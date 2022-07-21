Что произойдет с организмом, если каждый день съедать столовую ложку отрубей

Как получают отруби

После переработки зерна (пшеницы, ржи, риса, овса, гречи, льна) в муку остаются твердые оболочки, которые состоят из чистой клетчатки. Также в этих «остатках» много витаминов: E, B1, B2, В6 и PP и микроэлементов.

Благодаря высокому содержанию клетчатки, организм быстро насыщается, мы не съедаем лишнего, а, значит, меньше накапливаем жира.