С 18 по 24 марта в медучреждения Петербурга за помощью обратились 2 взрослых, пострадавших от укусов клещей. Оба встретились с клещами не в городе — один в Крыму, второй — в Псковской области. Как сообщили в городском Роспотребнадзоре, случаев клещевых инфекций в этом году пока не было.

Согласно статистике, чаще всего клещи кусают петербуржцев в соседней Ленобласти. Хотя и в черте города есть районы, где они присасываются чаще всего, — Курортный, Пушкинский, Красногвардейский.