как есть отруби для похудения
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Ради здоровья мы готовы есть практически все, особенно, если этому «все» приписывают удивительные свойства. Например, отруби. Считается, что отруби — это настоящий кладезь витаминов, минералов, клетчатки, а еще они помогают похудеть. Хотя изначально отруби шли на корм скоту, но присмотревшись к ним повнимательнее ученые обнаружили столько пользы, что начали рекомендовать вводить их и в рацион людей.

Польза отрубей

  • Магний — он необходим нам для выработки энергии, также он помогает правильно усваивать глюкозу.

  • Кальций — контролирует свертываемость крови и отвечает за выработку некоторых гормонов.

  • Йод — следит за здоровьем щитовидной железы.

  • Калий — необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

  • Железо — доставляет во все ткани, органы и системы кислород.

  • Цинк — помогает организму сопротивляться инфекциям и заживлять раны.

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Как получают отруби

После переработки зерна (пшеницы, ржи, риса, овса, гречи, льна) в муку остаются твердые оболочки, которые состоят из чистой клетчатки. Также в этих «остатках» много витаминов: E, B1, B2, В6 и PP и микроэлементов.

Благодаря высокому содержанию клетчатки, организм быстро насыщается, мы не съедаем лишнего, а, значит, меньше накапливаем жира.

Анна Лукина
Анна Лукина
Медицина

Диетолог

- Клетчатка улучшает пищеварение, положительно воздействует на кишечник и желудочно-кишечный тракт в целом, помогает с запорами и улучшает метаболизм, — объяснила диетолог Анна Лукина порталу 74.ru. — А витамины и минералы из отрубей ускоряют обменные процессы, происходящие в организме, укрепляют ногти, улучшают состояние волос и зрение, благотворно влияют на опорно-двигательный аппарат и нервную систему.

Что произойдет с организмом, если каждый день съедать столовую ложку отрубей
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Несмотря на то, что отруби могут оздоровить организм, врачи не рекомендуют их тем, кто и так в день съедает достаточное количество овощей и фруктов. В таком случае лишняя клетчатка может стать причиной диареи, вздутия живота, метеоризма, синдрома раздраженного кишечника и даже кишечной непроходимостью.

- Если у вас холецистит, гастрит и гастродуоденит, то употреблять отруби можно только после консультации с врачом, — предупреждает диетолог Лукина.

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Что произойдет с организмом, если каждый день съедать столовую ложку отрубей
Фото
74.ru

Какие отруби выбирать

Отруби выпускают двух видов — рассыпные и гранулированные. Рассыпные диетологи считают лучшим вариантом, так как их выпускают без добавок, усилителей вкуса, сахара, соли. Отруби должны быть твердыми, желто-серого цвета, без дополнительных запахов и вкусов.

Вероника Черанева
Вероника Черанева
Медицина

Врач-гастроэнтеролог, диетолог.

- В день рекомендуется съедать 30 граммов отрубей, однако лучше ограничиться одной столовой ложкой, — рекомендует диетолог Вероника Чернаева. — Следите, чтобы отруби были тщательно перемолоты и не имели в составе грубых частиц, которые могут поцарапать слизистую.

Алена Безменова