13-14 часов. Внутри пункта ажиотажа не наблюдалось — на скамейках в ожидании вакцинации сидели несколько человек.
«Доктор Питер» спросил соседей по очереди, что их заставило пойти на вакцинацию. Все опрошенные оказались людьми средних лет, пришли прививаться впервые — большинство уже переболели.
Евгений
- Вакцинируюсь впервые, отчасти потому, что вводят QR-коды — семью надо развлекать, ребенка водить, по магазинам ходить. Я понимаю, конечно, что супермаркеты мы сможем посещать, но походы в другие магазины, включая одежды, будут ограничены. Хочу привиться «Спутником Лайт». Переболел коронавирусной инфекцией в январе, абсолютно бессимптомно. Если бы не ПЦР-тест, то даже и не узнал бы — у нас на работе регулярно гоняют на тест. В начале сентября проверял антитела и они были, сложно сказать какие — там своя какая-то шкала. У нас на работе все, кто не переболел, уже вакцинировались. С чего вдруг сейчас пошло увеличение заболеваемости? Не очень понятно.
По информации Комитета здравоохранения Петербурга, за вторник, который стал первым днем вакцинации после сообщения о введении QR-кодов, в Петербурге привились первым компонентом вакцины 13 624 человек. Вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией было сделано 19 132 инъекции. Для сравнения — во вторник неделей раньше первым компонентом за сутки привились 9488 человек.
Екатерина
- У меня вся семья переболела COVID-19 в прошлом году. Лично я переболела не тяжело, две недели была на больничном, хотя полностью теряла обоняние и оно долго восстанавливалось — месяц точно. Была также 3-дневная депрессия. В этому году все семьей решили первый раз вакцинироваться. Не думаю, что как-то повлияло введение QR-кодов, просто сама подошла к этому решению. В принципе я обошлась бы без кино и путешествий, если бы была категорически против прививок. Буду делать «Спутник Лайтом» — читала и слышала разных представителей медицины, они говорят, достаточно одной дозы для формирования длительного иммунитета.
Наталья
- Работаю педагогом и на работе требуют прививку. Вакцинируюсь впервые — все время откладывала. Страшно, да к тому же в Питере часто заболеваешь простудой, поэтому пока была возможность, сдавала анализ на антитела. В последний раз он показал титр 125 по одной шкале и 325 по другой, международной. Меня спрашивали, когда я переболела, а я не знаю — перенесла бессимптомно. Сейчас на работе твердо сказали, что нужна прививка.
Альбина
- Пришла, потому что на работе справку требуют. Работаю в сфере обслуживания. Прививаюсь первый раз, COVID-19 не болела.
Елена
- Мы считаем, что вакцинироваться надо. Давно собирались, но болели ОРВИ и выдерживали месяц после выздоровления. Вот, пришли, и не потому, что вводят QR-коды. Мы болели коронавирусной инфекцией 8 месяцев назад. Не тяжело, почувствовала только я. Семья поняла, что мы, скорее всего, заболели, потому что у меня пропали запахи — других симптомов не было.
Крупнейший в Петербурге прививочный пункт в ТЦ «Галерея» работает с 10 до 22 часов (выдача талончиков до 21 часа), открыты 11 кабинетов, а общая пропускная способность, как заявляют организаторы, составляет до 1000 человек в день. Как сообщается на сайте центра, там можно сделать бесплатную прививку двумя вакцинами «Спутником V» и «Спутником Лайт».
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