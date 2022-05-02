Как определить свой тип старения: чек-лист от косметологов

Кто-то замечает первые морщины уже в двадцать, а есть те, кто и в пятьдесят может похвастаться четким овалом лица и отсутствием выраженных носогубок и брылей. Некоторым людям действительно повезло больше: морщин мало, кожа выглядит свежей, шея и кисти рук тоже в тонусе. На процесс старения, прежде всего, влияет генетика. То, как выглядят ваши мамы и бабушки — это важный показатель, очень вероятно, что вы будете стареть примерно также.

Помимо генетики на увядание также влияют наши ежедневные привычки, стресс, питание и то, как мы ухаживаем за кожей. Важно помнить, что первые возрастные изменения чаще всего появляются на шее и кистях рук.