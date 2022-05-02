Как определить свой тип старения: чек-лист от косметологов

Кто-то замечает первые морщины уже в двадцать, а есть те, кто и в пятьдесят может похвастаться четким овалом лица и отсутствием выраженных носогубок и брылей. Некоторым людям действительно повезло больше: морщин мало, кожа выглядит свежей, шея и кисти рук тоже в тонусе. На процесс старения, прежде всего, влияет генетика. То, как выглядят ваши мамы и бабушки — это важный показатель, очень вероятно, что вы будете стареть примерно также.
Помимо генетики на увядание также влияют наши ежедневные привычки, стресс, питание и то, как мы ухаживаем за кожей. Важно помнить, что первые возрастные изменения чаще всего появляются на шее и кистях рук.
врач-пластический эстетический хирург
«С возрастом кожа на руках начинает истончаться, снижается количество подкожной жировой клетчатки, на кистях проступают венки и сухожилия, которые раньше не были так подчеркнуто видны, — говорит пластический хирург. — Это процесс называется скелетизацией (потеря объемов покровных тканей в данном случае). Многие женщины пристально следят за лицом, но забывают, что кисти рук тоже выдают возраст, не хуже отражения в зеркале», — рассказывал «Доктору Питеру» пластический хирург.
Какие бывают типы старения
В типах старения нужно разбираться, чтобы понять, какие именно возрастные изменения будут проявляться наиболее ярко, и какие antiage-процедуры будут эффективны конкретно в вашем случае.
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Определив морфотип старения, становится понятно, с чем работать сейчас, как будет меняться лицо со временем и какая может быть профилактика. Ведь каждый тип требует своего подхода, говорят косметологи Клиники Пирогова на Васильевском острове.
Деформационный тип
Это, пожалуй, самый распространенный тип старения у женщин славянской внешности. Встречается у 60% представительниц этой этнической группы.
У женщин с деформационным типом старения кожа чаще всего комбинированного или жирного типа. Она плотная, иногда пористая, имеет достаточную жировую прослойку, которая со временем «тянет» лицо вниз, образуя брыли и нависания, носогубные складки, «бульдожьи» щеки. Причем чем меньше у женщины подбородок, тем заметнее признаки старения. Морщины долго не беспокоят. Пигментации обычно нет, зато часто появляются сосудистые звездочки, сеточки.
Наиболее эффективные косметологические процедуры для этого типа — это SMAS-лифтинг и лазерное омоложение.
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По мнению экспертов, деформационный тип старения хорошо откликается на SMAS-лифтинг. В некоторых случаях процедура уместна даже в молодом возрасте — она поможет скорректировать объемы и улучшить структуры нижней трети лица.
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Обе процедуры направлены на возвращение контурам четкости, подтяжку кожи в области век, щек, уголков рта, носогубных складок, овала лица. Еще одна важная деталь: вам не нужно закладывать время на восстановление, поэтому такой лифтинг иногда называют «лифтингом выходного дня».
Также косметологи рекомендуют:
Нитевой лифтинг. Эффект от подтяжки может сохраняться до двух лет;
Криолиполиз. Поможет избавиться от определенного процента жировой клетчатки, после чего лицо будет выглядеть моложе;
Лимфодренажный массаж лица. Это отличный способ избавиться от отеков, придать коже тонус и замедлить ее увядание. Первые сеансы можно посещать уже после 25 лет.
Мелкоморщинистый тип
Такому типу старения подвержены люди худощавого телосложения, им даже при усиленном рационе набрать килограммы получается с особым трудом, в их организме слабо выражена и не развита подкожно-жировая клетчатка.
В молодом возрасте у них обычно нет высыпаний, угрей и прыщей, кожа тонкая, уязвимая и пересушенная. Четкость овала лица сохраняется надолго, а вот мелкие морщины начинают проступать достаточно рано. Изначально страдает верхняя треть лица, носогубные складки и область вокруг глаз.
Какие косметологические процедуры подойдут:
Биоревитализация. Для этого типа лица инъекции гиалуроновой кислоты — настоящее спасение. Благодаря им клетки напитываются влагой, что значительно улучшает состояние кожи. Учитывая, что подкожно-жировой клетчатки мало, можно не бояться риска возникновения отеков.
Плазмотерапия. Представляет собой процесс подкожного введения собственной плазмы крови, что действительно стимулирует выработку эластина и коллагена, рост новых волокон. За счет этого цвет лица улучшается, а мелкие морщины разглаживаются.
Ботулинотерапия. Метод, который поможет надолго забыть о мимических морщинах. Препарат ботулотоксин позволяет заблокировать мышечный спазм, благодаря чему разглаживаются морщины.
Филлеры. Препараты на основе гиалуроновой кислоты выравнивают кожу, придают лицу сияние, гладкость.
Кстати, как работают инъекции ботокса, можно посмотреть в фотогалерее — листайте!
Усталый тип
Этот тип старения очень часто сочетается с деформационным и с мелкоморщинистым.
Визуальная характеристика:
Комбинированная кожа, склонная к сухости;
Мелкие черты лица;
Незначительная жировая прослойка;
Характерны круги и синяки под глазами;
Крупных морщин нет, но есть общая серость и «помятость»;
Хорошо поддается терапии возрастных изменений.
Первые признаки старения чаще всего отображаются на глазах: опускаются уголки, появляются синяки и мешки, что делает выражение лица уставшим. Усталый тип старения также отличается тем, что лицо часто может быть уставшим, особенно, если вы не высыпаетесь. Однако именно этот тип считается наиболее благоприятным, так как хорошо реагирует на косметический уход.
Какие процедуры подойдут:
Контурная пластика. Применение филлеров на основе гиалуроновой кислоты, которые заполняют складки и моделируют контуры лица;
Аппаратные процедуры, которые повышают тонус мышц (Liftera, Fotona);
Мезотерапия и биоревитализация. Мезококтейли оказывают дренажный и лифтинг-эффект, что улучшает общее состояние кожи и позволяет избавиться от следов усталости;
Лазерная шлифовка Deka. Лазерный луч воздействует на эпидермис и способствует процессу формирования нового коллагена и эластина, кожа лица подтягивается, происходит, корректируется овал лица.
Мускульный тип
Или, как его еще называют, мышечный тип старения. Считается, что представители этого морфотипа дольше всех остаются молодыми, так как мышцы лица долго не теряют тонуса. Жировой прослойки на лице почти нет, а вот лицевые мышцы и мимика развиты очень хорошо.
Старение по мускульному типу имеет следующие признаки:
острые черты лица — скулы будто обтянуты кожей,
появляется пигментация,
происходит нависание век, появляются «гусиные лапки» около глаз,
но при этом у женщины сохранятся ровный овал лица без провисаний.
Опасность этого типа старения в том, что возрастные изменения происходят внезапно: прорезаются носогубные складки и морщины, заломы, лицо грубеет.⠀
Интересно, что остальные морфотипы могут образовывать комбинированный тип, а мускульный нет. Так, например, встречается комбинация деформационного и мелкоморщинистого типа, усталого и деформационого.
Эффективные процедуры:
Инъекции. Женщинам с таким типом старения рекомендуется делать инъекции коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Они помогут восполнить недостающий объем в тканях, и за счет этого избавиться от возрастных дефектов.
Фототерапия, лазерное омоложение. Подойдут и другие методики, направленные на борьбу с пигментными пятнами. Обладательницы мышечного типа старения склонны к фотостарению кожи, из-за чего у них на лице, помимо пигментных пятен, могут рано появляться морщины. Плюс даже в холодное время года им, прежде всего, нужно использовать крема с SPF-защитой.
Мезотерапия. И другие процедуры, направленные на увлажнение и питание кожи. Они помогут освежиться, избавиться от мелких морщин. Также косметологи советуют делать плазмотерапию (инъекции собственной плазмой крови).
Признаки старения
Если подытожить, то все признаки старения можно описать так:
Первыми проявляются при начальных признаках старения носогубные складки. Они «забирают» на себя весь спазм мышц лица.
Платизма (срединная мышца шеи) обвисает к ключицам. По строению она плоская и тонкая, не крепится к костям, и над ней слишком тонкая жировая ткань — поэтому морщины могут формироваться очень быстро.
На шее появляются кольцевые морщины. Связано это с уменьшением выработки коллагена и со степенью насыщения клеток водой. Если вы молоды, а на шее уже появляются горизонтальные заломы, излишек жировых отложений и падение тонуса кожи, стоит провериться на гормоны щитовидной железы, и внимательно следить за осанкой.
Меняется овал лица.
Опускаются веки.
Кожа на подбородке обвисает (даже при отсутствии лишнего веса).
Опускаются вниз уголки глаз, губ.
Четко проявляются морщины, идущие от крыльев носа к уголкам губ.
Нос становится длиннее из-за изменений хрящевой ткани.
Подкожный жир на уровне щек спускается на скулы.
Из-за дряблости кожи обвисают мочки ушей.
На лбу морщин может не быть, но он теряет жировую прослойку и становится плоским, что тоже меняет овал лица.
С возрастом также у человека уменьшается расстояния между позвонками, его рост уменьшается.