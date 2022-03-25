С 18 по 24 марта в медучреждения Петербурга за помощью обратились 2 взрослых, пострадавших от укусов клещей. Оба встретились с клещами не в городе — один в Крыму, второй — в Псковской области. Как сообщили в городском Роспотребнадзоре, случаев клещевых инфекций в этом году пока не было.
Согласно статистике, чаще всего клещи кусают петербуржцев в соседней Ленобласти. Хотя и в черте города есть районы, где они присасываются чаще всего, — Курортный, Пушкинский, Красногвардейский.
Из всех инфекций, которыми клещи могут заразить человека, защититься можно только от одной, при этом самой опасной — клещевого энцефалита. Для этого необходимо пройти курс вакцинации, завершить который желательно за 2 недели до того, как соберетесь выезжать в неблагополучный по клещам район. Однако есть и экстренная вакцинация, которая проводится по ускоренной схеме. За последнюю неделю в Петербурге от клещевого энцефалита привились 2 232 горожан, включая 436 детей.
Как ранее рассказывала заведующая дневным стационаром Боткинской больницы Елена Юшина, при укусе заразного клеща человек не обязательно заболеет — вероятность заражения зависит от разных причин, в частности от того, насколько быстро удалили клеща.