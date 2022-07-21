Что произойдет с организмом, если каждый день съедать столовую ложку отрубей

Ради здоровья мы готовы есть практически все, особенно, если этому «все» приписывают удивительные свойства. Например, отруби. Считается, что отруби — это настоящий кладезь витаминов, минералов, клетчатки, а еще они помогают похудеть. Хотя изначально отруби шли на корм скоту, но присмотревшись к ним повнимательнее ученые обнаружили столько пользы, что начали рекомендовать вводить их и в рацион людей.
Польза отрубей
Магний — он необходим нам для выработки энергии, также он помогает правильно усваивать глюкозу.
Кальций — контролирует свертываемость крови и отвечает за выработку некоторых гормонов.
Йод — следит за здоровьем щитовидной железы.
Калий — необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.
Железо — доставляет во все ткани, органы и системы кислород.
Цинк — помогает организму сопротивляться инфекциям и заживлять раны.
Как получают отруби
После переработки зерна (пшеницы, ржи, риса, овса, гречи, льна) в муку остаются твердые оболочки, которые состоят из чистой клетчатки. Также в этих «остатках» много витаминов: E, B1, B2, В6 и PP и микроэлементов.
Благодаря высокому содержанию клетчатки, организм быстро насыщается, мы не съедаем лишнего, а, значит, меньше накапливаем жира.
Диетолог
- Клетчатка улучшает пищеварение, положительно воздействует на кишечник и желудочно-кишечный тракт в целом, помогает с запорами и улучшает метаболизм, — объяснила диетолог Анна Лукина порталу
Несмотря на то, что отруби могут оздоровить организм, врачи не рекомендуют их тем, кто и так в день съедает достаточное количество овощей и фруктов. В таком случае лишняя клетчатка может стать причиной диареи, вздутия живота, метеоризма, синдрома раздраженного кишечника и даже кишечной непроходимостью.
- Если у вас холецистит, гастрит и гастродуоденит, то употреблять отруби можно только после консультации с врачом, — предупреждает диетолог Лукина.
Какие отруби выбирать
Отруби выпускают двух видов — рассыпные и гранулированные. Рассыпные диетологи считают лучшим вариантом, так как их выпускают без добавок, усилителей вкуса, сахара, соли. Отруби должны быть твердыми, желто-серого цвета, без дополнительных запахов и вкусов.
Врач-гастроэнтеролог, диетолог.
- В день рекомендуется съедать 30 граммов отрубей, однако лучше ограничиться одной столовой ложкой, — рекомендует диетолог Вероника Чернаева. — Следите, чтобы отруби были тщательно перемолоты и не имели в составе грубых частиц, которые могут поцарапать слизистую.