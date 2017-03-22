Роспотребнадзор: Подвальная крыса может укусить, что делать

Бешенство, столбняк, крысиный сыпной тиф, лихорадка Ку - крысы переносят множество опасных болезней, список можно продолжить. В России ежегодно после укуса крысы за медицинском помощью обращаются 20 тысяч человек, в мире - около 100 тысяч. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какие болезни переносят эти грызуны и как нужно действовать, если вас укусила крыса.

Места обитания крыс всегда тесно связаны с человеком, напомнили в Роспотребнадзоре. Грызуны селятся в подвалах, на складах, часто ходят кормиться на помойки. Они переносят множество опасных заболеваний, некоторые из них могут закончится летальным исходом, если пострадавший вовремя не обратится за медицинской помощью.

Одной из самых страшных болезней несколько веков назад была чума - черные (портовые) крысы были ее переносчиками. Несмотря на то, что в настоящее время с чумой эффективно борются и своевременно предотвращают массовые заболевания людей, спорадические случаи ежегодно регистрируют по всему миру. Также крысы могут быть источниками целого ряда природно-очаговых опасных инфекций:

Лептоспироз – острое инфекционное заболевание, характеризующиеся поражением почек, печени и нервной системы, сопровождающееся геморрагичским синдромом и желтухой. Если вовремя не начать лечение, летальный исход наступает в 15% случаях. Профилактика: введение лептоспирозной вакцины человеку (по эпидемическим показаниям).

– острое инфекционное заболевание, характеризующиеся поражением почек, печени и нервной системы, сопровождающееся геморрагичским синдромом и желтухой. Если вовремя не начать лечение, летальный исход наступает в 15% случаях. Профилактика: введение лептоспирозной вакцины человеку (по эпидемическим показаниям). Болезнь крысиного укуса – содоку – бактериальная зоонозная инфекция, характеризующаяся рецидивирующими приступами лихорадки. Место укуса сильно воспаляется. Заболевание распространено в местах обитания крыс. Специфическая профилактика не разработана.

бактериальная зоонозная инфекция, характеризующаяся рецидивирующими приступами лихорадки. Место укуса сильно воспаляется. Заболевание распространено в местах обитания крыс. Специфическая профилактика не разработана. Хейверхиллская лихорадка (болезнь укуса крыс Б - стрептобациллез) – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Streptobacillus moniliformis. Специфическая профилактика не разработана.

– инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Streptobacillus moniliformis. Специфическая профилактика не разработана. Лихорадка Ку (коксиеллез) – заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, лихорадкой и частым поражением легких. Заражение возможно трансмиссивным (при укусе - Прим. ред.), контактным, алиментарным (пищевым, болезнь чаще всего передается через продукты - Прим. ред.) и воздушно-пылевым путем. Проводятся вакцинация по эпидемическим показаниям.

– заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, лихорадкой и частым поражением легких. Заражение возможно трансмиссивным (при укусе - Прим. ред.), контактным, алиментарным (пищевым, болезнь чаще всего передается через продукты - Прим. ред.) и воздушно-пылевым путем. Проводятся вакцинация по эпидемическим показаниям. Бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, заражаются люди и животные. Всегда заканчивается смертью, если вовремя не обратиться к врачу. Вакцинация показана не позднее 14 дня от момента укуса.

– острое вирусное инфекционное заболевание, заражаются люди и животные. Всегда заканчивается смертью, если вовремя не обратиться к врачу. Вакцинация показана не позднее 14 дня от момента укуса. Столбняк – одна из самых тяжелых инфекционных болезней, вызываемая токсином микроорганизма Clostridium tetani (клостридии столбняка), вызывающим мышечное напряжение и судороги. В России, согласно национальному календарю профилактических прививок, всем детям вводят анатоксин столбнячный, который находится в составе комбинированных вакцин.

– одна из самых тяжелых инфекционных болезней, вызываемая токсином микроорганизма Clostridium tetani (клостридии столбняка), вызывающим мышечное напряжение и судороги. В России, согласно национальному календарю профилактических прививок, всем детям вводят анатоксин столбнячный, который находится в составе комбинированных вакцин. Иерсиниоз (кишечный) – острое инфекционное заболевание, характеризующееся преимущественно поражением желудочно-кишечного тракта с тенденцией к поражению различных органов и систем.

– острое инфекционное заболевание, характеризующееся преимущественно поражением желудочно-кишечного тракта с тенденцией к поражению различных органов и систем. Псевдотуберкулёз – острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, не редко кожными высыпаниями.

– острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, не редко кожными высыпаниями. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – природно-очаговая инфекция, основной путь передачи воздушно-пылевой, также она может происходить алиментарным и контактным путями. Существуют три формы течения инфекции - легкая, средней тяжести и тяжелая. Смертность в Европейской части России составляет 10%, на Дальнем востоке – 2%. Острое высокозаразное лихорадочное заболевание, которое характеризуется системным поражением мелких сосудов, нарушением гемодинамики и тяжелым поражением почек и печени.

– природно-очаговая инфекция, основной путь передачи воздушно-пылевой, также она может происходить алиментарным и контактным путями. Существуют три формы течения инфекции - легкая, средней тяжести и тяжелая. Смертность в Европейской части России составляет 10%, на Дальнем востоке – 2%. Острое высокозаразное лихорадочное заболевание, которое характеризуется системным поражением мелких сосудов, нарушением гемодинамики и тяжелым поражением почек и печени. Лейшманиоз – общее название инфекций, вызываемых внутриклеточно паразитирующими, жгутиковыми простейшими, рода Leishmania.

– общее название инфекций, вызываемых внутриклеточно паразитирующими, жгутиковыми простейшими, рода Leishmania. Туляремия – острое зоонозное природноочаговое заболевание. Характеризуется лихорадкой, интоксикацией, поражением лимфатических узлов.

– острое зоонозное природноочаговое заболевание. Характеризуется лихорадкой, интоксикацией, поражением лимфатических узлов. Крысиный сыпной тиф – инфекционное заболевание с характерным циклическим течением, лихорадкой, умеренно выраженной интоксикацией и распространенной сыпью.

В России ежегодно регистрируют около 20 тысяч обращений после крысиного укуса. Роспотребнадзор напоминает, что самое важное - вовремя принять меры, правильно обработать рану, а затем немедленно обратиться к врачу.

Что делать, если вас укусила крыса:

Остановите кровотечение; Промойте рану под проточной водой, можно с мылом; Обработайте рану антисептическим раствором.

После оказания первой помощи обязательно обратитесь за медицинской помощью. При необходимости врач сделает прививку против столбняка и бешенства.

© Доктор Питер