В Москве переполох: 28 сентября на территорию Сретенского мужского монастыря пробралась лиса. Вызвали спасателей, чтоб те избавили обитель от незваной гостьи — мол, бегает, пугает прихожан и послушников. Казалось бы, нет повода для паники, ведь лиса — не лев и не волк. Но на самом деле лисы могут быть переносчиками бешенства — болезни, лекарства от которой до сих пор нет.
Умереть можно и от укуса домашней кошки
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По словам представителей управлений ветеринарии Петербурга и Ленобласти, в этих двух регионах случаи заболевания людей бешенством не регистрировались с 1984 и 1987 годов соответственно. Тогда виновником заражения человека в обоих случаях были лисы. Для профилактики болезни в регионах проводится вакцинация домашних и бездомных собак, кошек, специалисты также раскладывают вакцины-приманки для диких животных в лесах и на свалках с пищевыми отходами. Однако предупреждают, что гарантированной защиты все равно нет, поэтому надо быть осторожными и ненавязчивыми в общении с любыми животными.
Бешенство (гидрофобия, рабическая болезнь) — вирусное заболевание диких и домашних животных, от которых может заразиться человек. Инфицирование людей обычно происходит после укуса, ослюнения или оцарапывания больным животным. Возможно также заражение при попадании брызг инфицированной слюны на слизистые оболочки рта, глаз или носа. Попадая в организм человека, вирус распространяется по нервным путям, достигает головного мозга, вызывая воспаление. При этом для человека болезнь всегда заканчивается смертью — бешенство можно только предотвратить, но средств лечения уже развившегося заболевания нет.
Милые ежики тоже кусаются
По данным Роспотребнадзора, на территории России источником заражения могут стать домашние собаки и кошки, не привитые от бешенства. Из диких животных особую опасность по бешенству представляют лисицы, летучие мыши, волки, барсуки и даже белки с ежами. Реже люди заражаются после контакта с больными коровами, овцами, лошадьми и грызунами. Что важно, по внешнему виду животного не всегда можно заподозрить болезнь — возбудитель бешенства может находиться в слюне за 10 дней до появления видимых признаков заболевания.
В Петербурге по поводу укусов разных животных каждый год обращаются к врачам несколько тысяч человек. К примеру, с января по август 2021 года от укусов пострадали 6 530 горожан, из них 1 206 детей. Большинство укушенных (3 242 человека) пострадали от собак. Не убереглись от диких животных 167 человек.
Список животных, которые кусают петербуржцев, весьма внушительный. По данным санитарных врачей, за первые 6 месяцев 2021 года горожане обращались за медпомощью после укусов белок, енота, лисы, ежей, обезьяны, хорька, суриката, зубра, шиншиллы, зайца, крота, нутрии, верблюда, лошадей, пони, козы, кролика, осла, оленя и даже льва.
Как избежать заражения бешенством
Не пытайтесь гладить и кормить диких животных
Любое дикое животное потенциально опасно, даже если оно выглядит здоровым и миролюбивым. И речь не только о волках и лисах, но в том числе и о ежиках, случайно зашедших на ваш дачный участок. Поэтому лучше не гладить и тем более не лезть настойчиво к животным, какими бы милыми они не казались. Лучшее тому доказательство — недавний случай в крымском парке «Тайган»: мать поднесла годовалого малыша к клетке с тигром, и хищник откусил ребенку палец.
Зарегистрируйте и регулярно прививайте домашних питомцев от бешенства
В государственных ветеринарных клиниках Петербурга это можно сделать бесплатно. При любом заболевании животного, особенно при появлении симптомов бешенства (изменение поведения, обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), надо срочно показать питомца специалистам ближайшей ветеринарной станции и не заниматься самолечением.
Покупайте собак и кошек только с ветеринарным свидетельством
Это правило действует также при продаже и перевозке домашних животных.
Не оставляйте детей без присмотра там, где могут быть бродячие животные
Неплохо также научить детей не подпускать к себе незнакомых животных, тем более не гладить и не играть с ними.
Что делать, если вас укусило животное
Промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного, мыльным раствором в течение 15 минут, затем водопроводной водой, потом обработать их раствором перекиси водорода. Края раны надо помазать 5-процентной настойкой йода. Раны закрыть стерильной повязкой.
После обработки ран сразу же обратиться в травмпункт по месту жительства. Врач-травматолог при необходимости назначит курс профилактических уколов. Только своевременно введенная антирабическая вакцина может спасти человека от развития бешенства — лекарств от этой болезни нет. Вакцинация проводится бесплатно независимо от наличия полиса ОМС. Вакцину вводят в мышцу плеча в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса. Во время лечения категорически запрещено пить спиртное.
Если ваш питомец укусил человека
Сообщите пострадавшему свой адрес. Само животное надо доставить в ветеринарную клинику для осмотра и наблюдения.
Как предупреждают в Роспотребнадзоре, владелец несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, и уголовную ответственность за нарушение правил содержания животных.
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