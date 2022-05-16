Лето не время останавливать уход за собой, даже наоборот, в жаркие месяцы кожа требует внимания как никогда. Стереотипы о том, что косметические процедуры можно делать только зимой рождены в тех регионах где эта зима есть. Израиль, Франция, Южная Корея — страны с развитой косметологией практикуют инъекции и уходы круглый год. Основное условие для проведения процедур — обязательное использование крема с высоким SPF.
Пилинги
Летом актуальны поверхностные пилинги, они будут способствовать более ровному загару, но, конечно, после процедуры в течении недели нужно использовать средства с SPF 50.
Какой пилинг выбрать:
миндальный пилинг способствует увлажнению кожи;
молочный увлажняет и выравнивает тон кожи;
феруловый — относительно новый пилинг из серии фруктовых; один из самых щадящих, но в то же время рабочих составов. Он способствует увлажнению и осветлению кожи, особенно показан для осветления области вокруг глаз.
Стоимость поверхностных пилингов в зависимости от конкретной кислоты и ценовой политики салона составляет от 1500 до 5500 рублей. обычно на курс нужно от трех до пяти процедур.
А вот срединные и глубокие пилинги, так же как и лазерную шлифовку лица стоит отложить до осени, потому что беззащитная кожа после процедуры может отреагировать на солнце грубой пигментацией.
Ботулотоксин
Обычно инъекции делают в апреле, мае, чтоб не морщиться на солнце. Но если вы не успели — абсолютно допустимо делать инъекции в солнечную погоду. Одной процедуры хватит на все лето, а иногда эффект может держаться и до года.
Убрать морщинки в верхней трети лица вы сможете приблизительно за 10-15000 рублей.
Коррекция гипергидроза
Эта процедура особенно актуально летом. Антиперсперанты не всегда могут справиться с возросшей на них нагрузкой. Устранить потливость подмышек, стоп и ладоней можно с помощью инъекций. На сезон хватит одной процедуры.
Цена коррекции гипергидроза подмышек у женщин от 15000 до 25000 рублей.
У мужчин — от 20000 до 35000 рублей.
Мезотерапия и биоревитализация
Необходимые мероприятия, так как летнее солнышко — серьезное испытание для кожи. Чтобы лицо не выглядело, как пустыня Сахара, делайте увлажняющие процедуры регулярно. Курс составляет от 4 до 8 процедур. Единственный момент: не забывайте наносить SPF крем в течениедвух недель после инъекций, чтобы избежать образования пигментных пятен на месте проколов.
Стоимость биоревитализации — от 3500 рублей. Но есть препараты, которые вводятся один-два раза по строгой схеме через 10 точек, они обойдутся вам в сумму от 9000 рублей.
Контурная пластика
Коррекция гелем гиалуроновой кислоты также относится к разрешенным и рекомендованным весенне-летним процедурам. Правда, от солнышка лучше поберечься кремом с SPF в течении недели, но, пожалуй, важнее избегать жары более 30 градусов.
Контурная пластика от 10000 рублей за 1 мл геля.
RF-лифтинг и микротоки
RF-лифтинг способен устранять несовершенства у молодых и бороться с морщинами у людей в возрасте. Выраженного эффекта от одной процедуры не будет, потребуется 5-7 визитов к косметологу. За одну зону придется заплатить от 3000 рублей.
Также весной и летом можно делать микротоки. Благодаря этой процедуре можно избавиться от пигментных пятен, акне и заметно подтянуть овал лица. Курс рассчитан на 10-15 сеансов, которые надо делать два раза в неделю. Одна процедура в среднем стоит от 1000 рублей.
Массаж и домашний уход
Отлично подходят для лета массажи, чистки, лифтинги, микротоковая терапия и любые уходы, которые не повреждают поверхность кожи. А вот от лазерного удаления сосудов, пигмента и волос летом лучше отказаться. За исключением, разве что, зон, которые скрыты под одеждой, или вы уверены, что сможете двух недель наносить на зону воздействия защитный крем.
Крайне важен правильно подобранный домашний уход — кремы, которыми вы пользовались зимой, стоит отложить, летний уход должен быть легче и с большим упором на увлажнение, чем на питание. Здорово, если ваш любимый бренд косметики выпускает летние уходовые кремы с SPF, если нет, используйте его отдельно — летом солнечное облучение может привести к пигментации, сухости и преждевременному образованию морщин.
Летом очень актуальный термальная вода и тоники, которыми не забывайте протирать лицо после каждого контакта с водой.