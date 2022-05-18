Каждый четвертый человек в мире имеет диагноз «неалкогольная жировая болезнь печени». В России цифры даже выше, распространенность этого заболевания — около 37%. А последствия излишнего накопления жира в печени могут быть смертельными — развиваются рак и цирроз.

В группе риска пациенты с диабетом 2 типа, повышенным холестерином, ожирением (особенно, если большой живот) и гипертоники. Им стоит обязательно сделать УЗИ печени и следить за своим здоровьем.

Но врачи предупреждают, что на ранней стадии стеатоза, когда уже идет метаболический сбой, жировая болезнь печени не проявляется никак — в том числе в анализах (АСТ, АЛТ) и на УЗИ. Тревожные признаки: