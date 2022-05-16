Пилинги

Летом актуальны поверхностные пилинги, они будут способствовать более ровному загару, но, конечно, после процедуры в течении недели нужно использовать средства с SPF 50.

Какой пилинг выбрать:

миндальный пилинг способствует увлажнению кожи;

молочный увлажняет и выравнивает тон кожи;

феруловый — относительно новый пилинг из серии фруктовых; один из самых щадящих, но в то же время рабочих составов. Он способствует увлажнению и осветлению кожи, особенно показан для осветления области вокруг глаз.

Стоимость поверхностных пилингов в зависимости от конкретной кислоты и ценовой политики салона составляет от 1500 до 5500 рублей. обычно на курс нужно от трех до пяти процедур.

А вот срединные и глубокие пилинги, так же как и лазерную шлифовку лица стоит отложить до осени, потому что беззащитная кожа после процедуры может отреагировать на солнце грубой пигментацией.

Ботулотоксин

Обычно инъекции делают в апреле, мае, чтоб не морщиться на солнце. Но если вы не успели — абсолютно допустимо делать инъекции в солнечную погоду. Одной процедуры хватит на все лето, а иногда эффект может держаться и до года.

Убрать морщинки в верхней трети лица вы сможете приблизительно за 10-15000 рублей.