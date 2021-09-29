Умереть можно и от укуса домашней кошки

По данным Роспотребнадзора, с января по август 2021 года в России зарегистрировано 5 случаев бешенства среди людей. Где произошли заражения и от каких животных, ведомство не уточняет. Но «Доктор Питер» весной писал о случае смерти 60-летней жительницы Волгоградской области, которую укусила в правое предплечье ее собственная кошка. При этом к врачам она обратилась не сразу, а когда все-таки решилась, то подозревала у себя коронавирусную инфекцию. Однако врачи провели обследование и диагностировали бешенство. Спасти женщину не удалось.

По словам представителей управлений ветеринарии Петербурга и Ленобласти, в этих двух регионах случаи заболевания людей бешенством не регистрировались с 1984 и 1987 годов соответственно. Тогда виновником заражения человека в обоих случаях были лисы. Для профилактики болезни в регионах проводится вакцинация домашних и бездомных собак, кошек, специалисты также раскладывают вакцины-приманки для диких животных в лесах и на свалках с пищевыми отходами. Однако предупреждают, что гарантированной защиты все равно нет, поэтому надо быть осторожными и ненавязчивыми в общении с любыми животными.